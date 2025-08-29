Utilisation commerciale d’AnyDesk détectée ?

Utilisation commerciale de AnyDesk détectée ? Vos connexions sont bloquées ?
C’est pourquoi vous devriez passer à Splashtop...
Frustré par la détection commerciale de AnyDesk ?
Si vous avez utilisé la version gratuite de AnyDesk et que vos connexions à distance ont été bloquées après quelques minutes en raison de soupçons d’utilisation commerciale, nous sommes là pour vous aider. Lorsque AnyDesk détecte que vous utilisez leur licence gratuite à des fins professionnelles, ils limitent vos connexions à distance pour vous faire souscrire un forfait destiné aux entreprises.
Splashtop offre une alternative économique à AnyDesk. Lorsque vous comparez les prix de Splashtop à ceux de AnyDesk, Splashtop peut vous faire économiser au moins 40 %. Commencez par un essai gratuit, sans carte bancaire ni engagement !
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Pour les personnes et les équipes
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
A partir de 8 CA$ /mois
Par rapport à 37,90 $ US /mois pour AnyDesk Solo
Logiciel de bureau à distance.
Accédez vos ordinateurs à distance, depuis n'importe quel appareil. Parfait pour le télétravail et l'accès distant aux salles informatiques.
Pour IT et téléassistance informatique
Splashtop Remote Support
A partir de 30 CA$ /mois
Par rapport aux forfaits AnyDesk à partir de 63,90 $ US /mois
Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance.
Fournissez une télé-assistance informatique sur demande (QuickSupport) à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Pour les grandes équipes
Splashtop Enterprise
Pour un accès à distance et un logiciel d'assistance à distance combinés dans votre entreprise, votre organisation ou votre établissement d'enseignement.
Scores de satisfaction des utilisateurs de bureaux à distance G2 - Splashtop comparé à AnyDesk
Passez à Splashtop : une solution plus sécurisée, plus fiable et économique
Splashtop est fiable, sécurisé, performant et économique par rapport à AnyDesk. Vous bénéficierez d’un accès illimité à vos ordinateurs de n’importe où, à tout moment et depuis n’importe quel appareil. De plus, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités avancées telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le chat, la prise en charge de plusieurs écrans, etc.
Avec Splashtop, vous bénéficiez d’une expérience client de premier ordre. En effet, Splashtop a obtenu le meilleur score NPS du secteur (selon les utilisateurs et l’évaluateur tiers G2). AnyDesk exige également un préavis de 28 jours pour annuler votre abonnement. Chez Splashtop, il suffit de désactiver le renouvellement automatique à tout moment d’un simple clic dans la console Web. Splashtop s’engage à fournir un service de qualité supérieure au meilleur prix.
C’est pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk.