メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
IT professional researching remote access support for MSPs

MSPs向けのスケーラブルなリモートサポートとエンドポイント管理

複数のクライアント環境をサポートし、問題をより迅速に解決し、エンドポイントを効率的に管理して、コストや複雑さを増すことなくサービスを拡張します。

はじめにお 問い合わせ
An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

優れたエンドユーザーサポートの提供

BYODやモバイルデバイスなど、管理対象または非管理対象デバイスへの無人および有人のリモートアクセスを取得し、クライアントにシームレスなリモートサポートエクスペリエンスを提供します。カスタマイズを活用してブランドを強調します。

Female IT professional researching remote access support for MSPs

リモート監視と管理を簡素化

パッチ適用、アラート、インベントリ管理、修復ツールを使用して、従来のRMMツールのようなコストと複雑さを伴わずに、手動タスクを削減し、エンドポイントを保護し、コンプライアンスを維持するためのパッチ適用、アラート、在庫管理、修復ツールを使用して、クライアントエンドポイントを簡単に追跡、監視、管理できます。

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

リモートワークのためのエンドユーザーのリモートアクセスの有効化

クライアントに高性能のリモートアクセスを提供し、対面と同じようにどこからでも作業できるようにすることで、サービス提供を強化します。

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

運用の統合

柔軟なライセンスオプションと増加するエンドポイントのサポートにより、増大するクライアントのニーズに適応し、ビジネスに合わせてサービスを拡張できるようにします。PSAおよびチケットシステムと統合し、ウイルス対策およびEDRソリューションを追加して、単一のリモートサポート、エンドポイント管理、およびセキュリティプラットフォームを取得します。

高速でスケーラブルなサポートを提供するために必要なツールMSPs

  • 有人アクセスと無人アクセス

    クライアントの関与なしに 24 時間 7 日のサポートを提供し、BYOD とモバイル デバイスのアドホックな有人サポートを提供します。

    詳細情報

  • リモート監視と管理

    クライアントデバイスをリアルタイムでプロアクティブに監視、管理、保護します。AI によって強化された CVE の可視性、OS およびサードパーティ ソフトウェアのパッチ管理、ダッシュボード、インベントリ追跡、修復ツールが含まれます。

    詳細情報

  • 高度なセキュリティと管理性

    エンタープライズグレードのセキュリティと、SSO、サービスデスク、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud セッション記録、無人 Android サポートなどによる管理性の向上により、運用をレベルアップします。

    詳細情報

  • エンドユーザリモートアクセスの有効化

    エンドユーザーがVPNや追加のハードウェアを必要とせずに、どこからでも職場のコンピューターに安全にアクセスできるようにします。

    詳細情報

幸せなお客様から

Splashtop は私のベルトの中で最高のツールです。リモートコントロール、エンドユーザーサポート、すべてのアプリへのパッチ適用、在庫管理に使用しました。皆さんは、最高のカスタマーサポートを備えた最も費用対効果が高くシンプルなソリューションです。リモートサポートとエンドポイント管理を探している人には間違いなくお勧めします。以前は、タスクごとに最大 20 分で問題を解決しましたが、Splashtop を使用すると 5 分未満で完了するようになりました

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

幸せなお客様から

Splashtop を選んだのは、より手頃な価格でより良いエクスペリエンスを提供するためです。Splashtop は最高のカスタマー サポートを提供しており、アカウント マネージャーと素晴らしい直接的な関係を築いています。

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

高度なデータ保護とセキュリティ

次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。

  • 安全なインフラストラクチャ

    24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。

    詳細情報

  • 高度なセキュリティ機能

    2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

    詳細情報

  • 規格とコンプライアンス

    最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。

    詳細情報

ニーズに合ったプランを選択してください

SOSです

コンピューターとモバイルデバイス向けの有人および無人リモートサポートソリューション。

無料トライアル詳細情報

エンタープライズ

SSO、高度なセキュリティ、高度なワークフローと管理性を備えたサービスデスクを備えたエンタープライズグレードのリモートサポートおよびリモートアクセスソリューション。オンプレミス版が利用可能です。

始める詳細情報

自律型エンドポイント管理

IT 運用を合理化し、日常的なタスクを自動化し、エンドポイントの安全性、最新性、コンプライアンスを確保します。

詳細情報お 問い合わせ
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。