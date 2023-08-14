Contactez-nous
Trouvez le meilleur moyen d’obtenir de l’aide et de vous connecter avec Splashtop
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour obtenir une assistance
Obtenez une assistance technique sur tous nos produits.
Pour un contact commercial
Obtenez plus d’informations sur nos produits, nos modules complémentaires et nos fonctionnalités !
Pour les questions d’ordre général
Posez-nous toutes vos questions. Nous aimerions savoir ce qui vous a amené ici.
Autres moyens de nous contacter
Ventes
États-Unis / International : +1.408.886.7177
Australie : +61 (2) 9161 7275
Canada : +1 (778) 569-0889
France : +33 (0)1 85 14 97 32
Allemagne : +49 (711) 340 67876
Pays-Bas : +31 (0)20 888 5115
Nouvelle-Zélande : +64 (9) 886 1323
Singapour : +65 6911 6898
Royaume-Uni : +44 (0) 20 3884 2681
Chine : +86 (0) 571 8711 9188
Pour les questions générales (sans soutien technique)
Support technique
Assistance produit Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium et Enterprise :
États-Unis / International : +1.408.610.1631
Australie : +61 (2) 9161 7275
Canada : +1 (778) 569-0889
France : +33 (0)1 85 14 97 58
Allemagne : +49 (711) 340 67876
Pays-Bas : +31 (0)20 888 5115
Nouvelle-Zélande : +64 (9) 886 1323
Royaume-Uni : +44 (0) 20 3353 7079
Chine : +86 (0) 571 8711 9188
Tous les autres produits :
États-Unis / International : +1.408.809.3225
Coordonnées des bureaux Splashtop
Siège mondial, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Tokyo
Niveau 20 Marunouchi Trust Tower – Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005 Japon
Taipei
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (RPC), 10550
Siège européen, Amsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam, Pays-Bas
Singapour
6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3198, Singapore 039594
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, RPC. 310012
Envoyez-nous un message
Autres sujets d’assistance
Pour contacter l’équipe de relations publiques de Splashtop, veuillez consulter notre dossier de presse.