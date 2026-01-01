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プレスリリース

Splashtop、Shieldの提供開始でリモートアクセスの専門知識を詐欺対策に活用

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Splashtop、ITreview Grid Awardで5年連続「Leader」に選出

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Splashtop、2026 Gartner Peer Insights™の「Voice of the Customer for Remote Desktop Software」で評価

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Splashtop、統合型自律エンドポイント管理プラットフォームで2026 Visionary Spotlight Awardを受賞

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Splashtop、新たなコミュニティイベントシリーズ「Splashtop Live」を開始　ITおよびMSPsのプロフェッショナルが学び、つながり、業務運営をシンプルに

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Splashtop、Misora Connectと提携してリモートメンテナンス機能を強化

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Splashtopの調査によると、エンドポイントのメンテナンスがITリソースの半分を消費している

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SplashtopがTrustRadiusの2026 Top Rated Awardを受賞

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SplashtopがG2レポートで、現代のIT管理を簡素化するソリューションとして認識されました

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Splashtop、日立ハイテクとのパートナー契約を発表

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メディア報道

Rippling adds Splashtop remote access for IT teams

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Splashtop Powers Remote Support Within Rippling

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