Autonomous Endpoint Management

IT 運用を合理化し、日常的なタスクを自動化し、エンドポイントのセキュリティ、最新性、コンプライアンスを確保します。これらはすべて Splashtop コンソールから実行できます。

IT向け

よりスマートなIT運用のためのAutonomous Endpoint Management

MSPs向け

少ないリソースでより多くの成果を – MSPs向けAutonomous Endpoint Management

複数のソリューション。シームレスな体験。

リアルタイムの脆弱性とパッチ管理

脅威がビジネスに影響を与える前に、脅威を検出し、優先順位を付けて修復します。

  • CISA KEV、CVE、ソフトウェアのアップデートをWindowsとMacOSで継続的にスキャンします。

  • 環境内に存在するゼロデイやその他の脆弱性を迅速に特定し、優先順位を付けて迅速に対応する能力

  • 自動化されたポリシー駆動型またはオンデマンドのパッチ設定

簡素化されたセキュリティとコンプライアンス

ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI などの規制に対する継続的な保護とコンプライアンスの証明を簡単に取得できます。

  • エンドポイント構成のポリシーベースの適用

  • 非準拠エンドポイントの検出と修復

  • すぐに使えるダッシュボードとインベントリレポート

手動から自動化へ

反復的なタスクを排除し、IT リソースを解放します。

  • バージョン承認、更新リング、ポリシー継承を備えたカスタマイズ可能なポリシーベースのパッチ適用戦略

  • 一般的な問題を自動的に修正するためのイベントベースのトリガー。

  • 数千のエンドポイントにわたってジョブを一度にスケジュールします。

  • インベントリ情報をすぐに入手できるため、監査が簡単になります。

必要なのは1つだけ

複数のポイント製品を 1 つの統合ソリューションに置き換えます。

  • パッチ適用、監視、コンプライアンスのための 1 つのダッシュボード

  • ライセンスとメンテナンスのコストが低い

  • 単一の画面でIT運用を簡素化

