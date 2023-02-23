Accès à distance à Splashtop pour l'architecture et le design
Accédez aux applications logicielles de CAO/FAO/BIM où que vous soyez sans sacrifier les performances ou la sécurité
Accédez à votre poste de travail haut de gamme où que vous soyez
Êtes-vous architecte, designer, ingénieur ou urbaniste et avez-vous besoin d’accéder à distance à des logiciels gourmands en ressources ? Splashtop peut vous aider à vous y connecter et à travailler à distance en toute sécurité.
Vous avez besoin d’utiliser une souris 3D ? Aucun problème. Vous avez un Mac ? Nous avons tout ce qu’il vous faut. Splashtop fournit un accès à distance sécurisé et prend en charge un large éventail d’appareils pour vous permettre d’utiliser vos logiciels de pointe partout et à tout moment.
Principaux avantages
Accès facile depuis n’importe quel appareil
Vous pouvez rapidement vous connecter à distance à des ordinateurs Windows, Mac et Linux ou à des machines virtuelles depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile (y compris les tablettes et les Chromebook).
Des performances fiables et élevées
Bénéficiez d’un accès à distance en quasi temps réel avec un streaming 4K et une latence minimale. Votre ordinateur mobile aura la même vitesse et les mêmes performances que votre puissant poste de travail professionnel.
Pour télétravailler de n'importe où
L’accès à distance vous donne la liberté de vous déplacer. Travaillez facilement depuis votre café préféré ou depuis n’importe quel endroit où l’inspiration vous prend.
Assurez la sécurité des connexions
Entre les connexions chiffrées, les options de mot de passe à plusieurs niveaux, l’authentification multifacteur et les autres fonctions de sécurité, vos données sont en sûreté. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.
Gérer les postes de travail décentralisés
Assurez la sécurité, la mise à jour et la fiabilité de vos postes de travail, que ce soit au bureau, en mode hybride ou à distance, grâce aux outils de surveillance des terminaux, de gestion des correctifs et d’automatisation de Splashtop AEM.
Accès à distance aux applications logicielles pour la conception et le traitement de modèles 2D/3D
- Rhino 3D,
- Autodesk - AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
- SolidWorks,
- SketchUp,
- V-Ray,
- ArchiCAD,
- BIMx,
- Et plus encore !
De nos clients satisfaits
Nous avons envisagé d’autres produits, mais Splashtop offrait une solution compétitive avec une gestion de l’ensemble de l’entreprise et une authentification multifacteur. Splashtop nous a permis de tirer parti des machines puissantes et prêtes à l’emploi que nous avions en place, les utilisateurs pouvant accéder à leurs postes de travail habituels.
Alistair Kell - Principal et responsable des technologies de l’information et des processus chez BDP
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Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité
Pour les équipes informatiques chargées de la gestion des appareils décentralisés
Splashtop AEM
Une gestion centralisée des terminaux permettant de surveiller, de mettre à jour et d’entretenir les postes de travail de l’architecture et de la conception à grande échelle.