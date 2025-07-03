当社の使命
私たちは日々、柔軟な働き方と学習をシンプル、迅速、安全にする方法を作成、改善、特定しています。また、IT部門がリモートで問題のトラブルシューティングと修正を可能にします。セキュアリモートアクセスおよびサポートソフトウェア企業としての当社の使命は、IT 部門が信頼できるセキュリティを備えた、ユーザーが必要とする対面体験を提供することです。
私たちは成長しており、賢くて意欲的な人材をチームに加わってもらう必要があります。業界で最も才能のある人々と挑戦し、協力したい場合は、もう探す必要はありません。
Splashtop DNA
シリコンバレーのどの企業も、自分たちは「典型的なシリコンバレーの企業」ではないと主張しています。Splashtop の違いは、私たちがこの真実を生き、実践していることです。当社はあらゆる点でスタートアップ企業（オープンマインドで成長中）ですが、すでに確立された企業（安定性とプロセスを備えた）になっています。
私たちのユニークな文化は、世界中の人々を結びつける重要な共通の糸です。私たちの 4 人の共同創設者によって植え付けられた友情、透明性、コラボレーションは、まさに私たちの DNA の一部です。
Splashtop では、あらゆる声が尊重されます。すぐに重要な変化をもたらすことができます。私たちが協力すると、素晴らしいことが起こります。私たちは、人々がどこからでも、どんなデバイスからでも、どのように働き、学び、遊ぶかという未来を形作っています。
Splashtopオフィス所在地
グローバル本社、シリコンバレー
10050 ノースウルフロード スイート SW2-S260、
カリフォルニア州クパチーノ 95014
東京
千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー 20階 メイン
東京都 100-0005 日本
台北
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
台北市105、台湾（中華民国）、10550
欧州本部、アムステルダム
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM アムステルダム
オランダ
シンガポール
3 フレイザー ストリート、デュオ タワー、レベル 08-21
シンガポール189352
杭州
ユニットB / C、10FビルA、パラダイスソフトウェアパーク、3号、西湖区西斗門路
杭州、中国 310012
従業員の声
Splashtopで働くことで気に入っていることはたくさんあります。私は 3 つのことを呼びかけます: リーダーシップから少しずつ伝わる励まし、エンパワーメント、仲間意識の文化。先見の明を示し、優れた才能のある同僚を生み出す採用プロセス。そして、新しいアイデアを実行するための自由とサポート。
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing
従業員の声
Splashtopに入社して以来、エンドツーエンドの販売サイクルに関する知識をさらに広げ、コミュニケーション能力を向上させ続け、スタートアップがどのように運営されているかをゼロから学ぶ機会が与えられました。
Aaron Changeur, Account Executive
従業員の声
毎日が違うのが大好きです。私は常に日々、さまざまな課題に適応し、学び、克服しなければなりません。また、私の同僚はかなり素晴らしいです。
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager