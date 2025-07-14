Splashtop Antivirusの価格
エンドポイントの数
Splashtopで節約!
5-100
¥165 / エンドポイント / 月 (¥205 値)
101-3000
¥132 / エンドポイント / 月 (¥205 値)
3000+
Splashtop Antivirusを選ぶ理由
- ビジネスを保護し、サイバー攻撃のリスクを軽減
- Splashtop内からウイルス対策をシームレスに管理および設定
- Splashtopのお客様限定の低価格でコストを節約
主な特徴
サイレントインストール/アンインストール
エンドポイントにSplashtop Antivirusを簡単にインストールでき、ユーザーの操作なしで、脅威に関する通知をすべてSplashtopコンソール内で受け取れます。
ポリシーのカスタマイズ
特定のコンピューターとグループ用にカスタマイズされたウイルス対策ポリシーを構成する
マルウェア対策スキャン
クイックまたはフルオンデマンドスキャンをスケジュールし、オンアクセススキャンを有効にしてマルウェアに対するリアルタイムの保護を実現します。
高度な脅威制御
Bitdefender のヒューリスティック スコアリング アルゴリズムを使用してアプリとプロセスを継続的に監視し、リスクとして関連付けられる前に、一般に知られている脅威と新しい脅威を検出します。
デバイススキャン
外部USBデバイスやCD/DVDメディアからの機密データ漏洩やマルウェア感染を防ぎます。
Web トラフィック セキュリティ
ファイアウォール、フィッシング対策、トラフィック スキャンを活用して不正な接続の試みをブロックし、詐欺的な Web サイトやスパイウェアやウイルスなどの悪意のあるコンテンツからユーザーを保護します。
ホワイトリストと除外
ファイル、フォルダ、プロセス、拡張子、URL をホワイトリストに追加し、脅威対策エンジンやフィッシング対策エンジンによるスキャンから除外します。
アラートとログ記録
各デバイスの保護ステータスとログに記録された脅威を表示し、脅威が検出またはブロックされたときにリアルタイムで通知を受け取ります
毎年、サイバー攻撃は企業に数百万ドルの損害を与えています
デバイスとユーザーの安全を守ることがかつてないほど重要になっています