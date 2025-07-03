Travailler chez Splashtop
Nous cherchons à simplifier la vie des gens grâce à des technologies intelligentes. Rejoignez notre équipe en pleine expansion !
La mission de notre entreprise
Chaque jour, nous concevons, améliorons et déterminons comment rendre le travail flexible et l’apprentissage simples, rapides et sûrs. Nous permettons également aux services informatiques de dépanner et de résoudre les problèmes à distance. Notre mission, en tant que société de logiciels d’accès et d’assistance à distance sécurisés, est d’offrir l’expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin, avec une sécurité conforme aux exigences des équipes de support.
Nous sommes en pleine croissance et cherchons des collaborateurs intelligents et motivés pour rejoindre notre équipe. Si relever des défis et coopérer avec certains des meilleurs talents du secteur vous intéresse, vous êtes au bon endroit !
L’ADN de Splashtop
Toutes les entreprises de la Silicon Valley insistent sur le fait qu’elles ne sont pas « une entreprise typique de la Silicon Valley ». La différence chez Splashtop est que nous incarnons pleinement cette affirmation. Nous sommes une startup dans tous les sens du terme (ouverte d’esprit et en pleine croissance), mais nous avons déjà atteint la maturité d’une entreprise bien établie (en termes de stabilité et de fonctionnement).
Notre culture exceptionnelle est le fil conducteur essentiel qui nous relie aux quatre coins du monde. La convivialité, la transparence et l’esprit de collaboration insufflés par nos quatre cofondateurs font résolument partie de notre ADN.
Chez Splashtop, chaque voix est importante. Vous pouvez immédiatement faire la différence et contribuer au changement. Lorsque nous travaillons de concert, nous réalisons de grandes choses. Nous façonnons les méthodes de travail, d’apprentissage et de divertissement de demain, où que vous soyez et sur n’importe quel appareil.
Coordonnées des bureaux Splashtop
Siège mondial, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, CA 95014, États-Unis
Tokyo
Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0005 Japon
Taipei
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Taipei City 105, Taïwan (RPC), 10550
Siège européen, Amsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam
Pays-Bas
Singapour
3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21
Singapour 189352
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District
Hangzhou, RPC 310012
Ce que disent les employés
Il y a tellement de choses que j’aime dans mon travail chez Splashtop. J’en citerai trois : la culture d’encouragement, de responsabilisation et de camaraderie qui anime la direction ; les processus de recrutement judicieux qui attirent des collaborateurs talentueux ; et la liberté et le soutien nécessaires pour concrétiser des idées novatrices.
Nityasha Wadalkar, Directeur du Marketing Produit
Ce que disent les employés
Depuis que j’ai rejoint Splashtop, j’ai pu approfondir mes connaissances en matière de cycle de vente, continuer à améliorer mes capacités de communication et découvrir le fonctionnement d’une startup.
Aaron Changeur, chargé de compte
Ce que disent les employés
J’aime le fait que chaque jour soit différent. Je suis constamment amené à m’adapter, à apprendre et à relever de nouveaux défis au quotidien. En prime, mes collègues sont vraiment formidables.
Christian Rokov, responsable marketing acquisition