私たちの統合パートナー

Acronis Logo

Acronis

ユーザーはAcronisプラットフォーム内からSplashtopのリモートコントロールセッションを起動でき、エンドユーザーに迅速な技術支援を必要な時にどこでも提供します。

Addigy Logo

Addigyについて

ユーザーは、AddigyのAppleデバイス管理プラットフォーム内からSplashtopリモートコントロールセッションを開始でき、エンドユーザーに迅速な技術支援を提供します。

AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop On-Demand Support (SOS)は、AppTec360 MDM/MAMと統合され、iOSのリモートビューとAndroidのリモートコントロールをサポートします。

Atera logo

アテラ

AteraのRMMソリューションにおけるリモートコントロール技術は、技術者がリモートでコンピュータにアクセスすることを可能にします。有人のクイックサポートを活用するために他のSplashtopソリューションを追加しましょう。

Bitdefender Logo

Bitdefender

Bitdefenderの受賞歴のあるアンチマルウェア技術がSplashtopコンソールに統合されており、ITとMSPは管理されたコンピュータをエンドポイントセキュリティ技術で保護することができます。

Canopy logo in blue

天蓋

CanopyのRMM統合は、Splashtopを使用してユーザーがCanopyプラットフォームからシームレスにリモートトラブルシューティングを行うことを可能にします。Canopyはまた、Splashtopの小売製品の軽量統合をサポートしています。

Datto Logo

Datto

私たちはDatto RMMにリモートコントロール技術を提供しています。有人のクイックサポートを行うために、他のSplashtopソリューションを簡単に追加できます。

e-Jan logo

e-Jan(日本)

Splashtop for Cachatto—eJan向けのオンプレミス、セキュアリモートアクセスソリューションで、企業に特化した高レベルのセキュリティを提供します。

Freshdesk Logo

フレッシュデスク

Freshdesk内からリモートサポートを有効にし、Splashtop SOSと統合することでユーザーのデバイスに迅速にアクセスし、リモートで制御します。エンドユーザーデバイスに事前インストールは不要です。

FreshService Logo

フレッシュサービス

Freshserviceチケット内からSplashtop SOSとFreshserviceの統合を利用して、即時サポートのためのリモートアクセスセッションを開始します。すべてのセッションは暗号化され、チケットに記録されます。

HaloITSM logo

ハローITSM

Splashtopのリモートアクセス統合は、HaloISTM統合を使用したオールインワンのチケッティングとサポートソリューションを提供します。

インブゲート

InvGateとSplashtopを使用してIT資産管理を簡素化し、リモートサポートを可能にすることで、ITチームが単一のプラットフォームからデバイスのトラブルシューティングとメンテナンスを行えるようにします。

Ivanti Logo

Ivanti

SplashtopはIvanti Avalanche Smart デバイス リモートコントロールに含まれています。Ivanti ITSMをSplashtop製品と統合して、リモートサポート機能を強化することもできます。

Jamf Logo

Jamf(ジャムフ)

Jamfの管理者は、チームメンバーにPCやMacへのリモートアクセスを提供し、ユーザーのiOSデバイスをリモートでサポートできます。

Jira Logo

ジラ

技術者がJira内からSplashtopリモート接続を起動して、エンドユーザーのコンピュータにリモートアクセスし、サポートできるようにします。

JumpCloud logo

ジャンプクラウド

JumpCloudのクラウドベースのSSOソリューションを使用してSplashtopに認証し、ログインします。私たちのEnterprise製品で利用可能です。

KACE cloud

KACE Cloud by QuestとSplashtopを使用してリモートアクセスとサポートを合理化し、ITチームが単一のプラットフォームから迅速に問題を解決できるようにします。

Maas360 Logo

MaaS360

IBM MaaS360 MarketplaceでSplashtopを検索して、MaaS360のMDM/MAMセキュリティコントロールとリモートアクセスソリューションを統合します。Splashtopは、MaaS360と連携してiOSのリモートビューとAndroidのリモートコントロールをサポートします。

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Splashtop On-Premは、Active Directoryと統合して各ユーザーセッションリクエストを認証/承認します。

Microsoft Intune

証明書ベースのWi-Fiアクセスのための安全なクラウドベースのRADIUS。Microsoft Cloud PKIと互換性があります。

Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Microsoft Teamsチャット内からユーザーのコンピュータに接続し、即座にリモートサポートを提供します。事前インストールは不要です。

Naverisk logo

Naveriskについて

私たちはNaveriskのRMMソリューションにリモートコントロール技術を提供しています。他のSplashtopソリューションを追加して、有人のクイックサポートを行いましょう。

Logo of NinjaOne

ニンジャワン

Splashtopアドオン付きのNinjaOneを入手して、管理しているコンピュータにリモートサポートを提供しましょう。有人のクイックサポートを行うには、他のSplashtopソリューションを追加してください。

OneLogin logo

ワンログイン

OneLoginの資格情報で認証します。OneLoginを介したシングルサインオン（SSO）は、シンプルで集中化された安全な認証を提供します。

Salesforce

Salesforceオブジェクト内から直接エンドユーザーのコンピュータにリモートアクセスしてサポートし、ITの効率と顧客サービスを向上させます。

ServiceNow Logo

サービスナウ

ServiceNowのインシデント内からユーザーのコンピュータに接続し、Enterprise製品との統合を活用しましょう。

Soliton Logo

ソリトン (日本)

Splashtop On-Prem はSolitonのSecureDesktop Applianceに組み込まれており、政府や企業に高レベルのセキュリティを提供します。また、ユーザーがAndroidデバイスをリモートでコントロールすることも可能です。

Spiceworks Logo

スパイスワークス

Splashtop SOSはSpiceworks Help Deskと統合されており、ユーザーのコンピュータにオンデマンドサポートセッションを簡単に開始できます。

Splunk

SplashtopのSplunkとの統合により、セッションとイベントログをエクスポートして詳細な分析を行うことで、組織がインサイトを強化し、コンプライアンスを効率化し、セキュリティを強化するのに役立ちます。

Super Ops AI Logo

SuperOps

SuperOpsのプラットフォーム内からSplashtopのリモートコントロールセッションを開始します。これにより、問題が発生したときにエンドユーザーに技術的な支援が促されます。

SWIF logo

Swif

Splashtopの高性能リモートコントロールソリューションは、Swif.aiプラットフォームに統合されており、WindowsとMacデバイスへのワンクリックリモートアクセスを可能にします。

Syncro Logo

Syncro

SyncroとSyncroMSP統合内から管理されているコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始します。エンドユーザーがいなくても、いつでも管理されたデバイスにアクセスできます。

tiflux logo

TiFlux

TiFlux Service DeskはSplashtopと完全に統合されており、ITサポート技術者にコンピュータへの即時リモートアクセスと制御を提供します。

Tokai Group Logo

東海（日本）

Splashtop On-Premは、東海ケーブルとテレコムによって中小企業向けのリモートアクセスクラウドソリューションとしてホストされています。

ヤマハ

Splashtop for IoTは、Yamahaのロボットソリューションと統合され、リモート監視、管理、サポートを可能にします。

Zebra Integration validated

Zebra

Zebraデバイスの有人および無人リモートサポート。

zendesk logo

Zendesk

Zendesk Supportのチケット内からリモートアクセスセッションを開始して、即座にサポートを提供します。数回クリックするだけで接続できます。クライアントデバイスに事前インストールは不要です。

RMM パートナー

Splashtopが組み込まれていないRMMパッケージを使用している場合は、軽量な統合の詳細についてサポート記事をお読みください。

他のRMMs

  • あなた自身でいくつかの項目を実装できるかもしれません
  • 他の項目はRMMソフトウェアで変更が必要かもしれません。

APIを通じてSplashtopをアプリケーションに統合

Splashtop PartnerConnect – 統合パートナー

Splashtopのパートナーは、教育、医療、メディアとエンターテインメント、建築とデザイン、会計、IoT、政府などの重点産業において、相互のお客様に最適で最も完全なソリューションを提供します。

