Splashtop
Female IT professional looking at a laptop possibly browsing career opportunities at Splashtop

Splashtopでのキャリア

私たちの使命は、スマートテクノロジーを通じて生活を簡素化することです。成長を続ける弊社のチームにご参加ください!

Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

当社の使命

私たちは日々、柔軟な働き方と学習をシンプル、迅速、安全にする方法を作成、改善、特定しています。また、IT部門がリモートで問題のトラブルシューティングと修正を可能にします。セキュアリモートアクセスおよびサポートソフトウェア企業としての当社の使命は、IT 部門が信頼できるセキュリティを備えた、ユーザーが必要とする対面体験を提供することです。

私たちは成長しており、賢くて意欲的な人材をチームに加わってもらう必要があります。業界で最も才能のある人々と挑戦し、協力したい場合は、もう探す必要はありません。

Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

Splashtop DNA

シリコンバレーのどの企業も、自分たちは「典型的なシリコンバレーの企業」ではないと主張しています。Splashtop の違いは、私たちがこの真実を生き、実践していることです。当社はあらゆる点でスタートアップ企業（オープンマインドで成長中）ですが、すでに確立された企業（安定性とプロセスを備えた）になっています。

私たちのユニークな文化は、世界中の人々を結びつける重要な共通の糸です。私たちの 4 人の共同創設者によって植え付けられた友情、透明性、コラボレーションは、まさに私たちの DNA の一部です。

Splashtop では、あらゆる声が尊重されます。すぐに重要な変化をもたらすことができます。私たちが協力すると、素晴らしいことが起こります。私たちは、人々がどこからでも、どんなデバイスからでも、どのように働き、学び、遊ぶかという未来を形作っています。

私たちと一緒に働きませんか

Splashtopオフィス所在地

View of Silicon Valley

グローバル本社、シリコンバレー

10050 ノースウルフロード スイート SW2-S260、

カリフォルニア州クパチーノ 95014

City view of Tokyo Japan

東京

千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー 20階 メイン

東京都 100-0005 日本

City view of Taipei

台北

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

台北市105、台湾（中華民国）、10550

City view of Amsterdam

欧州本部、アムステルダム

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM アムステルダム

オランダ

City view of Singapore

シンガポール

3 フレイザー ストリート、デュオ タワー、レベル 08-21

シンガポール189352

City view of Hangzhou

杭州

ユニットB / C、10FビルA、パラダイスソフトウェアパーク、3号、西湖区西斗門路

杭州、中国 310012

従業員の声

Splashtopで働くことで気に入っていることはたくさんあります。私は 3 つのことを呼びかけます: リーダーシップから少しずつ伝わる励まし、エンパワーメント、仲間意識の文化。先見の明を示し、優れた才能のある同僚を生み出す採用プロセス。そして、新しいアイデアを実行するための自由とサポート。

Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing

Nityasha Wadalkar face

従業員の声

Splashtopに入社して以来、エンドツーエンドの販売サイクルに関する知識をさらに広げ、コミュニケーション能力を向上させ続け、スタートアップがどのように運営されているかをゼロから学ぶ機会が与えられました。

Aaron Changeur, Account Executive

従業員の声

毎日が違うのが大好きです。私は常に日々、さまざまな課題に適応し、学び、克服しなければなりません。また、私の同僚はかなり素晴らしいです。

Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager

成長するチームに参加しましょう!

