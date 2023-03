Non (une trop grande confiance est établie entre le dispositif distant et le réseau de l’entreprise, ce qui expose à des menaces latérales, telles que les ransomwares)

Oui (l’authentification est d’abord établie par l’intermédiaire de Splashtop, et ce n’est qu’après que cette authentification indépendante ait réussi que l’utilisateur distant a accès au système autorisé).L’analyse de Gartner de juin 2019 prédit que d’ici 2023, 60 % des entreprises élimineront progressivement leur VPN au profit de solutions d’accès à distance Zero Trust*.

Manuelle et risquée. Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a mis en garde : « Comme les VPN fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, les organisations sont moins susceptibles de les tenir à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité ». (13 mars 2020)

Facilité d'utilisation

Connexion en un clic – connexions à distance rapides