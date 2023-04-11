学生と教師のためのリモートコンピュータラボへのアクセス
学生がいつでもどのデバイスからでもコンピューターラボにアクセスできるようにします。Splashtop Enterprise for Remote Labsは、教育機関向けの最も価値のある安全なリモートサポートおよびリモートコンピュータアクセスツールです。
キャンパス内のコンピューターへの高性能アクセス
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、学生は自分のデバイス (Windows または Mac コンピューター、Chromebook、iPad、 Android タブレットなど) からオンサイトのコンピューターにリモートでアクセスして制御できます。 接続すると、自分のデバイスにリモート コンピューター画面が表示され、キャンパス ラボにいるかのように任意のアプリケーションやファイルを使用できます。
教育におけるデジタル・エクイティの向上
教育機関のラボ コンピューターでは、多くの場合、Adobe Creative Suite、AutoDesk、Unity などの特殊なソフトウェアへのアクセスが提供されます。ただし、すべての生徒が運動、仕事、その他の用事により、放課後にコンピューターラボを訪問できるわけではありません。リモート ラボを使用すると、学生はいつでも Chromebook などの個人用デバイスからラボ コンピューターに接続できます。
主な利点
- 学生は、特殊なソフトウェアを実行する強力なキャンパスデバイスへの高性能リモートアクセスをいつでも楽しむことができます。
- ラボのコンピューターを遠隔地の学生やキャンパスの営業時間外に利用できるようにすることで、高価なソフトウェアライセンスのROIを高めます。
- 学生のデバイスごとに専用のソフトウェアを購入することに関連するコストを削減します。
- いつでもどこでも、どのデバイスからでもキャンパス コンピューティング リソ��ースにアクセスできるようにすることで、平等と包括性のギャップを埋めます。
リモートアクセスのニーズに対してトップの教育機関から信頼されています
幸せなお客様から
ウェイン州立大学の人たちが私たちの活動に注目しているので、Splashtop のためにあなた方に連絡する人が増えるでしょう。そして、再開委員会の人たちは私に、私の調子はどうかと尋ねてきました。私は彼らに、それがうまく機能するのだと言ってきました。
Gary Cendrowski
幸せなお客様から
Splashtop使用すると、リモート アクセスを提供できるようになります。 また、これにより、ラボを 24 時間稼働させることも可�能になります。これは、これまで必要性が認識されていなかった仮想ラボのシナリオです。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
幸せなお客様から
学生の中には、このソフトウェアを実行するのに十分な性能のないコンピュータを持っている人もおり、一部のアプリケーションには学生用バージョンが存在しない場合もあります。学生は勉強を続けるためにこのソフトウェアにアクセスする必要があり、そこで Splashtop が役立ちます。
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division