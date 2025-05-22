メインコンテンツへスキップ
Splashtop
#1 定格のリモート アクセスおよびサポート ソフトウェア

Remote Access

個人や小規模なチームが、どこからでも、どのデバイスからでも仕事用のコンピューターにアクセスできます。

Remote Support

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。リアルタイムのパッチ管理はアドオンとして利用できます。オンプレミスオプションが利用可能です。

SSO、高度なセキュリティ、優れた管理性をお探しですか?

Splashtop Enterprise のリモートアクセス、リモートサポートなど

3,000万人のユーザーとフォーチュン500企業の85%から信頼されています

Harvard University logo
UPS logo
GE logo
NHL logo
toyota logo
ブログ

安全なリモートワーク

知っておくべきことすべて

電子書籍

リモートサポートの必需品：ITチームに必須の5つの要素

安全で効率的かつ信頼性の高いリモートサポートを提供するために、すべてのITリーダーが必要とする5つの重要な機能をご覧ください。

無料の電子書籍

エンドポイント管理のG2グリッドリーダー:最速の実装と最高の推定ROI

Summer Grid Report の分析では、G2 は Splashtop AEM の迅速な導入と IT チームにとっての高い価値のリターンを検証しました

ブログ

企業向けの最高のリモートデスクトップソフトウェア

企業向けのリモートデスクトップソリューションについて詳しく説明し、企業がリモートデスクトップツールを選択する際に直面する課題と、 Splashtop Enterpriseが最適なソリューションである理由を探ります。

高度なデータ保護とセキュリティ

次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。

  • 安全なインフラストラクチャ

    24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。

  • 高度なセキュリティ機能

    2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

  • 規格とコンプライアンス

    最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。

Warner Bros Logo

ケーススタディー

Warner Bros。 Splashtop を使用してどこからでもポストプロダクションタスクを実行

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) ニュージーランドは、COVID-19 の間、ポストプロダクション ワークフローをリモートで実行し続けるためのビジネス継続性ソリューションとして Splashtop を導入しました。 他の リモートアクセスソリューションをテストした後、セキュリティと高性能のリモート生産性のニーズを満たすためにSplashtopを選択しました。

ケーススタディを読む

幸せなお客様から

Splashtop のセキュリティと使いやすさは比類のないものです。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

幸せなお客様から

Splashtop サポート チームの丁寧な性格に本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になったので本当にありがとうございました。

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

幸せなお客様から

Splashtopには必要な機能があり、価格も私たちの希望により合っていました。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group

#1 あらゆるニーズに対応するリモートアクセスおよびサポートソリューション

