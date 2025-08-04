メインコンテンツへスキップ
A young woman working on a laptop during a remote session at a desk.

安全なコンピューター アクセスでリモート ワークの生産性を向上

日常のタスクから複雑なワークフローまで、Splashtop は、どこからでも、どのデバイスからでも安全に作業するためのパフォーマンスとアクセスを提供します。

An IT worker working from home on a laptop.

どこからでも仕事ができる体験

高性能、低遅延の接続、4K ストリーミングのサポート、直感的なインターフェイスにより、デスクで作業するのと同じように作業できます。

インスタントファイルとアプリのアクセシビリティ

ファイル、データ、リソースを大量に消費するアプリケーションに、アップロード、同期、転送を行わずにリアルタイムでアクセスできます。

あらゆるワークフローで信頼性の高いパフォーマンス

リモートセッション中に、ワークフローに必要な一貫性を備えた、鮮明なビジュアル、クリアなオーディオ、応答性の高い入力を使用して、プロジェクトを作成、設計、編集、コラボレーション、または管理します。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

安全な接続

ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなどのコンプライアンス基準を満たすために、256ビット暗号化、MFA、SSO、きめ細かなアクセス制御、セッションログなどのエンタープライズグレードのセキュリティでデータとアクセスを保護します。

接続、セキュリティ、生産性を維持するために必要なツール

  • クロスプラットフォームアクセス

    Mac、Windows、Linux、iOS、Android、Chromebook デバイスに簡単に接続し、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、マルチモニター サポート、リモート印刷などのセッション内機能で生産性を維持できます。

  • 高度なセキュリティと管理性

    エンタープライズグレードのセキュリティと、SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud セッション記録、無人 Android サポート、 RDP/SSH/VNCを介したリモート接続などにより、運用をレベルアップします。

  • Endpoint Monitoring and Management icon

    モバイルデバイスへのリモートアクセス

    Splashtop SOSを使って、クライアントのiOSおよびAndroidデバイスにオンデマンドサポートを提供できます。シンプルなセッションコードを利用して、画面をリアルタイムで遠隔表示または操作し、迅速に問題を解決できます。

  • エンドポイント保護

    Bitdefenderを搭載したSplashtop AVとEDRを使用して、エンドポイントを脅威から保護し、サイバー攻撃のリスクを軽減します。

必要なアクセスで必要な柔軟性を手に入れましょう

営業担当者へのお問い合わせ

幸せなお客様から

Splashtop を使用すると、学生はリモートの Mac デバイスでライブで作業し、オンライン コースを無事に完了するための実践的な経験を積むことができました。

Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College

幸せなお客様から

AnyDeskを数台のコンピューターで試していましたが、Splashtopを使用した後、ユーザーのフィードバックは、フレームレートがはるかに優れており、応答性の高いエクスペリエンスが得られるというものでした。Splashtopを使用すると、編集者はオフィスにいるかのように、遅延をほとんどまたはまったく経験しません。

Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand

ニーズに合ったリモート アクセス プランを選択してください

Solo

個人向けのリモート デスクトップ アクセス。

Pro

個人、リモートプロフェッショナル、小規模チーム向けのリモートデスクトップアクセス。

Performance

究極のリモートワーク体験のためのリモートデスクトップアクセス。

Enterprise

SSO、高度なセキュリティ、および管理性を備えたエンタープライズグレードのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。オンプレミス版が利用可能です。

始める詳細情報
