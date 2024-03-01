メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

Splashtop Remote Access で創造的な可能性を解き放つ

メディアとエンターテイメントのコラボレーションとワークフローの効率化に革命を起こす

メディアおよびエンターテインメント業界から信頼されている High Performance と セキュアリモートアクセス

Video production editing icon

制作とポストプロダクション

Monitor showing movie icon

VFXと編集

Broadcast Tower icon

放送

Drawing tablet with pen icon

アニメーション

Computer mouse connected to pen icon

デザインスタジオ

Architecture and Design blueprints icon

建築とデザイン

Splashtop Remote Access のパフォーマンス

最高の画像色、オーディオ品質などを実現するために!

機能には、 最も正確な色と鮮明な表示を実現する4:4:4カラーモード、高忠実度オーディオ、リモートスタイラス、リモートコンピューターでのローカルUSBデバイス使用(3Dマウス、ゲームパッド、描画タブレット)、およびリモートマイクが含まれます。

Splashtop Enterprise

組織のリモートアクセス、サポート、エンドポイント管理のニーズに合わせて拡張できる統合プラットフォーム。

セキュリティは私たちの最優先事項です

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高度なセキュリティ機能

Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。

IT professional reviewing cybersecurity threats

規格とコンプライアンス

Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。

データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。

詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。

Two IT security professionals reviewing data logs

安全なインフラストラクチャ

Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。

