Splashtop Remote Access ソリューションで小売業務を最適化
エンドポイント管理とエンドユーザーサポートのための統合プラットフォームにより、複数の拠点で収益と顧客満足度を向上させます。
主な利点
クロスプラットフォームデバイスの一元管理
活用 無人アクセス:、監視、管理ツールを使用して、営業時間外に POS システム、デジタル サイネージ、セルフサービス キオスク、タブレット、その他のデバイスをリモートでサポートおよび更新し、ダウンタイムを最小限に抑え、パフォーマンスをピークにします。
複数の店舗の場所と分散した従業員をサポート
サービスデスク機能を使用して、従業員を一元的にサポートし、複数の店舗にまたがる問題のトラブルシューティングを行います。合理化されたサポート ワークフローを通じてリクエストを効率的にルーティングおよびエスカレーションし、より迅速な解決と顧客満足度の向上を保証します。
拡張現実でフィールドサポートを強化
カメラ共有とインタラクティブなAR注釈を通じて、リモートの専門家とローカルチームメンバーをつなぐことで、現場の問題をより迅速に解決します。
Splashtop コネクタを使用した内部ネットワークへのアクセス
クローズドネットワーク上やポリシーが制限されているシステムであっても、店舗内のシステムに安全に接続できます。VPN を使用せずに、RDP、VNC、SSH (近日公開予定) を介して安全なエージェントレス アクセスを実現します。
Enterprise の使用を開始する
柔軟でスケーラブルなライセンスを競争力のある価格で提供し、ビジネスニーズに合わせて調整されたオールインワンソリューションです。
- オフィスデバイスへの安全で暗号化された接続
- 高性能で業界をリードするテクノロジー
- 手頃な価格と拡張性
幸せなお客様から
Splashtop AR を使用すると、従業員を仮想的にサポートし、画面上で直接アイテムを指すことができます。これにより、サポートがとても簡単になります。
Björn Runge, Head of IT, Paniceus
幸せなお客様から
SRS プレミアムを使用すると、クライアントが当社のサービスに満足できるようにしながら、ビジネスの規模を拡大し、業務を合理化することに集中できます。
Tommy Boulay, IT Manager
幸せなお客様から
Splashtopによって、お客様へのサポートの継続が非常に容易になりました。競争力のある価格で、私たちが求めていたすべての機能を備えています。
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q
セキュリティは私たちの最優先事項です
安全なインフラストラクチャ
Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。
高度なセキュリティ機能
Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。
規格とコンプライアンス
Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。
データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。
詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。