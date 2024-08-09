メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Splashtop On-Prem

セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすセルフホスト型リモートアクセスとサポート

始めるデモをスケジュール

cloudが選択肢にない場合

Splashtop On-Prem は、セキュアリモートアクセス、リモートコントロール、リモートサポートのための最も価値のあるオンプレミスソリューションです。 このオールインワン ソリューションは、いつでも無人アクセスと有人オンデマンド接続の両方を提供し、リモートアクセスのあらゆるニーズに最適なソリューションとなります。 従業員がどこからでも仕事用のコンピューターにアクセスできるようにし、IT デスクやヘルプ デスクにアクセスして、コンピューターとデバイスを効率的にサポートできるようにします。

Splashtop On-Premが組織にどのようなメリットをもたらすか

高性能

高度なパフォーマンスアーキテクチャにより、インタラクティブなHDビデオおよびオーディオセッションと最大60fpsのフレームレートを備えた超高速リモートアクセスを実現します。

無人リモートコントロールとアクセス

どこからでも仕事ができます!無人でいつでもリモートアクセスして、すべての Windows、Mac、 Android、Linuxエンドポイントにアクセスできます。

有人リモートサポート

Windows、Mac、iOS、Android デバイスのオンデマンド サポートは、9 桁のコードと同じくらい簡単です。コンピューター、タブレット、モバイル デバイスへの有人アクセスを取得します。

高可用性クラスタリング

負荷分散と高可用性サーバークラスターにより、ダウンタイムをなくし、パフォーマンスを最適化します。

高度なセキュリティ

セキュリティは、Splashtop の運用とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインには、必須のデバイス認証とオプションの 2 要素認証が行われます。セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化で保護されます。

オンプレミス

Splashtop On-Prem Gateway を DMZ または企業ファイアウォールの内側にインストールします。リモートセッションは、ローカルでルーティング可能なネットワーク間でピアツーピアをネゴシエートしたり、Splashtop On-Prem Gatewayを介してブリッジしてクロスネットワークアクセスを行ったりすることができます。

Splashtop On-Prem 機能

Secure remote access management icon

ユーザーアクセスとグループ管理

ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。

Scheduled Access icon

予定されたアクセス Module

ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタイミングのスケジュールとポリシーを管理します。

File Transfer icon

ファイル転送

リモートセッションを開始せずに、コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。ドラッグ&ドロップするか、ファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動して作業します。

Chat icon

チャット

セッション中またはセッション外でリモート コンピューターでユーザーとチャットします。

Elevate to admin icon

管理者に昇格

セッション権限を admin に昇格する Windows 標準ユーザー セッションにアクセスして UAC と対話し、管理者レベルの操作を実行し、再起動と再接続をサポートします。

USB device redirection icon

USB デバイスとスタイラスのリダイレクト

USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、スタイラス、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピュータにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。

Session recording icon

セッション録画

デモ、トレーニング、または監査のためにリモートアクセスセッションを記録します。セッションコントロールバーの画面録画ボタンを使用して、録画を開始および停止します。録画はローカルコンピュータに保存されます。

Workflow / connected icon

Splashtopコネクタ

VPNやリモートアクセスエージェントのインストールを行わずに、Splashtopの安全なインフラストラクチャと権限管理を通じて、WindowsコンピュータやサーバーへのRDP接続をブリッジします。詳細はこちら.

IP restrictions / whitelisting icon

IPホワイトリスト

IP アドレスをホワイトリストに登録して、リモートアクセスが許可される境界を作成します。

File icon

Syslog 統合

ログ データを syslog サーバーにエクスポートして、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムが取得および分析できるようにします。

Integration icon

Active Directory の統合

Splashtop On-Prem は、組織の既存の Active Directory サービスと統合して、効率、生産性、セキュリティを向上させます。

Remote reboot icon

リモート リブートと Wake-on-LAN

コンピューターをリモートで再起動またはスリープ解除します。リモートコンピュータは、 Splashtop アプリまたはWeb管理コンソールから再起動できます。 コンピュータをリモートでスリープ解除するには、ターゲットコンピュータが Wake-on-LAN をサポートし、LAN ケーブルで接続されている必要があります (WoL パケットをブリッジするには、同じネットワーク上の別のコンピュータの電源がオンになっている必要があります)。

Voice call handset icon

音声通話

セッション中の音声通話でサポートセッションをより効率的にします。これにより、リモートサポートセッション中に通信するための追加の方法がユーザーに提供されます。VoIP (Voice over Internet Protocol) と同様に、リモートセッションの両端のユーザーは相互に通信することで通信できます。

Custom branding icon

カスタムブランディング

顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.

バックグラウンドアクション

エンドユーザーの作業を中断することなく、タスク マネージャー、レジストリ エディター、デバイス マネージャー、サービス マネージャー、リモートコマンドなどのシステム ツールにアクセスします。

Secure infrastructure icon

代わりにクラウドベースのソリューションをお探しですか?

詳細はこちら

リソース

詳細機能リスト(PDF)データシート(PDF)
管理者ガイド製品デモ
ダウンロード

Splashtop を使い始める

お問い合わせデモをスケジュールする
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。