Solutions d’accès, d’assistance et de collaboration à distance Splashtop pour l’éducation

Solutions à distance Splashtop pour l'éducation
Améliorez votre expérience d’apprentissage à distance et en personne grâce à des solutions pour les étudiants, les enseignants et les services informatiques
Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont plébiscitées par les plus importants établissements d’enseignement
Les étudiants peuvent accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient et à leur rythme. Les enseignants peuvent utiliser des logiciels de partage d’écran et d’annotation pour maintenir l’engagement des étudiants, améliorer la participation et créer une expérience d’apprentissage plus interactive. L’IT peut fournir une assistance immédiate aux étudiants et aux enseignants depuis n’importe où, en limitant les interruptions.
Parcourir par besoin
Assistance à distance
Assistez à distance les élèves et les enseignants et résolvez rapidement les problèmes informatiques
Enterprise
La solution complète d’assistance à distance avec une sécurité et des contrôles avancés
Splashtop AEM
Assurez la sécurité, la mise à jour et la fiabilité des appareils des étudiants, des enseignants et du personnel grâce à des correctifs en temps réel, à la surveillance des terminaux et à des outils d’automatisation.
Enterprise
Permettez aux élèves et aux enseignants d’accéder et de contrôler les ordinateurs des salles informatiques en toute sécurité, de n’importe où et à l’aide de n’importe quel appareil.
Classroom
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe
Mirroring360
Affichez l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur sur votre PC ou votre Mac sans câbles
Foxpass WI-FI et contrôle d'accès au serveur
Notre solution prête à l'emploi permet aux équipes informatiques et d'ingénierie d'utiliser un contrôle d'accès avancé en quelques minutes.
Splashtop dans les écoles du monde entier
Étude de cas
Accès à distance aux salles informatiques de Wayne State
« Vous allez avoir beaucoup plus de gens de Wayne State qui vont venir vous voir pour Splashtop après nous avoir observés. Ils me demandent comment je m’en sors lors de nos comités de réflexion. Je leur ai dit que c’est parfait, tout simplement. »
Gary Cendrowski - Directeur de la technologie, CFPCA de Wayne State
Étude de cas
Salles informatiques virtuelles au Laney College
« Nous adaptons beaucoup de cours à Splashtop car il n’y aura pas de classes en présentiel à l’automne. Nous organisons des cours à distance pour que les étudiants puissent obtenir leurs certificats et leurs diplômes. Nous n’aurions pas été en mesure de le faire sans Splashtop. »
Gerald Casey - Pôle technique du Laney College
Étude de cas
Accès à distance aux salles informatiques du Lenawee ISD
« Splashtop va nous permettre de leur fournir un accès à distance. Il rend également possible la mise en place d’un accès virtuel 24h/24 à nos salles informatiques, un besoin qui ne s’était pas encore fait sentir. »
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
La sécurité est notre priorité
Infrastructure sécurisée
Splashtop offre non seulement une infrastructure cloud robuste hébergée sur AWS pour la mise en réseau et l’informatique sécurisées, mais nous fournissons également des options sur site pour ceux qui préfèrent ou nécessitent des solutions d’hébergement locales. Notre engagement envers la sécurité s’étend à toutes les plateformes, en adoptant les bonnes pratiques du secteur dans les environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection d’intrusion et de défense appliqués 24h/24 7j/7. Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.
Fonctions de sécurité avancées
Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurité des accès à distance pour les équipes distribuées d’aujourd’hui. Les fonctions de sécurité comprennent l’authentification à double facteur, l’authentification unique, la MFA sur les terminaux, le masquage d’écran, le délai d’inactivité de session, la notification de connexion à distance, la journalisation complète des sessions, etc. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits. Découvrez plus en détail les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.
Normes et conformité
Splashtop est conforme aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA. Les solutions Splashtop sont conçues pour aider les organisations à répondre à leurs exigences de conformité HIPAA, FERPA, PCI et autres exigences du secteur.
Confidentialité des données et des sessions : Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux ordinateurs ou aux applications de nos utilisateurs, ni aux données auxquelles ces derniers accèdent pendant une session à distance.
Consultez notre page sur la sécurité et la conformité de Splashtop pour en savoir plus.