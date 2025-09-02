Splashtop製品

メインコンテンツへスキップ
個人、チーム、IT、企業向けの安全で高性能なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。

Splashtop Remote Access

対面と同じようにリモートで作業し、どこからでもどのデバイスからでもコンピューターに安全かつ高性能にアクセスできます。旧称 Splashtop Business Access。

Splashtop Enterprise

SSOと高度な管理性を備えたエンタープライズグレードのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。オンプレミスが利用可能

Splashtop Remote Support

安全で使いやすい無人でオンデマンドのITリモートサポートソリューションを使用して、コンピューターとモバイルデバイスをリモートでサポートします。 旧称 Splashtop SOS。

Autonomous Endpoint Management

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定、ダッシュボードの洞察、ポリシーなどを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新します。

Splashtop Antivirus

Bitdefenderを搭載した当社のウイルス対策ソリューションは、WindowsとMacのエンドポイントをさまざまな脅威から保護し、シームレスな設定とポリシー管理を可能にします Splashtop内で .

Splashtop Secure Workspace

安全なアクセス、包括的な ID 管理、デバイス間の VPN レス接続により、どこからでも簡単に作業できます。

Foxpass Wi-Fi セキュリティ

当社のすぐに使えるソリューションにより、IT チームとエンジニアリング チームは数分以内に高度なアクセス制御を使用できます。

Bitdefender GravityZone EDR

高度なエンドポイント検出と対応により、脅威をリアルタイムで特定、分析、対応し、組織の堅牢な保護を確保します。

Splashtop Classroom

教師が教室全体に参加するための画面共有および注釈ソフトウェア

Mirroring360

デバイス画面を Windows PC または Mac コンピューターにミラーリングする

教育向けSplashtop Enterprise

学生、教師、IT 向けのソリューションでリモートおよび対面の学習体験を強化

