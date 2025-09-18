CVE Insights によるリアルタイムのパッチ管理
リアルタイムの更新、AIで強化されたCVEの可視性、自動制御により、環境全体のパッチ管理を合理化し、効率を向上させ、コンプライアンスを確保し、脆弱性を最小限に抑えます。
脆弱性の可視化
CVEベースの分析情報を使用して、OSレベルの脅威を特定し、優先順位を付けます。AI を活用した概要と修復アクションを使用して脆弱性の詳細を迅速に評価し、リスクを軽減し、強力なセキュリティ体制を維持します。
OSとサードパーティ製アプリケーション全体にパッチを適用する
Windows、MacOS、サードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化して、リスクを軽減し、すべてのシステムを最新の状態とセキュリティで保護します。
パッチワークフローの自動化
バージョン承認、更新リング、およびポリシー継承を使用して、カスタマイズされたポリシーベースのパッチ適用戦略を作成します。パッチが IT 環境に合った方法でテスト、制御、ロールアウトされていることを確認します。
監視とコンプライアンスの一元化
パッチのステータス、デバイスの健全性、コンプライアンスを単一のダッシュボードから追跡します。詳細なログとレポートにアクセスして、監査をサポートし、セキュリティへの対応を実証します。
Splashtop Patch と脆弱性管理の利点
セキュリティとコンプライアンスの強化
AI主導のCVEインサイト、ポリシー構成、コンプライアンス対応レポートによってサポートされ、OSとサードパーティソフトウェア全体にタイムリーなパッチを適用することで、脆弱性に対処します。
IT効率の向上
自動化されたパッチプロセスと一元管理により時間を節約し、ITチームは反復的で手作業のタスクではなく戦略的な作業に集中できます
ITサポートのための統合プラットフォーム
拡張でも簡素化でも、Splashtop はリモート アクセス、サポート、エンドポイント管理を 1 つのプラットフォームに統合します。
ITチームにとって費用対効果が高く、拡張性が高い
競争力のある価格設定で運用コストを削減しながら、ハイブリッドチーム、リモート環境、大規模なマルチOSデバイスフリート全体でパッチ管理を拡張します。
一部のエンドポイント管理機能で Intune に依存していることは、ソフトウェア更新の可視性と制御の向上、ドキュメントの改善など、重大なギャップを埋める Splashtop によって補完されます。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムをプロアクティブに監視し、ソフトウェアパッチ適用を自動化し、コンプライアンスを確保することができます。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
今すぐ始める
Splashtopは初めてですか?
Splashtop Enterprise の無料トライアルまたは Splashtop Remote Support の無料トライアルでパッチ管理をお試しください。パッチ管理機能は、トライアル版の Autonomous Endpoint Management(AEM)アドオンの一部です。