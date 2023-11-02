Canopy RMM Splashtop
Canopy内のIoTデバイス向けの強化されたリモート管理
Splashtopの高性能リモートコントロールソリューションはCanopyプラットフォームに統合されており、ハードウェアシステムやIoTデバイスをリモートで管理・サポートするためのワンクリックアクセスを可能にします。
主な機能:
Canopyプラットフォーム内から、エンドユーザーがいなくても、専門的なハードウェアやIoTデバイスへの安全で高性能なワンクリックリモートサポートを提供します。
ファイル転送、リモート印刷、チャットなどのセッション内機能。
Canopyプラットフォーム内でのリモートアクセスセッションの自動ログ記録。
主な利点:
効率性: 専門的なハードウェアシステムの問題を信頼性の高いリモートアクセスで迅速かつ効率的に解決し、ダウンタイムを減らし、運用効率を向上させます。
使いやすさ: Canopyプラットフォーム内でワンクリックでリモートアクセスセッションを開始し、サポートプロセスを効率化します。
適応性: POSシステム、セルフサービスキオスク（周辺機器を含む）、デジタルディスプレイ、カメラやアクセスコントロールなどのセキュリティシステム、特定の業界ニーズに合わせたさまざまな専門的なIoTデバイスをサポートします。CanopyとSplashtopは、さまざまな業界に柔軟なソリューションを提供します。
コスト削減: 現地でのサポートやメンテナンスの必要性を減らし、時間とリソースを節約します。
オンデマンドリモートサポートで追加のハードウェアシステムとIoTデバイスに対応
Canopyユーザーは、Splashtop SOSを購入して、Canopyで管理されていないハードウェアシステムやIoTデバイスに対してアドホックなリモートサポートを提供することもできます。