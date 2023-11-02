メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Canopy RMM Splashtop
Canopy RMM Splashtop

Canopy内のIoTデバイス向けの強化されたリモート管理

Splashtopの高性能リモートコントロールソリューションはCanopyプラットフォームに統合されており、ハードウェアシステムやIoTデバイスをリモートで管理・サポートするためのワンクリックアクセスを可能にします。

はじめに

主な機能:

  • Canopyプラットフォーム内から、エンドユーザーがいなくても、専門的なハードウェアやIoTデバイスへの安全で高性能なワンクリックリモートサポートを提供します。

  • ファイル転送、リモート印刷、チャットなどのセッション内機能。

  • Canopyプラットフォーム内でのリモートアクセスセッションの自動ログ記録。

主な利点:

  • 効率性: 専門的なハードウェアシステムの問題を信頼性の高いリモートアクセスで迅速かつ効率的に解決し、ダウンタイムを減らし、運用効率を向上させます。

  • 使いやすさ: Canopyプラットフォーム内でワンクリックでリモートアクセスセッションを開始し、サポートプロセスを効率化します。

  • 適応性: POSシステム、セルフサービスキオスク（周辺機器を含む）、デジタルディスプレイ、カメラやアクセスコントロールなどのセキュリティシステム、特定の業界ニーズに合わせたさまざまな専門的なIoTデバイスをサポートします。CanopyとSplashtopは、さまざまな業界に柔軟なソリューションを提供します。

  • コスト削減: 現地でのサポートやメンテナンスの必要性を減らし、時間とリソースを節約します。

オンデマンドリモートサポートで追加のハードウェアシステムとIoTデバイスに対応

Canopyユーザーは、Splashtop SOSを購入して、Canopyで管理されていないハードウェアシステムやIoTデバイスに対してアドホックなリモートサポートを提供することもできます。

今日から始めよう

無料トライアル詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。