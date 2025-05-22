#1 定格のリモート アクセスおよびサポート ソフトウェア
安全なリモートワーク
リモートサポートの必需品：ITチームに必須の5つの要素
安全で効率的かつ信頼性の高いリモートサポートを提供するために、すべてのITリーダーが必要とする5つの重要な機能をご覧ください。
エンドポイント管理のG2グリッドリーダー:最速の実装と最高の推定ROI
Summer Grid Report の分析では、G2 は Splashtop AEM の迅速な導入と IT チームにとっての高い価値のリターンを検証しました
企業向けの最高のリモートデスクトップソフトウェア
企業向けのリモートデスクトップソリューションについて詳しく説明し、企業がリモートデスクトップツールを選択する際に直面する課題と、 Splashtop Enterpriseが最適なソリューションである理由を探ります。
高度なデータ保護とセキュリティ
次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。
安全なインフラストラクチャ詳細情報
24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。
高度なセキュリティ機能詳細情報
2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。
規格とコンプライアンス詳細情報
最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。
ケーススタディー
Warner Bros。 Splashtop を使用してどこからでもポストプロダクションタスクを実行
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) ニュージーランドは、COVID-19 の間、ポストプロダクション ワークフローをリモートで実行し続けるためのビジネス継続性ソリューションとして Splashtop を導入しました。 他の リモートアクセスソリューションをテストした後、セキュリティと高性能のリモート生産性のニーズを満たすためにSplashtopを選択しました。
Splashtop のセキュリティと使いやすさは比類のないものです。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。
John Williams, International IT Director at GE
Splashtop サポート チームの丁寧な性格に本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になったので本当にありがとうございました。
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Splashtopには必要な機能があり、価格も私たちの希望により合っていました。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group