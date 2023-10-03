私たちの統合パートナー
Acronis
ユーザーはAcronisプラットフォーム内からSplashtopのリモートコントロールセッションを起動でき、エンドユーザーに迅速な技術支援を必要な時にどこでも提供します。
Addigyについて
ユーザーは、AddigyのAppleデバイス管理プラットフォーム内からSplashtopリモートコントロールセッションを開始でき、エンドユーザーに迅速な技術支援を提供します。
AppTec360
Splashtop On-Demand Support (SOS)は、AppTec360 MDM/MAMと統合され、iOSのリモートビューとAndroidのリモートコントロールをサポートします。
アテラ
AteraのRMMソリューションにおけるリモートコントロール技術は、技術者がリモートでコンピュータにアクセスすることを可能にします。有人のクイックサポートを活用するために他のSplashtopソリューションを追加しましょう。
Bitdefender
Bitdefenderの受賞歴のあるアンチマルウェア技術がSplashtopコンソールに統合されており、ITとMSPは管理されたコンピュータをエンドポイントセキュリティ技術で保護することができます。
天蓋
CanopyのRMM統合は、Splashtopを使用してユーザーがCanopyプラットフォームからシームレスにリモートトラブルシューティングを行うことを可能にします。Canopyはまた、Splashtopの小売製品の軽量統合をサポートしています。
Datto
私たちはDatto RMMにリモートコントロール技術を提供しています。有人のクイックサポートを行うために、他のSplashtopソリューションを簡単に追加できます。
e-Jan(日本)
Splashtop for Cachatto—eJan向けのオンプレミス、セキュアリモートアクセスソリューションで、企業に特化した高レベルのセキュリティを提供します。
フレッシュデスク
Freshdesk内からリモートサポートを有効にし、Splashtop SOSと統合することでユーザーのデバイスに迅速にアクセスし、リモートで制御します。エンドユーザーデバイスに事前インストールは不要です。
フレッシュサービス
Freshserviceチケット内からSplashtop SOSとFreshserviceの統合を利用して、即時サポートのためのリモートアクセスセッションを開始します。すべてのセッションは暗号化され、チケットに記録されます。
ハローITSM
Splashtopのリモートアクセス統合は、HaloISTM統合を使用したオールインワンのチケッティングとサポートソリューションを提供します。
インブゲート
InvGateとSplashtopを使用してIT資産管理を簡素化し、リモートサポートを可能にすることで、ITチームが単一のプラットフォームからデバイスのトラブルシューティングとメンテナンスを行えるようにします。
Ivanti
SplashtopはIvanti Avalanche Smart デバイス リモートコントロールに含まれています。Ivanti ITSMをSplashtop製品と統合して、リモートサポート機能を強化することもできます。
Jamf(ジャムフ)
Jamfの管理者は、チームメンバーにPCやMacへのリモートアクセスを提供し、ユーザーのiOSデバイスをリモートでサポートできます。
ジラ
技術者がJira内からSplashtopリモート接続を起動して、エンドユーザーのコンピュータにリモートアクセスし、サポートできるようにします。
ジャンプクラウド
JumpCloudのクラウドベースのSSOソリューションを使用してSplashtopに認証し、ログインします。私たちのEnterprise製品で利用可能です。
KACE cloud
KACE Cloud by QuestとSplashtopを使用してリモートアクセスとサポートを合理化し、ITチームが単一のプラットフォームから迅速に問題を解決できるようにします。
MaaS360
IBM MaaS360 MarketplaceでSplashtopを検索して、MaaS360のMDM/MAMセキュリティコントロールとリモートアクセスソリューションを統合します。Splashtopは、MaaS360と連携してiOSのリモートビューとAndroidのリモートコントロールをサポートします。
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Premは、Active Directoryと統合して各ユーザーセッションリクエストを認証/承認します。
Microsoft Intune
証明書ベースのWi-Fiアクセスのための安全なクラウドベースのRADIUS。Microsoft Cloud PKIと互換性があります。
Microsoft Teams
Microsoft Teamsチャット内からユーザーのコンピュータに接続し、即座にリモートサポートを提供します。事前インストールは不要です。
Naveriskについて
私たちはNaveriskのRMMソリューションにリモートコントロール技術を提供しています。他のSplashtopソリューションを追加して、有人のクイックサポートを行いましょう。
ニンジャワン
Splashtopアドオン付きのNinjaOneを入手して、管理しているコンピュータにリモートサポートを提供しましょう。有人のクイックサポートを行うには、他のSplashtopソリューションを追加してください。
ワンログイン
OneLoginの資格情報で認証します。OneLoginを介したシングルサインオン（SSO）は、シンプルで集中化された安全な認証を提供します。
Salesforce
Salesforceオブジェクト内から直接エンドユーザーのコンピュータにリモートアクセスしてサポートし、ITの効率と顧客サービスを向上させます。
サービスナウ
ServiceNowのインシデント内からユーザーのコンピュータに接続し、Enterprise製品との統合を活用しましょう。
ソリトン (日本)
Splashtop On-Prem はSolitonのSecureDesktop Applianceに組み込まれており、政府や企業に高レベルのセキュリティを提供します。また、ユーザーがAndroidデバイスをリモートでコントロールすることも可能です。
スパイスワークス
Splashtop SOSはSpiceworks Help Deskと統合されており、ユーザーのコンピュータにオンデマンドサポートセッションを簡単に開始できます。
Splunk
SplashtopのSplunkとの統合により、セッションとイベントログをエクスポートして詳細な分析を行うことで、組織がインサイトを強化し、コンプライアンスを効率化し、セキュリティを強化するのに役立ちます。
SuperOps
SuperOpsのプラットフォーム内からSplashtopのリモートコントロールセッションを開始します。これにより、問題が発生したときにエンドユーザーに技術的な支援が促されます。
Swif
Splashtopの高性能リモートコントロールソリューションは、Swif.aiプラットフォームに統合されており、WindowsとMacデバイスへのワンクリックリモートアクセスを可能にします。
Syncro
SyncroとSyncroMSP統合内から管理されているコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始します。エンドユーザーがいなくても、�いつでも管理されたデバイスにアクセスできます。
TiFlux
TiFlux Service DeskはSplashtopと完全に統合されており、ITサポート技術者にコンピュータへの即時リモートアクセスと制御を提供します。
東海（日本）
Splashtop On-Premは、東海ケーブルとテレコムによっ�て中小企業向けのリモートアクセスクラウドソリューションとしてホストされています。
ヤマハ
Splashtop for IoTは、Yamahaのロボットソリューションと統合され、リモート監視、管理、サポートを可能にします。
Zebra
Zebraデバイスの有人および無人リモートサポート。
Zendesk
Zendesk Supportのチケット内からリモートアクセスセッションを開始して、即座にサポートを提供します。数回クリックするだけで接続できます。クライアントデバイスに事前インストールは不要です。
RMM パートナー
Splashtopが組み込まれていないRMMパッケージを使用している場合は、軽量な統合の詳細についてサポート記事をお読みください。
他のRMMs
- あなた自身でいくつかの項目を実装できるかもしれません
- 他の項目はRMMソフトウェアで変更が必要かもしれません。
Splashtop PartnerConnect – 統合パートナー
Splashtopのパートナーは、教育、医療、メディアとエンターテインメント、建築とデザイン、会計、IoT、政府などの重点産業において、相互のお客様に最適で最も完全なソリューションを提供します。