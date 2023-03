Travailler chez Splashtop

Chaque jour, nous concevons, améliorons et déterminons comment rendre le travail flexible et l’apprentissage simples, rapides et sûrs. Nous permettons également aux services informatiques de dépanner et de résoudre les problèmes à distance. Notre mission, en tant que société de logiciels d’accès et d’assistance à distance sécurisés, est d’offrir l’expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin, avec une sécurité conforme aux exigences des équipes de support.

Nous sommes en pleine croissance et cherchons des collaborateurs intelligents et motivés pour rejoindre notre équipe. Si relever des défis et coopérer avec certains des meilleurs talents du secteur vous intéresse, vous êtes au bon endroit !