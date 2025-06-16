capterra
最高の使いやすさ - 2025
capterraによるベスト イージー オブ ユース として認められ、Splashtopの簡単なセットアップ、直感的なナビゲーション、最小限の学習曲線を賞賛する検証済みのユーザー レビューによって推進された賞です。
capterra
最終選考に残った - 2025年
capterraの 2025 年カテゴリ レポートのリモートサポート、IT 管理、リモートデスクトップソフトウェアの最終選考に残り、各市場セグメントでトップ ソリューションにランクインする強力なパフォーマンスとユーザー評価を反��映Splashtop。
アプリをゲット
リーダー - 2025年
GetAppによって、リモートサポート、IT管理、リモートデスクトップ、リモートワーク、マネージドサービスプロバイダー(MSP)のカテゴリでリーダーに選ばれました。 GetAppのリーダーリストは、ユーザー満足度、機能性、市場での存在感に関する独自のスコアリングを使用して、各カテゴリのトップソフトウェアをランク付けします。
ソフトウェアに関するアドバイス
フロントランナー - 2025
リモートサポート、IT 管理、リモートデスクトップ、リモートワーク、マネージド サービス プロバイダー (MSP) カテゴリのソフトウェア アドバイスによってフロント ランナーに選ばれました。 フロントランナープログラムは、実際のユーザーからのユーザビリティと顧客満足度スコアに基づいて、各ソフトウェア市場で最高評価の製品を表彰します。
トラストラディアミ
最高評価賞 - 2025
Top Rated Award は、パフォーマンス、信頼性、ユーザー満足度に関して常に優れたフィードバックを受けている最高のソフトウェアを表彰します。Splashtop は、リモート サポート、リモート監視および管理 (RMM)、統合エンドポイント管理 (UEM)、リモート アクセスの 4 つの重要なカテゴリで最高点を獲得しました。
Nucleus Research
2025年ROIアワード
Splashtop は、顧客の pb2 Architecture + Engineering と共同で、2025 ROI Awards の受賞者に選ばれました。この賞は、pb2 の 設定 Splashtopの統合リモートアクセス、リモートサポート、および自律エンドポイント管理ソリューションは、検証済みの 458% の投資収益率とわずか 11 週間の投資回収期間を実現しました。 詳細はこちら
Intellyx
2025年デジタルイノベーターアワード
Splashtop は、IT チームが中小企業やマネージド サービス プロバイダーのセキュリティ、パッチ適用、デバイスの可視性を自動化できるようにする Autonomous Endpoint Management (AEM) ソリューションで、2025 Intellyx Digital Innovator Award を受賞しました。詳細はこちら
トラストラディアミ
信頼できる販売者 - 2025年
Splashtop は、透明性、顧客満足度、優れたリモートアクセス ソリューションの提供に対する当社の取り組みを反映して、2025 年の TrustRadius Trusted Seller として認められたことを誇りに思っています。 詳細はこちら
ZDネット
最高のリモートアクセスソフトウェア:専門家によるテスト済み
Splashtop は、 ZDNet によって最高のリモート アクセス ソフトウェア ソリューションの 1 つとして認められ、その多用途性、マルチデバイス互換性、堅牢なセキュリティ、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスが高く評価されました。リモート印刷や Windows、 MacOS、iOS、 Androidにわたるシームレスなアクセスなどの強力な機能を備えた Splashtop は、企業や専門家にとって最高の選択肢として際立っています。 詳細はこちら
ガートナー・ピア・インサイト
お客様の声
Splashtop は、Gartner Peer Insights™ の Voice of the Customer レポートのリモートデスクトップソフトウェアで Strong Performer として認められました。顧客は、直感的なインターフェイス、相互運用性、セキュリティ、模範的なカスタマーサポートでSplashtopを高く評価しました。詳細はこちら
トラストラディアミ
バイヤーズチョイスアワード
Splashtop は、リモートデスクトップおよびリモートサポート ソリューションにおける卓越性が認められ、2025 TrustRadius Buyer's Choice Award を受賞しました。
トラストラディアミ
2025 年最高評価
Splashtop は、その高い顧客満足度と強力なパフォーマンスを反映して、TrustRadius の Top Rated Award を受賞しました。詳細はこちら
capterra
最高の使いやすさ - 2024
capterraによって最高の使いやすさとして認められ、オンボーディングの容易さ、合理化されたワークフロー、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを引用する一貫した顧客フィードバックに基づいたランキングが付けられました。
capterra
最終選考に残った - 2024
capterraの 2024 年のカテゴリ レポートのリモート ワーク、IT 管理、リモートデスクトップソフトウェアの最終選考に残り、Splashtopの競争力と、多様なユースケースにわたる高い満足度スコアを実証しています。
アプリをゲット
リーダー - 2024
GetAppによって、リモートサポート、IT管理、リモートデスクトップ、リモートワークのカテゴリでリーダーに選ばれ、高い顧客評価と競争�力のある機能の強さを反映しています。
ソフトウェアに関するアドバイス
フロントランナー - 2024
フロントランナーに選ばれました ソフトウェアアドバイス リモートサポート、IT 管理、リモートデスクトップ、リモートワークのカテゴリで、ユーザーエクスペリエンスとコストパフォーマンスの強力なパフォーマンスを強調しています。
セキュアキャンパスアワード
キャンパス セキュリティ受賞者 - 2024
Splashtop は、アクセス制御とクラウドベースの管理における卓越性が認められ、 Foxpass cloud RADIUS ソリューションが評価され、2024 年のセキュア キャンパス アワードでプラチナ賞を受賞しました。 詳細はこちら
トラストラディアミ
最も愛されている賞受賞者 - 2024
Splashtop は、2024 年の TrustRadius Awards で「最も愛されている賞」を受賞しました。ユーザーに大きな感動と満足を与える製品を提供することで高く評価され、それぞれのカテゴリーで高い評価を得ています。��詳細はこちら
グローブ賞
2024 年ゴールド受賞者 - リモート ワークフォースの保護
Splashtop は、Globee Awards の「Securing the Remote Workforce」部門で 2024 年の金賞に選ばれました。この名誉ある栄誉は、安全で効率的なリモートアクセス ソリューションの提供における Splashtopの卓越性を認め、企業がリモート ワーカーを安全に管理できるようにする上での極めて重要な役割を強調しています。 詳細はこちら
グローブ賞
2024 年銀賞受賞者 - ゼロトラストセキュリティ
リモート アクセスおよびサポート ソリューションの有名なプロバイダーである Splashtop は、優れたゼロ トラスト セキュリティの実装により、Silver Globee Award を獲得しました。この栄誉は、権威ある Globee Business Awards の一部であり、ゼロトラスト アプローチを通じてサイバーセキュリティ対策を強化する Splashtop の取り組みと卓越性を強調しています。詳細はこちら
EdTechダイジェスト
クールツールアワードファイナリスト
Splashtopの cloud RADIUS ソリューションは、教育機関向けのサイバーセキュリティにおける卓越性を評価し、EdTech Awards 2024 のセキュリティ ソリューション部門で「クール ツール」のファイナリストとして認められました。 このソリューションは、安全な Wi-Fi ネットワーク アクセス制御を提供し、許可されたユーザーとデバイスのみが接続できるようにすることで、学生の安全とデータ保護を強化します。詳細はこちら
SDCの
セキュリティベンダーオブザイヤー2023
Splashtop は、ゼロトラストネットワークアクセス、特権アクセス管理、セキュアアクセスサービスエッジの最新のフレームワークを統合し、アプリケーション、ネットワーク、リソースアクセスのための最新のソリューションを提供したことで認められました。
トラストラディアミ
2023 年のベスト機能セット
Splashtop 3 年連続で、リモートデスクトップ部門の 2023 Best Of Awards for Best Feature Set を受賞しました。
トラストラディアミ
2023年の価格のベストバリュー
Splashtop は 3 年連続で 2023 Best Of Awards for Best Value for Price をリモートデスクトップ部門で受賞しました。
トラストラディアミ
ベスト・リレーションシップ 2023
Splashtop は 3 年連続で、リモートデスクトップ部門の 2023 Best Of Awards for Best Relationship を受賞しました。
capterra
ベストバリュー 2023
2023年、 Splashtop はITマネジメント部門で capterraの「ベストバリュー」賞を受賞しました。 capterraの「ベストオブ」賞は、特定のカテゴリーで際立った製品を�表彰するものです。
capterra
2023 年の最高の使いやすさ
2023年、 Splashtop はITマネジメント部門で capterraの「Best Ease of User」賞を受賞しました。 capterraの「ベストオブ」賞は、特定のカテゴリーで際立った製品を表彰するものです。
capterra
2023年のショートリスト
Splashtop は、 capterra によってトップのリモートデスクトップ ツールとして選ばれました。 2023 capterra Shortlist は、独占的なデータとレビューを使用して、各最終候補リスト カテゴリで最も評価の高い製品と最�も人気のある製品を決定します。
アプリをゲット
リモートデスクトップリーダー2023
リモートデスクトップ リーダーは、使いやすさ、コストパフォーマンス、機能性、カスタマー サポート、推奨の可能性という 5 つの主要領域におけるエンド ユーザーからの評価に基づいています。 Splashtop は 2023 年にリモートワークリーダーバッジを授与されました。
G2 群衆
リーダー SMB サマー 2023
Splashtop Business Access は、ユーザー レビューに基づいて、2019 年�春以降、リモート デスクトップ カテゴリのスモール ビジネス セグメントのリーダーとして認められています。
G2 群衆
リーダー ヨーロッパ サマー 2023
Splashtop Business Access はヨーロッパのリーダーとして表彰されており、その卓越した満足度スコアと大きな市場での存在感により G2 ユーザーから高い評価を得ています。
G2 群衆
リーダー 2023 年秋
Splashtop Business Access は、ユーザーレビューに基づいて、2019 年春からリモート デスクトップ カテゴリのリーダーとして認められています。
G2 群衆
リーダーSMB2023年秋
Splashtop Business Access は、ユーザー レビューに基づいて、2019 年春以降、リモート デスクトップ カテゴリのスモール ビジネス セグメントのリーダーとして認められています。
今日のセキュリティ
2023年新製品オブザイヤー賞
このプログラムは、セキュリティを向上させる能力において特に注目に値する製品であると考えられるセキュリティ技術およびソリューションメーカーの優れた製品開発成果を称えるものです。Splashtop Secure Workspaceソリューションは、コンバージェンス&統合ソフトウェアおよびソリューション部門で受賞しました。
リモートテック
ハイブリッドワークソリューションプロバイダーオブザイヤー2023
RemoteTech Breakthrough Award 2023 は、高性能なハイブリッド作業環境を可能にする主要なソフトウェア ソリューション プロバイダーとして Splashtop を選出しました。
ソフトウェアに関するアドバイス
リモートワークソフトウェア 2023 フロントランナー
Splashtop Business Access によって最高評価のリモートワーク ソリューションとして認められました ソフトウェア アドバイス 最近のフロントランナー レポートで。
エドテック
EdTech ブレークスルー アワード 2023
Splashtop は、真のニーズに対応し、複雑または重大な問題を解決し、機会をつかみ、新しい市場や業界を創造または革新する革新的なソリューションと企業にスポットライトを当てる EdTech Breakthrough Awards で、リモート学習ソリューション プ��ロバイダー オブ ザ イヤーに選ばれました。
ITヨーロッパチャンネル
IT Europa が高く評価 – 2023 年の垂直アプリケーション ソリューション オブ ザ イヤー
Splashtop として認められました 高く評価されたベンダー 2023 IT Europa Channel Awards の Vertical Application Solution of the Year 部門で。
NABショー
NAB ショー プロダクト オブ ザ イヤー 2023
NAB Show Product of the Year Awardsは、メディアと放送業界で最も重要で有望な新製品とテクノロジーを表彰し、称えるものです。
クロズスコア
Crozscore: 2023年のベストIT管理ソリューション
Crozscore ランキング アルゴリズムによって決定された 2023 年のトップ IT 管理ソフトウェア製品。製品は関連性について精査されています。他のすべての統計とランキングは、Crozscoreのランキング方法論に従ってアルゴリズムによって決定されています。
トラストラディアミ
2023年最高評価賞
Splashtop リモートデスクトップとリモートサポートのカテゴリーで、優れたユーザーエクスペリエンスとカスタマーサポートが2年連続で認められました。
EdTechダイジェスト
EdTech Awards 2023 ファイナリスト
EdTech Digest の EdTech Awards は、EdTech に特化した世界最大の賞プログラムであり、テクノロジーを通じて教育を変革する顕著な貢献を表彰します。
IABMの
BaMアワード2023®
Splashtop の放送およびメディア向け高性能リモート制作ソリューションの「プロデュース」カテゴリの最終選考に残りました。
ソフトウェアアドバイスフロントランナー
2023 年のトップ MSP ソフトウェア
Splashtop Remote Support は��、 ソフトウェア Advice が新たにリリースした 2023 年のトップ MSP ソフトウェア のフロントランナー レポート。
トラストラディアミ
ベスト・ソフトウェア・リスト・アワード2022
Splashtop は、世界トップクラスのソフトウェア レビュー プラットフォームの 1 つである TrustRadius から、2022 Best Software List Award を受賞しました。Splashtop リモートアクセスソフトウェアは、中小企業、中堅企業、大企業など、すべての市場セグメントに最も適したものとして選ばれました。Splashtop は、TrustRadius を通じて、Top Rated、Solutions Leader、Best Value、Best Feature set など、いくつかのメリットベースの賞も受賞しました。この賞は、TrustRadiusユーザーからのフィードバックに直接基づいています。
ChannelPro SMBフォーラム
2022年のベストソフトウェアソリューション
Splashtop は、シャーロットで開催された 2022 ChannelPro SMB フォーラムでベスト ソフトウェア ソリューション賞を受賞しました。
ITヨーロッパチャンネルアワード
2022年バーティカル・アプリケーション・ソリューション・オブ・ザ・イヤー
Splashtopは、欧州チャネル向けのソフトウェア開発とITの卓越性がIT Europaから認められ、モノのインターネット(IoT)リモートサポートと拡張現実(AR)ソリューションを含む革新的な顧客プロジェクトで、今年のベストバーティカルソリューションを受賞しました。詳細はこちら
トラストラディアミ
2022年最高評価賞
Splashtop は、評判の高い B2B ソフトウェア レビュー プラットフォームである TrustRadius から、リモート デスクトップ ソフトウェアとリモート サポート ソフトウェアのカテゴリで 2 つの最高評価賞を受賞しました。賞は、画面共有、インターネット経由のリモートセッション、モバイルからのリモートコントロール開始機能、および高品質のカスタマーサポートを強調した顧客からのフィードバックに完全に基づいています。Splashtop は、475 件を超える検証済みレビューで、10 点満点中 9.5 という非常に競争力のある trScore を獲得しました。
capterra 最終候補リスト
リモートサポートソフトウェアトップパフォーマー2022年第1四半期
Splashtop Remote Support と SOS は、161の製品のうちトップのリモートサポートツールの2つとして capterra によって選ばれました。 2022 capterra Shortlist は、独占的なデータとレビューを使用して、各最終候補リスト カテゴリで最も評価が高く、最も人気のある製品を決定します。
capterra 最終候補リスト
IT管理ソフトウェアトップパフォーマー2022年第1四半期
Splashtop Remote Support は、 capterra によって367の製品からトップのIT管理ツールの1つに選ばれました。 2022 capterra Shortlist は、独占的なデータとレビューを使用して、各最終候補リスト カテゴリで最も評価が高く、最も人気のある製品を決定します。
アプリをゲット
リモートワークのカテゴリーリーダー2022年第1四半期
Splashtop Business Accessは、407の製品のうち、リモートワークのGetAppのトップカテゴリーリーダーに選ばれました。総合スコア100点満点中98点を獲得した。スコアは、使いやすさ、機能性、コストパフォーマンス、推奨の可能性、カスタマーサポートの5つの主要領域におけるエンドユーザーからの評価に基づいています。
アプリをゲット
リモートサポートのカテゴリーリーダー2022年第1四半期
Splashtop SOS と Remote Support は、113 の製品のうち、GetApp のリモート サポートのカテゴリー リーダーに選ばれました。総合スコアは100点満点中85点、80点で優勝した。スコアは、使いやすさ、コストパフォーマンス、機能性、カスタマーサポート、推奨の可能性の5つの主要領域におけるエンドユーザーからの評価に基づいています。
アプリをゲット
IT管理のカテゴリーリーダー2022年第1四半期
Splashtop Remote Supportは、198の製品のうち、GetAppのIT管理カテゴリーリーダーの1つに選ばれました。総合スコア 83 点満点中 100 点を獲得しました。スコアは、使いやすさ、機能性、コストパフォーマンス、推奨の可能性、カスタマーサポートの5つの主要領域におけるエンドユーザーからの評価に基づいています。
ソフトウェアアドバイスフロントランナー
トップリモートサポートソフトウェア2022年第1四半期
Splashtop SOSとRemote Supportは、2022年第1四半期のトップリモートサポートソリューションに選ばれました。Software Advice の FrontRunners は実際のユーザー レビューに基づいており、北米で最高評価のリモート サポート ソフトウェア製品に焦点を当てています。
ソフトウェアアドバイスフロントランナー
トップIT管理ソフトウェア2022年第1四半期
Splashtop Remote Supportは、2022年第1四半期のトップIT管理ソリューションの1つに選ばれました。Software Advice の FrontRunners は、実際のユーザー レビューに基づいており、北米で最高評価の IT 管理ソフトウェア製品に焦点を当てています。
ソフトウェアアドバイスフロントランナー
トップリモートワークソフトウェア2022年第1四半期
Splashtop Business Accessは、2022年第1四半期のトップリモートワークソリューションの1つに選ばれました。Software Advice の FrontRunners は実際のユーザー レビューに基づいており、北米で最高評価のリモート ワーク ソフトウェア製品に焦点を当てています。
Digital.com
2021年の最高のIT管理ソフトウェア
Splashtop は、Digital.com によって 125+ 製品の中で最高の IT 管理ソリューションの 1 つとしてリストされました。お客様は、Splashtop がこれまで使用した他のほとんどのリモート IT 管理ソリューションよりも優れていると頻繁に述べています。
Digital.com
2021年の最高のリモートデスクトップソフトウェア
Splashtop Business Accessは、Digital.com によって2021年のトップリモートデスクトップツールの1つに選ばれました80以上の製品の分析。Splashtop リモート デスクトップ ソフトウェアは、リモート ワーカーにシームレスな移行を提供することで注目されました。
SMB TechFest
ベストイノベーション2021年第3四半期
SMB TechFestカンファレンスには、テクノロジー業界の最高のベンダーがいくつか参加します。Best Innovation 賞は、Splashtop が、最高の革新的で創造的なソリューションを提供するベンダーのカンファレンス優勝者として認められるものです。受賞者は、参加パートナーが投票プロセスを通じて選出します。
G2 群衆
リーダー2021
Splashtop Business Access は、ユーザーレビューに基づいて、2019 年春からリモート デスクトップ カテゴリのリーダーとして認められています。
G2 群衆
ハイパフォーマー、ミッドマーケット、2021年夏
Splashtop Business Access は、ユーザー レビューに基づいて、2021 年冬以降、ミッドマーケット リモート デスクトップ カテゴリでハイ パフォーマーとして認められています。
G2 群衆
リーダー(中小企業)
Splashtop Business Access は、ユーザー レビューに基づいて、2019 年春以降、リモート デスクトップ カテゴリのスモール ビジネス セグメントのリーダーとして認められています。
G2 群衆
2021年夏Business Access賞
Splashtop Business Access (コンピューターへのリモートアクセスを必要とする個人およびチーム向け) は、顧客の評価とレビューに基づいて、G2 によって 13 のカテゴリーでバッジを授与されました。これらには、最も使いやすい、最も簡単なセットアップ、最も簡単な管理、最も簡単なビジネス、最高のユーザビリティ、最高のサポート、最高の関係、最高の結果、最高の要件を満たす、ビジネスを行うのに最適な、推奨する可能性が最も高いユーザー、ハイパフォーマー、リーダー、モメンタムリーダーが含まれます。
G2 群衆
2021年夏のリモートサポート賞
Splashtop Remote Support (リモート コンピューター アクセスの監視および管理ツールでリモート サポートを提供する必要がある MSPs 向け) は、G2 から 2021 年夏 8 つのバッジを授与されました。 Splashtop Remote Supportは、Best Estimated ROI、Best Support、Best Meets Requirements、Highest User Adoption、Easyest Admin、Ease to Use、Momentum Leader、High Performerのバッジを受賞しました。
G2 群衆
2021年夏SOS賞
Splashtop SOS(顧客のデバイスに対してリモートサポートを実行する必要があるサービスデスク、ITサポート、ヘルプデスクの専門家向け)は、G2によって2021年夏の15のカテゴリーでリーダーとして認められました!Splashtop SOSは、Best Estimated ROI、Best Meets Requirements、Best Support、Best Usability、Best Results、Fastest Implementation、Simple Setup、Assistest to Do Business、Easyest to Use、Easyest to Use、Easyest Admin、Leader、Momentum Leader、Most Implementmentable、Most User Adoption Only、Most Likely to Recommendedのバッジを受賞しました。
SMB TechFest
ベスト・イン・ショー 2021年第2四半期
SMB TechFestカンファレンスには、テクノロジー業界の最高のベンダーがいくつか参加します。Splashtop は、投票プロセスを通じて参加したパートナーによって、カンファレンスの総合優勝者に選ばれました。ベスト・イン・ショー賞は、当社、製品、ソリューションの組み合わせでイベントで総合ランキングが最高位を獲得したSplashtopを表彰するものです。
EdTechダイジェスト
クールツールファイナリスト2021
Splashtop Enterprise for Remote Labs は、2021 年に EdTech Cool Tool Finalist 賞を受賞しました。テクノロジーによる教育の変革における顕著な貢献が認められました。詳細はこちら
capterra
Splashtop Remote Support 2021の最終候補リスト
Splashtop Remote Support は、2021年の capterra での人気とユーザー評価の両方で最高スコアの製品でトップパフォーマーとして認められています。
アプリをゲット
カテゴリーリーダーズ2021
カテゴリリーダーは、文書化された方法論に対して適用された個々のエンドユーザーのレビュー、評価、およびデータの主観的な意見を構成します。Splashtop は 2021 年にカテゴリー リーダー バッジを授与されました。
ソフトウェアに関するアドバイス
リモートサポートのフロントランナー2021
FrontRunners は、文書化された方法論に対して適用された個々のエンド�ユーザーのレビュー、評価、およびデータの主観的な意見を構成します。Splashtop は、2021 年に Splashtop Remote Support と Splashtop SOS 製品の両方でこの賞を受賞しました。
SMB TechFest
ベストプロダクト2020年第3四半期
SMB TechFest カンファレンスには、テクノロジー業界の最高のベンダーがいくつか参加します。Splashtop は、投票プロセスを通じてパートナーが参加することにより、最優秀カテゴリー賞の受賞者に選ばれました。ベストプロダクト賞は、テクノロジー製品で最高位を獲得したベンダーを表彰するものです。詳細はこちら
クロズデスク
最も幸せなユーザーバッジ2020
Splashtop Remote Support は、Crozdesk の「最も幸せなユーザー」バッジを獲得しました。バッジは、顧客が満足し、多くの肯定的な満足度のシグナルを持つベンダーに授与されます。この賞を受賞したソリューションはわずか約10%です。詳細はこちら
クロズデスク
信頼できるベンダーバッジ2020
Crozdeskの信頼できるベンダーバッジは、市場での存在感と市場シェアが高いベンダーに授与されます。詳細はこちら
アプリをゲット
2020年の最高の機能と機能
Splashtop Business Accessは、2020年3月にGetAppからBest Functionality & Featuresバッジを獲得しました。このバッジは、GetApp Web サイトに掲載された Splashtop Business Access に対する個々のエンドユーザーのレビューに基づいて獲得されました。
クロズデスク
Quality Choice トップランクのソリューション 2020
CrozdeskのQuality Choiceバッジは、他の市場とは一線を画すベンダーに授与されます。詳細はこちら
G2 群衆
ハイパフォーマー 2019
Splashtop Business Access は、ユーザーレビューに基づいて、2018 年秋以降、四半期ごとにリモート デスクトップ カテゴリでハイ パフォーマーとして認められています。Splashtop Remote Support と Splashtop SOS は、2019 年夏と 2019 年春から、それぞれのカテゴリーで G2 Crowd High Performers として認められています。
クロズデスク
ユーザーの感想
Splashtop Remote Access & サポート 4+ つ星評価。詳細はこちら
SMB TechFest
ベストプロダクト2019年第1四半期
SMB TechFestカンファレンスには、テクノロジー業界の最高のベンダーがいくつか参加します。各イベントでは、各カテゴリーで最高の選手を表彰します。受賞者は、参加パートナーが投票プロセスを通じて選出します。ベストプロダクト賞は、テクノロジー製品で最高位を獲得したベンダーを表彰するものです。
ソフトウェアインフォーマー
編集者のおすすめ
Splashtopビジネスアプリ(Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOSオンデマンドサポート)は、2019年にソフトウェアInformerのEditor's Pick、Good Choice Awardを受賞しました。詳細はこちら
ソースフォージ
ユーザーレビュー
Splashtop Remote Supportは、SourceForgeのビジネス製品ディレクトリで高く評価されています。詳細はこちら
ソフトウェアインフォーマー
100%クリーン
Splashtopビジネスアプリ(Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOSオンデマンドサポート)は、2019年にソフトウェアInformerによって、スパイウェア、ウイルス、アドウェアなしの100%クリーンアワードを受賞しました。詳細はこちら
G2 群衆
ハイパフォーマー(中小企業)
Splashtop Remote SupportとSOSは、2018年夏から春にかけて、四半期ごとに中小企業セグメントのハイパフォーマーとして認められています。Splashtop Business Access は、2018 年秋以降、四半期ごとにユーザー レビューに基づいて、リモート デスクトップの中小企業セグメントでハイ パフォーマーとして認められています。
G2 群衆
ユーザーは私たちを愛しています
Splashtop Remote Support、Splashtop SOS、Splashtop Business Access は、2017 年春から四半期ごとに G2 Crowd の Users Love Us 賞を受賞しています。この賞は、G2 Crowd のユーザー レビューに基づいています。
capterra
ユーザーレビュー
Splashtop Business Access、リモートサポート、SOSの4+つ星評価。
エヌビディア
注目のスタートアップ5社が受賞
Splashtop は、NVIDIA の Emerging Companies Award を 2 年連続で受賞した最初の企業です。
Tech & Learning マガジン
優秀賞2012
Splashtop Whiteboardは、注釈付きのリモートデスクトップアプリで、Tech & Learning誌の優れた教育テクノロジー製品に選ばれました。
PCマグ
エディターズチョイス賞
Win8 Metro Testbed は、PC Magazine の Editors' Choice を受賞し、5 つ星中 4.5 つ星を獲得しました。
CODiE賞
ファイナリスト2012
「Splashtop Whiteboardは、教育テクノロジー部門のデバイス固有のアプリケーションの最優秀教育用途として、CODiE Awards 2012のファイナリストにノミネートされました。
CESの
ベスト・オブ・CES 2012
Splashtopリモートデスクトップ THD が「ベスト モバイル アプリ」を受賞しました。
webOS
ベスト・オブ・2011アワード
Splashtop は、webOS Nation Best of 2011 Awards で、数百のアプリから 9000 人以上の投票者が選んだ Best webOS Tablet App of 2011 と Best webOS Business/Finance App of 2011 を受賞しました。
アパルーザ
史上最高のアプリ
Splashtop リモートデスクトップが、Macworldで今日の活気あるiOSマーケットプレイスを祝うために設計された、Facebookファンによって選ばれたモバイルアプリ�コンテストである「Appalooza – The Greatest Apps of All Time」コンテストで優勝 |アイワールド2012。
蛇口！
2011 年の 100 の最高のアプリ
Splashtop リモートデスクトップは、Tapの新号で史上最高のアプリ100選に選ばれました! iPhoneとiPadの雑誌!
CESの
ベスト・オブ・CES 2011
Splashtop Remote for Android は、Best of CES の「Best App / software」を受賞しました。
LAPTOPマガジン
ベスト・オブ・CES 2010
Splashtop 2.0 は、LAPTOP Magazine の「Best of 2010 CES」賞を受賞し、2010 Consumer Electronics Show のベスト ソフトウェアまたはサービスとして認められました。
常時オン オンDC
トップ100
Splashtop for Business インスタントオンテクノロジーは、あらゆる規模の政府や組織にとって革新的なテクノロジーとして認識されています。
ポピュラーサイエンス
ベスト・オブ・ニュー
世界最大の科学技術雑誌がSplashtopに名誉ある賞を授与しました。
CEAの
Innovations 2009 Design and Engineering Award 受賞者
CEAは、Splashtopを業界で最も革新的な家電(CE)製品の1つとして認めています。
アンダー・ザ・レーダー
仮想化のオーディエンス賞
マウンテンビューの Microsoft キャンパスに出席した聴衆によると、DeviceVMは仮想化カテゴリで最高の企業でした。 これは、「なぜ観客はこれほどまでに Splashtopに魅了されたのか?」という疑問を投げかけます。
PCワールド
最も革新的な製品トップ25
DeviceVM の Splashtop は、PC World によって 2007 年の最も革新的な製品トップ 25 の 1 つに選ばれました。
ハードウェアゾーン
2007年のトップ製品100選
「DeviceVMは2007年に、安全で超軽量のLinuxバリアントに基づく素晴らしいデスクトップ環境であるSplashtopでゲームを変えました。これにより、インターネットや電子メール、VoIP、さらにはワープロなどのWebベースのアプリケーションにフルアクセスして、PCを数秒で起動できます。」
フォロニクス
2007年の最大のLinuxイノベーション
「今年のLinuxエコシステムにおける純粋なイノベーションといえば、すぐに思い浮かんだのはDeviceVMとそのSplashtop製品でした。」詳細はこちら