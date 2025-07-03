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Travailler chez Splashtop

Nous cherchons à simplifier la vie des gens grâce à des technologies intelligentes. Rejoignez notre équipe en pleine expansion !

Offres d’emploi
Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

La mission de notre entreprise

Chaque jour, nous concevons, améliorons et déterminons comment rendre le travail flexible et l’apprentissage simples, rapides et sûrs. Nous permettons également aux services informatiques de dépanner et de résoudre les problèmes à distance. Notre mission, en tant que société de logiciels d’accès et d’assistance à distance sécurisés, est d’offrir l’expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin, avec une sécurité conforme aux exigences des équipes de support.

Nous sommes en pleine croissance et cherchons des collaborateurs intelligents et motivés pour rejoindre notre équipe. Si relever des défis et coopérer avec certains des meilleurs talents du secteur vous intéresse, vous êtes au bon endroit !

En savoir plus sur nos valeurs
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

L’ADN de Splashtop

Toutes les entreprises de la Silicon Valley insistent sur le fait qu’elles ne sont pas « une entreprise typique de la Silicon Valley ». La différence chez Splashtop est que nous incarnons pleinement cette affirmation. Nous sommes une startup dans tous les sens du terme (ouverte d’esprit et en pleine croissance), mais nous avons déjà atteint la maturité d’une entreprise bien établie (en termes de stabilité et de fonctionnement).

Notre culture exceptionnelle est le fil conducteur essentiel qui nous relie aux quatre coins du monde. La convivialité, la transparence et l’esprit de collaboration insufflés par nos quatre cofondateurs font résolument partie de notre ADN.

Chez Splashtop, chaque voix est importante. Vous pouvez immédiatement faire la différence et contribuer au changement. Lorsque nous travaillons de concert, nous réalisons de grandes choses. Nous façonnons les méthodes de travail, d’apprentissage et de divertissement de demain, où que vous soyez et sur n’importe quel appareil.

Venez travailler avec nous

Coordonnées des bureaux Splashtop

View of Silicon Valley

Siège mondial, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, CA 95014, États-Unis

City view of Tokyo Japan

Tokyo

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tokyo 100-0005 Japon

City view of Taipei

Taipei

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Taipei City 105, Taïwan (RPC), 10550

City view of Amsterdam

Siège européen, Amsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam

Pays-Bas

City view of Singapore

Singapour

3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21

Singapour 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District

Hangzhou, RPC 310012

Ce que disent les employés

Il y a tellement de choses que j’aime dans mon travail chez Splashtop. J’en citerai trois : la culture d’encouragement, de responsabilisation et de camaraderie qui anime la direction ; les processus de recrutement judicieux qui attirent des collaborateurs talentueux ; et la liberté et le soutien nécessaires pour concrétiser des idées novatrices.

Nityasha Wadalkar, Directeur du Marketing Produit

Nityasha Wadalkar face

Ce que disent les employés

Depuis que j’ai rejoint Splashtop, j’ai pu approfondir mes connaissances en matière de cycle de vente, continuer à améliorer mes capacités de communication et découvrir le fonctionnement d’une startup.

Aaron Changeur, chargé de compte

Ce que disent les employés

J’aime le fait que chaque jour soit différent. Je suis constamment amené à m’adapter, à apprendre et à relever de nouveaux défis au quotidien. En prime, mes collègues sont vraiment formidables.

Christian Rokov, responsable marketing acquisition

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