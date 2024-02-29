メインコンテンツへスキップ
Splashtop Remote Support with Freshservice Demo
Splashtop リモートコントロール from Within Freshservice

SplashtopとFreshserviceの統合を使用すると、ITまたはヘルプデスクチームがFreshservice内からSplashtop SOSサービスを使用してユーザーをリモートでサポートできます。

統合により、Freshserviceのチケット内から直接ユーザーのコンピュータにリモートデスクトップ接続を簡単に開始し、サービスリクエストを迅速に解決できます。リモートアクセスセッションが完了すると、セッション情報は将来の参照のために自動的にチケットに記録されます。ユーザーはサポートを受けるために事前にソフトウェアをインストールする必要はありません。

You’ll also be able to take advantage of all features found in Splashtop リモートサポート, including ファイル転送, remote reboot, chat, share 技術者 desktop, and more. すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。

Splashtopはクラウドおよびオンプレミスの設定オプションも提供しています。

利用可能...

Splashtop Enterprise

SSO、サービスデスク、エンドポイント管理などの高度なリモートサポート機能

始める詳細

Splashtop リモートサポート

迅速で簡単なオンデマンドリモートサポートを任意のコンピュータまたはモバイルデバイスに提供

無料トライアル詳細

Splashtop On-Prem（オンプレム）

セキュリティとコンプライアンス要件を満たすためのセルフホスト型リモートアクセスとサポート

詳細

Freshworks MarketplaceからSplashtopアプリを入手し（cloudまたはon-prem）、SplashtopからSplashtop Enterpriseを入手しましょう。Splashtop Enterpriseの無料トライアルを今日から始めて、統合を自分で試してみてください！

リソース

Support Article: Setting up and using Splashtop SOS with FreshserviceSplashtop Integration App in the Freshservice Marketplace

Splashtopを始める

