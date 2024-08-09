cloudが選択肢にない場合
Splashtop On-Prem は、セキュアリモートアクセス、リモートコントロール、リモートサポートのための最も価値のあるオンプレミスソリューションです。 このオールインワン ソリューションは、いつでも無人アクセスと有人オンデマンド接続の両方を提供し、リモートアクセスのあらゆるニーズに最適なソリューションとなります。 従業員がどこからでも仕事用のコンピューターにアクセスできるようにし、IT デスクやヘルプ デスクにアクセスして、コンピューターとデバイスを効率的にサポートできるようにします。
Splashtop On-Premが組織にどのようなメリットをもたらすか
高性能
高度なパフォーマンスアーキテクチャにより、インタラクティブなHDビデオおよびオーディオセッションと最大60fpsのフレームレートを備えた超高速リモートアクセスを実現します。
無人リモートコントロールとアクセス
どこからでも仕事ができます!無人でいつでもリモートアクセスして、すべての Windows、Mac、 Android、Linuxエンドポイントにアクセスできます。
有人リモートサポート
Windows、Mac、iOS、Android デバイスのオンデマンド サポートは、9 桁のコードと同じくらい簡単です。コンピューター、タブレット、モバイル デバイスへの有人アクセスを取得します。
高可用性クラスタリング
負荷分散と高可用性サーバークラスタ��ーにより、ダウンタイムをなくし、パフォーマンスを最適化します。
高度なセキュリティ
セキュリティは、Splashtop の運用とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインには、必須のデバイス認証とオプションの 2 要素認証が行われます。セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化で保護されます。
オンプレミス
Splashtop On-Prem Gateway を DMZ または企業ファイアウォールの内側にインストールします。リモートセッションは、ローカルでルーティング可能なネットワーク間でピアツーピアをネゴシエートしたり、Splashtop On-Prem Gatewayを介してブリッジしてクロスネットワークアクセスを行ったりすることができます。
Splashtop On-Prem 機能
ユーザーアクセスとグループ管理
ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。
予定されたアクセス Module
ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタイミングのスケジュールとポリシーを管理します。
ファイル転送
リモートセッションを開始せずに、コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。ドラッグ&ドロップするか、ファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動して作業します。
チャット
セッション中またはセッション外でリモート コンピューターでユーザーとチャットします。
管理者に昇格
セッション権限を admin に昇格する Windows 標準ユーザー セッションにアクセスして UAC と対話し、管理者レベルの操作を実行し、再起動と再接続をサポートします。
USB デバイスとスタイラスのリダイレクト
USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、スタイラス、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピュータにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。
セッション録画
デモ、トレーニング、または監査のためにリモートアクセスセッションを記録します。セッションコントロールバーの画面録画ボタンを使用して、録画を開始および停止します。録画はローカルコンピュータに保存されます。
Splashtopコネクタ
VPNやリモートアクセスエージェントのインストールを行わずに、Splashtopの安全なインフラストラクチャと権限管理を通じて、WindowsコンピュータやサーバーへのRDP接続をブリッジします。詳細はこちら.
IPホワイトリスト
IP アドレスをホワイトリストに登録して、リモートアクセスが許可される境界を作成します。
Syslog 統合
ログ データを syslog サーバーにエクスポートして、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムが取得および分析できるようにします。
Active Directory の統合
Splashtop On-Prem は、組織の既存の Active Directory サービスと統合して、効率、生産性、セキュリティを向上させます。
リモート リブートと Wake-on-LAN
コンピューターをリモートで再起動またはスリープ解除します。リモートコンピュータは、 Splashtop アプリまたはWeb管理コンソールから再起動できます。 コンピュータをリモートでスリープ解除するには、ターゲットコンピュータが Wake-on-LAN をサポートし、LAN ケーブルで接続されている必要があります (WoL パケットをブリッジするには、同じネットワーク上の別のコンピュータの電源がオンになっている必要があります)。
音声通話
セッション中の音声通話でサポートセッションをより効率的にします。これにより、リモートサポートセッション中に通信するための追加の方法がユーザーに提供されます。VoIP (Voice over Internet Protocol) と同様に、リモートセッションの両端のユーザーは相互に通信することで通信できます。
カスタムブランディング
顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.
バックグラウンドアクション
エンドユーザーの作業を中断することなく、タスク マネージャー、レジストリ エディター、デバイス マネージャー、サービス マネージャー、リモートコマンドなどのシステム ツールにアクセスします。