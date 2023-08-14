お問い合わせ
サポートを受け、Splashtop に接続するための最適な方法を見つける
どのようにお手伝いできますか?
営業向け
詳細はこちら 当社の製品、アドオン、機能について!
一般的なお問い合わせ
お困りのことやご質問があれば、何でもお尋ねください。
その他のお問い合わせ方法
販売
米国／国外：+1.408.886.7177
オーストラリア：+61 (2) 9161 7275
カナダ：(778)569-0889
フランス：+33 (0)1 85 14 97 32
ドイツ: +49 (711) 340 67876
オランダ：+31 (0)20 888 5115
ニュージーランド：+64 (9) 886 1323
シンガポール：+65 6911 6898
イギリス：+44 (0) 20 3884 2681
中国：+86 (0) 571 8711 9188
一般的な（サポート以外の）お問い合わせ
テクニカルサポート
Splashtop Remote Access、 Remote Support、 SRS Premium、および Enterprise 製品サポート:
米国/国際: +1.408.610.1631
オーストラリア: +61 (2) 9161 7275
カナダ:(778)569-0889
フランス: +33 (0)1 85 14 97 58
ドイツ：+49 (711) 340 67876
オランダ: +31 (0)20 888 5115
ニュージーランド: +64 (9) 886 1323
イギリス: +44 (0) 20 3884 2681
中国: +86 (0) 571 8711 9188
その他すべての製品:
米国/国際:+1.408.809.3225
Splashtop オフィスの場所
シリコンバレー グローバル本社
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, クパチーノ, CA 95014
東京
Level 20 丸の内トラストタワー – メイン 1-8-3 丸の内, 千代田区 東京都 100-0005 日本
台北
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., 台北市 105, 台湾 (R.O.C.), 10550
アムステルダムのヨーロッパ本社
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM アムステルダム, オランダ
シンガポール
6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3016, Singapore 039594
杭州
ユニットB / C、10FビルA、パラダイスソフトウェアパーク、西斗門路3号、西湖区、杭州、中国310012