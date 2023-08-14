メインコンテンツへスキップ
販売

  • 米国／国外：+1.408.886.7177

  • オーストラリア：+61 (2) 9161 7275

  • カナダ：(778)569-0889

  • フランス：+33 (0)1 85 14 97 32

  • ドイツ: +49 (711) 340 67876

  • オランダ：+31 (0)20 888 5115

  • ニュージーランド：+64 (9) 886 1323

  • シンガポール：+65 6911 6898

  • イギリス：+44 (0) 20 3884 2681

  • 中国：+86 (0) 571 8711 9188

一般的な（サポート以外の）お問い合わせ

テクニカルサポート

Splashtop Remote Access、 Remote Support、 SRS Premium、および Enterprise 製品サポート:

  • 米国/国際: +1.408.610.1631

  • オーストラリア: +61 (2) 9161 7275

  • カナダ:(778)569-0889

  • フランス: +33 (0)1 85 14 97 58

  • ドイツ：+49 (711) 340 67876

  • オランダ: +31 (0)20 888 5115

  • ニュージーランド: +64 (9) 886 1323

  • イギリス: +44 (0) 20 3884 2681

  • 中国: +86 (0) 571 8711 9188

その他すべての製品:

  • 米国/国際:+1.408.809.3225

Splashtop オフィスの場所

View of Silicon Valley

シリコンバレー グローバル本社

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, クパチーノ, CA 95014

City view of Tokyo Japan

東京

Level 20 丸の内トラストタワー – メイン 1-8-3 丸の内, 千代田区 東京都 100-0005 日本

City view of Taipei

台北

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., 台北市 105, 台湾 (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

アムステルダムのヨーロッパ本社

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM アムステルダム, オランダ

City view of Singapore

シンガポール

6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3016, Singapore 039594

City view of Hangzhou

杭州

ユニットB / C、10FビルA、パラダイスソフトウェアパーク、西斗門路3号、西湖区、杭州、中国310012

