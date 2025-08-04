どこからでも仕事ができる体験
高性能、低遅延の接続、4K ストリーミングのサポート、直感的なインターフェイスにより、デスクで作業するのと同じように作業できます。
インスタントファイルとアプリのアクセシビリティ
ファイル、データ、リソースを大量に消費するアプリケーションに、アップロード、同期、転送を行わずにリアルタイムでアクセスできます。
あらゆるワークフローで信頼性の高いパフォーマンス
リモートセッション中に、ワークフローに必要な一貫性を備えた、鮮明なビジュアル、クリアなオーディオ、応答性の高い入力を使用して、プロジェクトを作成、設計、編集、コラボレーション、または管理します。
安全な接続
ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなどのコンプライアンス基準を満たすために、256ビット暗号化、MFA、SSO、きめ細かなアクセス制御、セッションログなどのエンタープライズグレードのセキュリティでデータとアクセスを保護します。
接続、セキュリティ、生産性を維持するために必要なツール
クロスプラットフォームアクセス詳細情報
Mac、Windows、Linux、iOS、Android、Chromebook デバイスに簡単に接続し、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、マルチモニター サポート、リモート印刷などのセッション内機能で生産性を維持できます。
高度なセキュリティと管理性詳細情報
エンタープライズグレードのセキュリティと、SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud セッション記録、無人 Android サポート、 RDP/SSH/VNCを介したリモート接続などにより、運用をレベルアップします。
モバイルデバイスへのリモートアクセス詳細はこちら
Splashtop SOSを使って、クライアントのiOSおよびAndroidデバイスにオンデマンドサポートを提供できます。シンプルなセッションコードを利用して、画面をリアルタイムで遠隔表示または操作し、迅速に問題を解決できます。
エンドポイント保護詳細情報
Bitdefenderを搭載したSplashtop AVとEDRを使用して、エンドポイントを脅威から保護し、サイバー攻撃のリスクを軽減します。
幸せなお客様から
Splashtop を使用すると、学生はリモートの Mac デバイスでライブで作業し、オンライン コースを無事に完了するための実践的な経験を積むことができました。
Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College
幸せなお客様から
AnyDeskを数台のコンピューターで試していましたが、Splashtopを使用した後、ユーザーのフィードバックは、フレームレートがはるかに優れており、応答性の高いエクスペリエンスが得られるというものでした。Splashtopを使用すると、編集者はオフィスにいるかのように、遅延をほとんどまたはまったく経験しません。
Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand