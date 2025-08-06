優れたエンドユーザーサポートの提供
BYODやモバイルデバイスなど、管理対象または非管理対象デバイスへの無人および有人のリモートアクセスを取得し、クライアントにシームレスなリモートサポートエクスペリエンスを提供します。カスタマイズを活用してブランドを強調します。
リモート監視と管理を簡素化
パッチ適用、アラート、インベントリ管理、修復ツールを使用して、従来のRMMツールのようなコストと複雑さを伴わずに、手動タスクを削減し、エンドポイントを保護し、コンプライアンスを維持するためのパッチ適用、アラート、在庫管理、修復ツールを使用して、クライアントエンドポイントを簡単に追跡、監視、管理できます。
リモートワークのためのエンドユーザーのリモートアクセスの有効化
クライアントに高性能のリモートアクセスを提供し、対面と同じようにどこからでも作業できるようにすることで、サービス提供を強化します。
運用の統合
柔軟なライセンスオプションと増加するエンドポイントのサポートにより、増大するクライアントのニーズに適応し、ビジネスに合わせてサービスを拡張できるようにします。PSAおよびチケットシステムと統合し、ウイルス対策およびEDRソリューションを追加して、単一のリモートサポート、エンドポイント管理、およびセキュリティプラットフォームを取得します。
高速でスケーラブルなサポートを提供するために必要なツールMSPs
有人アクセスと無人アクセス詳細情報
クライアントの関与なしに 24 時間 7 日のサポートを提供し、BYOD とモバイル デバイスのアドホックな有人サポートを提供します。
リモート監視と管理詳細情報
クライアントデバイスをリアルタイムでプロアクティブに監視、管理、保護します。AI によって強化された CVE の可視性、OS およびサードパーティ ソフトウェアのパッチ管理、ダッシュボード、インベントリ追跡、修復ツールが含まれます。
高度なセキュリティと管理性詳細情報
エンタープライズグレードのセキュリティと、SSO、サービスデスク、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud セッション記録、無人 Android サポートなどによる管理性の向上により、運用をレベルアップします。
エンドユーザリモートアクセスの有効化詳細情報
エンドユーザーがVPNや追加のハードウェアを必要とせずに、どこからでも職場のコンピューターに安全にアクセスできるようにします。
幸せなお客様から
Splashtop は私のベルトの中で最高のツールです。リモートコントロール、エンドユーザーサポート、すべてのアプリへのパッチ適用、在庫管理に使用しました。皆さんは、最高のカスタマーサポートを備えた最も費用対効果が高くシンプルなソリューションです。リモートサポートとエンドポイント管理を探している人には間違いなくお勧めします。以前は、タスクごとに最大 20 分で問題を解決しましたが、Splashtop を使用すると 5 分未満で完了するようになりました
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
幸せなお客様から
Splashtop を選んだのは、より手頃な価格でより良いエクスペリエンスを提供するためです。Splashtop は最高のカスタマー サポートを提供しており、アカウント マネージャーと素晴らしい直接的な関係を築いています。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
高度なデータ保護とセキュリティ
次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。
安全なインフラストラクチャ詳細情報
24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。
高度なセキュリティ機能詳細情報
2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。
規格とコンプライアンス詳細情報
最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。