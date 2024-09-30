Meilleure alternative à GoToAssist en 2023

Meilleure alternative à GoToAssist 2026
Découvrez pourquoi Splashtop Remote Support est le meilleur choix pour l’assistance et l’accès à distance aux ordinateurs
Depuis 2010, Splashtop fournit des solutions d’accès et de support à distance à plus de 200 000 entreprises, MSP, services informatiques et équipes d’assistance. Intégrant les plus récentes technologies en matière de périphériques et de cloud, Splashtop fonctionne plus rapidement, coûte moins cher, offre plus de fonctionnalités et comprend la prise en charge des appareils mobiles iOS et Android dans votre abonnement ! Avec GoToAssist, vous devez payer un supplément de 240 $ par technicien et par an pour assurer le support des appareils mobiles.
Comparez Splashtop Remote Support et GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partir de
30 CA$ /mois
55 $ US /mois
Support pour les appareils mobiles
Inclus gratuitement
Supplément de 240 $ par agent par année
Participation aux sessions de soutien
Sessions illimitées
Sessions illimitées
Gestion des utilisateurs
Chat
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
Enregistrement de la session
Partage de bureau à deux voies
Applications mobiles
Multi-moniteur
Impression à distance
Obtenez plus d’informations sur Splashtop Remote Support.
De nos clients satisfaits
Jusqu'à présent, j'ai trouvé que Splashtop était le meilleur rapport qualité-prix pour soutenir mes clients des petites entreprises. Je suis passé de GoToAssist à Splashtop, principalement pour le prix, mais le gros avantage est la possibilité de prendre en charge les appareils mobiles dès maintenant !
Mark Bazin - Cristo Rey Network
De nos clients satisfaits
J’utilise le logiciel pour le support à distance. Bien meilleur que GoToAssist, que j’utilisais auparavant. Aussi bon que tous les autres que j’ai utilisés, et le prix est excellent.
Mark Bazin - Réseau Cristo Rey
De nos clients satisfaits
Votre système fonctionne beaucoup mieux que celui que j’utilisais depuis de nombreuses années, GoToAssist. Vos commerciaux et votre assistance technique sont très efficaces.
George Wells
4 raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à GoToAssist
En matière de solutions de téléassistance, il est essentiel de choisir celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, les meilleures fonctionnalités et les meilleures performances. Voici pourquoi Splashtop se distingue comme la meilleure alternative à GoToAssist en 2023 :
Vitesse et performances : intégrant les plus récentes technologies en matière d’appareils et de cloud, Splashtop offre une expérience de connexion à distance plus rapide et plus fluide. Les utilisateurs constatent des temps de réponse plus rapides et des sessions de partage d’écran plus fluides, ce qui en fait un outil idéal pour l’assistance en temps réel.
Rapport coût-efficacité : l’un des principaux avantages de Splashtop est son tarif avantageux. Il offre des prix compétitifs, et les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 75 % ou plus sur leurs abonnements par rapport aux autres solutions. Cela en fait un choix économique pour les entreprises de toutes tailles. GoToAssist propose plusieurs grilles tarifaires, mais le coût global peut être plus élevé, en particulier lorsque des fonctionnalités ou des utilisateurs supplémentaires sont ajoutés.
Ensemble de fonctionnalités : Splashtop ne se limite pas à la téléassistance ; il offre des fonctionnalités complètes qui améliorent l’expérience utilisateur, telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers par glisser-déposer entre différentes plateformes et l’impression à distance. Il comprend également la prise en charge des appareils mobiles iOS et Android dans le cadre de l’abonnement sans frais supplémentaires. Bien que GoToAssist propose la prise en charge des appareils mobiles, celle-ci entraîne un coût supplémentaire de 240 $ par agent et par an, ce qui la rend moins intéressante pour les entreprises.
Flexibilité et évolutivité : que vous soyez une petite entreprise ou une grande société, Splashtop propose des forfaits flexibles qui s’adaptent à vos besoins. Son interface intuitive et ses fonctionnalités conviviales en font un outil adapté aussi bien aux débutants qu’aux professionnels chevronnés.
Choisir la meilleure solution de téléassistance est crucial pour assurer l’efficacité de vos opérations et la satisfaction de vos clients. Avec ses fonctionnalités avancées, son rapport coût-efficacité et les commentaires positifs de ses utilisateurs, Splashtop se distingue comme la meilleure alternative à GoToAssist en 2023. Que vous cherchiez une nouvelle solution ou que vous découvriez les outils de téléassistance pour la première fois, Splashtop présente des atouts incontestables qui en font le meilleur choix pour votre entreprise.