メディアおよびエンターテインメント業界から信頼されている High Performance と セキュアリモートアクセス
ソリューションを見つける
セキュリティは私たちの最優先事項です
高度なセキュリティ機能
Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。
規格とコンプライアンス
Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。
データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。
詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。
安全なインフラストラクチャ
Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。