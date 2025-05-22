Devenez un leader en matière de solutions de télétravail

Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
A team of four people discussing new ideas in a meeting room.

Devenez un leader dans les solutions de travail-quelque-soit-le-lieu

Chez Splashtop, nous vous facilitons la tâche pour offrir des solutions d’accès à distance performantes et conviviales

L’écosystème Splashtop PartnerConnect

Partenaires revendeurs Splashtop

Nos revendeurs et distributeurs (VAR) travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de Splashtop afin de vous fournir les meilleures solutions d’accès à distance pour vos besoins métier.

Trouver un revendeur

Partenaires et Intégrations de Splashtop

Nous intégrons l’accès à distance et la technologie sans fil de partage d’écran dans les systèmes ITSM, les systèmes de ticketing, les solutions RMM et plus encore, afin de vous fournir les meilleures solutions pour vos besoins.

Trouver un partenaire d’intégration

Partenaires co-marketing Splashtop

Nous travaillons avec des fournisseurs de logiciels sur leurs marchés et leurs plateformes afin de garantir que nos clients bénéficient des meilleures solutions logicielles et matérielles possibles.

Trouver un partenaire de co-marketing

Devenez partenaire Splashtop

Nos partenaires nous permettent d’élargir notre clientèle et d’offrir un travail flexible à tous.

Devenir partenaireAccéder au portail des partenaires

Nous veillons à ce que nos clients aient :

  • L’accès à distance le plus performant
  • Solutions de support

Découvrez nos partenaires actuels

SHI Logo
Insight Logo
Carahsoft Logo
AK Networks Logo
Aerion Logo
KDDI logo
Bitdefender logo
Autodesk Logo
Adobe Logo
The Weather Company Logo
zendesk logo
TD SYNNEX logo
Bnext logo featuring a stylized geometric icon resembling an open box to the left of the word Bnext in dark blue bold letters on a light background.