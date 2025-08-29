Meilleure alternative à GoToMyPC en 2026
Économisez au moins 75 % en passant à Splashtop, une solution de bureau à distance sécurisée et performante
Les avantages de Splashtop Remote Access, la meilleure alternative à GoToMyPC
Par rapport à GoToMyPC, Splashtop Remote Access permet un accès en ligne plus rapide et plus étendu à votre ordinateur de travail à partir de n’importe quel endroit et de n’importe quel système. Connectez-vous immédiatement à votre machine à l’aide d’un appareil iOS, Android, PC, Mac ou Chromebook et accomplissez vos tâches rapidement.
Splashtop Remote Access Pro vs GoToMyPC : comparatif détaillé
Caractéristiques
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partir de
130 CA$ /an
420 $ US /an
Nombre d'ordinateurs
10 ordinateurs
1 ordinateur
Accès et soutien à distance
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
Impression à distance
Son
Copier et coller
Applications mobiles
Partagez votre bureau
Multi to multi (Windows)
Multi to multi (Mac)
Enregistrement de la session
Réveil à distance
Besoin d'une version Corporate
Redémarrage à distance
Besoin d'une version Corporate
Gestion et collaboration
Splashtop
GoToMyPC
Chat
Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).
Rapports d'utilisation
besoin de la version Pro
Gestion des utilisateurs
besoin de la version Pro
Facturation centralisée
besoin de la version Pro
Rejoignez nos clients satisfaits
GoToMyPC a été remplacé car Splashtop fait tout et plus encore ! Je peux faire fonctionner plusieurs écrans sur plusieurs moniteurs s'ils sont disponibles. J'adore cette option. Il permet d'accélérer la réalisation des tâches et laisse plus de temps libre pour faire d'autres choses !
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
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Nous avons remplacé GoToMyPC par Splashtop et je suis très heureux que nous l’ayons fait. Non seulement les fonctionnalités et la facilité d’utilisation sont bien meilleures, mais il coûte également un tiers du prix.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 raisons de choisir Splashtop plutôt que GoToMyPC
Lorsqu’il s’agit de choisir une solution de bureau à distance robuste et conviviale, le choix entre Splashtop et GoToMyPC devient évident. Splashtop apporte une multitude de fonctionnalités et offre une tarification économique qui vous permet d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour votre investissement. Voici les raisons pour lesquelles Splashtop s’impose comme le meilleur choix par rapport à GoToMyPC :
Performances inégalées : Splashtop offre une expérience d’accès à distance ultra performante, garantissant une navigation et un contrôle fluides et en temps réel de votre bureau à distance. Grâce à ses connexions rapides et à sa qualité haute définition, Splashtop garantit que vos sessions de télétravail se déroulent efficacement et sans difficultés.
Solution économique : Splashtop offre les mêmes fonctionnalités pour une fraction du prix de GoToMyPC. Avec des économies allant jusqu’à 75 %, Splashtop constitue une alternative avantageuse et vous assure de ne pas faire de compromis sur la qualité et les fonctionnalités.
Compatibilité étendue : contrairement à GoToMyPC, les fonctionnalités de Splashtop sont disponibles sur la majorité des systèmes d’exploitation, notamment Windows, Mac, iOS, Android, et même Linux et Chrome OS.
Sécurité renforcée : Splashtop donne la priorité à votre sécurité, en fournissant une protection de pointe avec des fonctionnalités telles que le chiffrement TLS et AES 256 bits, la vérification en deux étapes, l’authentification des appareils et plusieurs options de mot de passe à deux niveaux. Vos sessions à distance et vos transferts de données sont protégés, ce qui vous garantit une tranquillité d’esprit.
Expérience riche en fonctionnalités : Splashtop offre des fonctionnalités puissantes que GoToMyPC n’a pas forcément, telles que l’impression à distance sur tous les types d’appareils, l’enregistrement des sessions et les capacités de démarrage à distance. Ces options améliorent votre accès à distance et vous offrent davantage de possibilités et de commodité.
Interface conviviale : Splashtop est réputé pour son interface intuitive et conviviale, en particulier sur les appareils mobiles. La plateforme est conçue pour être adaptée au tactile, garantissant une expérience utilisateur fluide et supérieure à GoToMyPC, en particulier lors de l’accès à partir de tablettes et de smartphones.
Excellents commentaires des clients : les utilisateurs de Splashtop mentionnent souvent la fiabilité, les performances et le coût de la plateforme comme des avantages clés par rapport à GoToMyPC. Les commentaires positifs et les témoignages confirment l’engagement de Splashtop à fournir à ses utilisateurs une solution d’accès à distance de premier ordre.
Forfaits flexibles : Splashtop offre une gamme de formules adaptées aux besoins et aux budgets des utilisateurs. Que vous soyez un professionnel indépendant, une petite équipe ou une grande entreprise, Splashtop a un forfait conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’accès à distance.
Splashtop : la solution d’accès à distance rapide, sécurisée et fiable dont vous avez besoin
Passer à Splashtop c’est choisir une solution d’accès à distance qui excelle en termes de performance, de sécurité et de facilité d’utilisation. Grâce à une interface conviviale, vous pouvez rapidement mettre en place et gérer des connexions à distance sur divers appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Linux.
Splashtop donne la priorité à la sécurité de vos données avec un chiffrement avancé et une authentification multifactorielle, garantissant que vos sessions à distance sont toujours protégées. Son prix compétitif offre un excellent rapport qualité-prix sans compromettre les fonctionnalités ou les performances.
Faites l’expérience de sessions à distance haute définition sans latence grâce à la plateforme optimisée de Splashtop, conçue pour la vitesse et la fiabilité. Bénéficiez d’un support client robuste et de fonctionnalités innovantes telles que l’impression à distance et le transfert de fichiers.
Rejoignez les millions d’utilisateurs satisfaits qui font confiance à Splashtop pour sa fiabilité et ses capacités supérieures d’accès à distance. Passez à l’action dès aujourd’hui et améliorez votre accès à distance avec Splashtop.
Comment passer de GoToMyPC à Splashtop en 4 étapes simples
Passer de GoToMyPC à Splashtop est rapide et facile. Vous pouvez configurer le logiciel en quelques minutes et commencer immédiatement à profiter d’un accès à distance plus rapide et plus sécurisé.
Étape 1 : S’inscrire sur Splashtop : créez votre compte Splashtop et choisissez le forfait qui correspond à vos besoins. Vous pouvez commencer par un essai gratuit pour découvrir toutes les fonctionnalités avant de vous engager.
Étape 2 : Installer Splashtop Streamer : téléchargez et installez Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Cette petite application en arrière-plan vous permet de vous connecter en toute sécurité à tout moment.
Étape 3 : Configurer l’application Splashtop : installez l’application Splashtop sur vos appareils (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook ou navigateur Web). Connectez-vous à votre compte Splashtop pour voir instantanément vos ordinateurs.
Étape 4 : Lancer une connexion où que vous soyez : ouvrez l’application, cliquez sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder et commencez à travailler comme si vous étiez assis devant. Le streaming à performances élevées rend votre expérience à distance fluide et fiable.