Splashtop製品
個人、チーム、IT、企業向けの安全で高性能なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。
リモートワークとアクセス
Splashtop Remote Access
対面と同じようにリモートで作業し、どこからでもどのデバイスからでもコンピューターに安全かつ高性能にアクセスできます。旧称 Splashtop Business Access。
Splashtop Enterprise
SSOと高度な管理性を備えたエンタープライズグレードのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。オンプレミスが利用可能
リモートITとサポート
Splashtop Remote Support
安全で使いやすい無人でオンデマンドのITリモートサポートソリューションを使用して、コンピューターとモバイルデバイスをリモートでサポートします。 旧称 Splashtop SOS。
Autonomous Endpoint Management
リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定、ダッシュボードの洞察、ポリシーなどを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新します。
セキュリティ製品
Splashtop Antivirus
Bitdefenderを搭載した当社のウイルス対策ソリューションは、WindowsとMacのエンドポイントをさまざまな脅威から保護し、シームレスな設定とポリシー管理を可能にします Splashtop内で .
Splashtop Secure Workspace
安全なアクセス、包括的な ID 管理、デバイス間の VPN レス接続により、どこからでも簡単に作業できます。
Bitdefender GravityZone EDR
高度なエンドポイント検出と対応により、脅威をリアルタイムで特定、分析、対応し、組織の堅牢な保護を確保します。