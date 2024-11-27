VPNを廃止し、次世代のゼロトラスト・ネットワーク接続 (ZTNA) を受け入れましょう
内部リソースにアクセスするユーザーに対してゼロトラスト、デフォルト拒否ポリシーを強制します。このアプローチは、横方向の移動とトラフィックのバックホールを防ぐことで、VPNよりも迅速かつ安全です。
セッション録画とライブモニタリングによる安全なサードパーティアクセス
リモート特権アクセス管理(RPAM)による、強力で資格情報不要の時間制限のあるジャストインタイム(JIT)アクセス。リモートブラウザ分離(RBI)でインターネットの脅威やデータ損失から保護します。BYOD、クライアントレスアクセス、および管理されていないデバイスをサポートし、IT環境とOT環境の両方をカバーします。
次世代ゼロトラストセキュリティ
ゼロトラストネットワーキング
マイクロセグメンテーションを使用した、従来のVPNよりも安全で高速な代替手段で、横方向の移動を減らします。
最小権限アクセス
Zero Trustは、アイデンティティ、役割、デバイス、ネットワークコンテキストに基づいて必要なものだけにセキュアアクセスを提供します。
ライブセッションモニタリング
リモートセッションは監視、制御、記録され、ユーザーの活動に完全な可視性を提供します。
使いやすさ
設定の容易さ
複雑なVPNポリシー管理はもう不要です。セキュアなアクセスと接続は数分で設定できます。
ジャストインタイムアクセス
ユーザーは必要なときにのみ、限られた時間と正確なアクセス許可でリソースへの一時的なアクセスを得ます。
エージェントレスZTNAアクセス
エージェントレスZTNAアクセスはソフトウェアのインストールを不要にし、サードパーティベンダーやBYODユーザーの迅速なオンボーディングを可能にします。
お客様からの満足の声
私たちが必要としていたのは、シンプル、迅速、簡単な方法で、人々がどこからでも内部リソースにリモートアクセスできる場所から安全にアクセスできるようにします。 Splashtop Secure Workspaceを使用して、完璧なソリューションを見つけました。
IT Manager, Community College
製品を使用した経験から、製品を作成し、安全であることを確認するために多くの考えと労力が費やされていることがわかります。
Manager of Technology, Community College District
恋に落ちました!私が探していたものはすべて、特権ユーザーやサードパーティユーザー向けのセキュアリモートアクセスがあなたの製品に組み込まれています
CTO, a Managed Service Provider
現在の特権アクセス管理ツールは高価で、使用が複雑です。Splashtop Secure Workspace は、日常のワークフローを大幅に簡素化するだけでなく、セキュリティ サービスのエッジ機能により、重要なリソースへのリモートアクセスを強化します
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
特に Splashtop Secure Workspace を使用してサードパーティ アクセスの複雑さに対処する上で、同社の安全なアクセス ソリューションに対するニーズを満たす Splashtop を見つけたことを嬉しく思います。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Splashtopは、私たちが協力した中で最高のベンダーのひとつです。Splashtop Secure Workspaceチームは、知識が豊富で、熱心で、サポートが迅速です。今後何年にもわたってSplashtopとのパートナーシップを継続できることを楽しみにしています。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
私たちは他のベンダーとの間でさまざまな課題に直面しており、サポートが必要なときに PDF の説明書しか受け取らないことがよくありました。お客様のチームは、お客様のソリューシ�ョンの価値を最大限に引き出すために、これまで以上に努力してきました。Splashtop Secure Workspaceに切り替えるのにこれ以上の時期はありません。
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Splashtop Secure Workspaceは、当社のITセキュリティ要件に理想的にマッチし、ユーザーフレンドリーな単一のプラットフォームでセキュリティニーズに対応することで、リソースと労力の大幅な削減を実現しました。
Founder / CEO, Technology Services Provider
Splashtop Secure Workspaceでセキュアアクセスを変革
Yanlin Wang、先端技術担当VPが、どこでも誰でもいつでも安全にリソースにアクセスできるようにするためのセキュリティの型を破る方法を説明します。
アイデンティティとアクセス管理の説明：IAMの完全ガイド
急速に進化するデジタル環境では、機密データを保護し、ユーザーアクセスを効果的に管理する必要性がかつてないほど重要になっています。
XZバックドアサプライチェーン攻撃を軽減する方法
デジタル時代において、サプライチェーン攻撃は、現代のソフトウェアエコシステムの相互接続性を悪用する洗練された脅威ベクトルとして浮上しています。
第三者アクセスのセキュリティ確保：Splashtopのジャストインタイムアプローチ
ITの世界では、サードパーティアクセスの必要性は否定できませんが、それは無視できないサイバーセキュリティリスクをもたらします。