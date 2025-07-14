Splashtop によるエンドポイントセキュリティ
強力で柔軟なエンドポイント保護ソリューションでエンドポイントを安全に保ちます。次世代のウイルス対策、EDR、または 24 時間 7 日のマネージド防御が必要な場合でも、Splashtop はサイバー脅威に先んじるためのツールと専門知識を提供します。
エンドポイントの検出と対応
より深い可視性、脅威ハンティング、迅速な対応を必要とする組織のために、Splashtop は信頼できるセキュリティ リーダーによる エンドポイント検出および対応 (EDR) ソリューションを提供します。
Splashtop から次の EDR プラットフォームを購入できるようになりました。
Bitdefender GravityZone EDR
クラウドストライクファルコン
Bitdefender または CrowdStrike の Managed Detection and Response (MDR) サービスを使用して防御を強化することもできます。MDRは、テクノロジーと実践的なセキュリティの専門知識を組み合わせて、24時間7日365日、お客様に代わって脅威を監視、検出、対応します。
エンドポイントセキュリティのためのSplashtopの利点
一元化されたウイルス対策管理
Web コンソールから直接 Splashtop Antivirus をデプロイ、構成、監視
柔軟なデバイスカバレッジ
リモート環境とオンサイト環境の両方でエンドポイントを保護し、ハイブリッドチームと分散チームのシームレスなセキュリティを確保
顧客限定価格
Splashtopのお客様は、ウイルス対策およびEDRソリューションの料金を低く抑えているため、コストを拡大することなくセキュリティを簡単に拡張できます
信頼できるセキュリティ統合
BitdefenderやCrowdStrikeなどのトップベンダーの信頼できるEDRおよびMDRソリューションをセキュリティスタックに追加
エンドポイントを保護する準備はできていますか?
ウイルス対策を始めたばかりの場合でも、EDRやMDRで防御を強化したいと考えている場合でも、エンドポイントセキュリティの次のステップに進むお手伝いをします。