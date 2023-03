Meilleure alternative à GoToAssist en 2023

Depuis 2010, Splashtop fournit des solutions d’accès et de support à distance à plus de 200 000 entreprises, MSP, services informatiques et équipes d’assistance. Intégrant les plus récentes technologies en matière de périphériques et de cloud, Splashtop fonctionne plus rapidement, coûte moins cher, offre plus de fonctionnalités et comprend la prise en charge des appareils mobiles iOS et Android dans votre abonnement ! Avec GoToAssist, vous devez payer un supplément de 240 $ par technicien et par an pour assurer le support des appareils mobiles.