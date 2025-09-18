従来のVDIに依存する今日の真の課題
仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) ソリューションは広く使用されていますが、多くの組織では、今日のハイブリッドな作業環境では管理がますます困難になっていると感じています。一般的な課題は次のとおりです。
高コスト– VDI では、サーバー、ストレージ、ライセンスへの多額の先行投資に加え、継続的なメンテナンスも必要になります。これらの費用により、小規模な IT チームや成長中の組織では規模を拡大することが困難になります。
複雑なセットアップと管理– VDI の導入と管理には、専門知識、専用のインフラストラクチャ、継続的な監視が必要になることが多く、IT スタッフに不必要な負担がかかります。
パフォーマンスの制限– エンド ユーザーは、特にクリエイティブ、デザイン、エンジニアリングのワークフローにおいて、リソースを大量に消費するアプリにアクセスするときに、遅延、帯域幅のボトルネック、またはエクスペリエンスの低下に頻繁に遭遇します。
セキュリティ上の懸念– VDI はデータを一元管理しますが、システムの構成ミス、古いパッチ、または VDI 環境自体の脆弱性により、機密情報が漏洩する可能性があります。進化する脅威に対応するには、継続的な警戒と追加の保護層が必要です。
アクセシビリティの制限– 従来の VDI セットアップでは、すべてのデバイスとオペレーティング システム間でシームレスなアクセスを提供するのが困難な場合がよくあります。リモート ワーカーは、個人用デバイスやモバイル デバイスから接続しようとすると、制限や互換性の問題に直面する可能性があります。
これらの欠点は、多くの組織が、VDI に必要な大量のインフラストラクチャを必要とせずに高性能のリモート アクセスを提供するSplashtopのような、柔軟で安全でコスト効率の高い代替手段を求めている理由を浮き彫りにしています。
リモートデスクトップソリューションでVDIとDaaSの課題を克服
Splashtopのようなリモート デスクトップ ソフトウェアは、従来の VDI モデルや DaaS モデルに代わる最新の代替手段を提供します。 Splashtop は高価なインフラストラクチャと複雑な管理の必要性をなくし、組織が最も一般的な問題点を克服できるよう支援します。
コストの削減- VDI に関連する高価なサーバー、ストレージ、ライセンスを排除します。Splashtop は、大きなオーバーヘッドをかけずに安全なアクセスを提供します。
シンプルな設定– 長期にわたるインフラストラクチャ プロジェクトではなく、軽量なソフトウェアですぐに始められます。 IT チームは、ユーザーやデバイス間でアクセスを瞬時に拡張できます。
高性能エクスペリエンス- Splashtop は、デザイナー、エンジニア、メディア プロフェッショナルが使用する要求の厳しいアプリケーションをサポートする、低遅延の 4K 品質のストリーミングを提供します。
エンタープライズ グレードのセキュリティ– すべての接続は、TLS および 256 ビット AES 暗号化、多要素認証、デバイス検証、SOC 2、ISO 27001、HIPAA、GDPR などの標準への準拠によって保護されます。
クロスプラットフォームのアクセシビリティ- ユーザーは、 Windows 、 MacOS 、Linux、iOS、 Android 、Chromebook から仕事用のデスクトップやアプリにアクセスできるため、ハイブリッドおよびリモート ワークフォースに真のデバイス柔軟性がもたらされます。
お客様がVDIの代替としてSplashtopを選ぶ理由
VDI では、十分な GPU パワーがありません。その間、ラグ、起動、コストの間では、うまくいきませんでした。VDI で Adobe または (Autodesk) Maya を実行することはできません。ベクターのことはできますが、ほとんどできません。
Splashtopはうまくいきます。学校の研究室には iMac Pro があり、生徒は Chromebook でリモートでアクセスでき、すべてがうまくいきます。
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop リモートデスクトップと従来の VDI/DaaS の詳細な比較
Splashtop
VDI / DaaS
パフォーマンス
ユーザーは 信頼性の高い高性能リモート セッションを利用できるため、ビデオ編集、グラフィックデザイン、アニメーションの作成、コーディングなど、リソースを大量に消費するタスクも低遅延で実行できます。Splashtop は、NVIDIA および AMD GPU アクセラレーションをサポートしています。
DaaS および VDI インフラストラクチャは数百マイル離れた場所にある可能性があり、その結果、リモートアクセス エクスペリエンスが遅れ、生産性が妨げられます。
ユーザーエクスペリエンス
高いパフォーマンスのリモートセッションに加えて、ドラッグアンドドロップファイル転送、真のマルチマルチモニターのサポート、4:4:4カラーモード、高忠実度オーディオ、スタイラスペン/タブレットなどのUSBデバイスをリダイレクトする機能などの追加機能により、まるで対面しているかのように没入型のリモートアクセス体験が可能になります。
生産性を向上させ、リモート セッション中にシームレスなユーザー エクスペリエンスを可能にする包括的な機能セットが不足しています。
ソフトウェアライセンス
追加のソフトウェアライセンスは必要ありません。ユーザーは、キャンパス内と同じように、職場のコンピューターにアクセスし、既存のライセンス アプリケーションを使用できます。
既存のアプリの多くは、仮想化をカバーする異なるライセンスを持つ必要があります。実際、一部のソフトウェア ベンダーは、ライセンスを適切に追跡できないため、ソフトウェアの仮想化を許可しておらず、仮想化ライセンスを提供しているベンダーは割増料金を請求することがよくあります。すべてのソフトウェアベンダーに再ライセンスを依頼すると、ライセンス管理の複雑さ、コスト、時間が拡大します。
設定までの時間
数分で稼働します。
VDIの設定には数か月かかる場合があります/DaaSには数週間かかる場合があります。 さまざまなソフトウェア アプリ ベンダーに仮想化の使用の再ライセンスを依頼するには、数か月かかる場合があります。
学生アクセスのスケジュール設定
IT 管理者は、一元管理コンソールを通じて 特定の時間をスケジュールし、従業員がコンピューターにアクセスする権限を管理できるため、IT 管理者はアクセスと使用を厳密に制御できます。
固有のスケジューリング機能はありません。
発生したコストと既存の投資を活用する能力
同時ユーザーライセンスの料金を支払い、コンピューターへの既存の投資を活用します。物理コンピューター (CapEx) により、教育機関は予算をより適切に管理および制御できます。
運用コスト (OpEx) は、特に�従量制またはオンデマンドベースに基づく場合、非常に高くなる可能性があります。使用率が高いと、価格が大幅に上昇します。多くのユーザーが、実行され続けていた VDI cloud インスタンスをログオフするのを忘れていることを想像してみてください。
データセキュリティとプライバシー
すべてのデータはオフィスに存在します。
DaaSでは、データが cloudに保存されているため、ユーザーのプライバシーを保護するために慎重なレビューと監視が必要です。 追加のデータ プライバシー コンプライアンス要件のオーバーヘッドとリスクがあります。
Macのサポート
多くの企業が Mac コンピューターだけでなく Windows も使用しています。Splashtop は、Windows と Mac で一貫したユーザーエクスペリエンスを提供します。
X
リモートセッションで共同作業する機能
複数のユーザーがリモートセッションに参加し、同じコンピューターで同僚と共同作業できます。
X
リモートアクセスとサポートのための統合プラットフォーム
Splashtop Enterprise は、IT チームがコンピューターを管理および監視できるリモートサポート機能も提供し、どこからでも従業員にオンデマンド サポートを提供します。
X
ハイブリッドワークに最適
対面作業とリモートワークの組み合わせが未来であり、Splashtopはリモートアクセスパートナーとして最適です。従業員はオフィスにいるときにコンピューターで作業でき、自宅から同じコンピューターにリモートアクセスすることもできます。 IT部門は、エンドポイント管理に同じプラットフォームを活用し、どこでも、あらゆるデバイスでリモートサポートを提供できます。
ハイブリッドな作業環境には適していません。