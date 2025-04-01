メインコンテンツへスキップ
JumpCloudとSplashtopの統合 – リモートアクセスのためのSSO

JumpCloudの資格情報でSplashtopにログイン

JumpCloudを介したSplashtopへのシングルサインオン

Splashtop Enterpriseのユーザーは、JumpCloudの資格情報を使用してSplashtopアカウントを認証できます。JumpCloudを介したセキュアなシングルサインオンは、ユーザーが組織のコンプライアンスとセキュリティ要件を満たす1つのIDとパスワードでアプリにアクセスできるようにすることで、使いやすさを向上させます。

SSOはSplashtop Enterpriseで利用可能です: エンタープライズクラスのリモートコンピュータアクセスソリューションとリモートサポートツールを求める組織向け。無人のいつでもコンピュータアクセスを使用して、従業員が在宅勤務をしたり、ITがコンピュータを管理してサポートを提供したりできるようにします。Splashtop Enterprise には、オンデマンドのクイックサポートツールも含まれています。Contact us to 詳細はこちら about getting SSO with your account. 始める


