Utilisation commerciale d’AnyDesk détectée ?

Splashtop est fiable, sécurisé, performant et économique par rapport à AnyDesk. Vous bénéficierez d’un accès illimité à vos ordinateurs de n’importe où, à tout moment et depuis n’importe quel appareil. De plus, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités avancées telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le chat, la prise en charge de plusieurs écrans, etc.

Avec Splashtop, vous bénéficiez d’une expérience client de premier ordre. En effet, Splashtop a obtenu le meilleur score NPS du secteur (selon les utilisateurs et l’évaluateur tiers G2). AnyDesk exige également un préavis de 28 jours pour annuler votre abonnement. Chez Splashtop, il suffit de désactiver le renouvellement automatique à tout moment d’un simple clic dans la console Web. Splashtop s’engage à fournir un service de qualité supérieure au meilleur prix.