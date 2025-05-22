Devenez un leader en matière de solutions de télétravail

Devenez un leader dans les solutions de travail-quelque-soit-le-lieu
Chez Splashtop, nous vous facilitons la tâche pour offrir des solutions d’accès à distance performantes et conviviales
L’écosystème Splashtop PartnerConnect
Partenaires revendeurs Splashtop
Nos revendeurs et distributeurs (VAR) travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de Splashtop afin de vous fournir les meilleures solutions d’accès à distance pour vos besoins métier.
Partenaires et Intégrations de Splashtop
Nous intégrons l’accès à distance et la technologie sans fil de partage d’écran dans les systèmes ITSM, les systèmes de ticketing, les solutions RMM et plus encore, afin de vous fournir les meilleures solutions pour vos besoins.
Partenaires co-marketing Splashtop
Nous travaillons avec des fournisseurs de logiciels sur leurs marchés et leurs plateformes afin de garantir que nos clients bénéficient des meilleures solutions logicielles et matérielles possibles.
Devenez partenaire Splashtop
Nos partenaires nous permettent d’élargir notre clientèle et d’offrir un travail flexible à tous.
Nous veillons à ce que nos clients aient :
- L’accès à distance le plus performant
- Solutions de support