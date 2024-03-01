今日のペースの速いデジタル環境では、創造性に境界がありません。アーティストからデザイナー、さらにはそれまで、クリエイティブな専門家は、芸術的可能性を解き放ち、ビジョンを実現する方法を常に模索しています。ただし、進化し続ける職場環境では、特にリモートワークに関しては、柔軟性と適応性が求められます。
SplashtopとWacomのコラボレーションの核心は、
任意のコンピューター上のワコムデバイス。複雑なデザインをスケッチするデジタル アーティスト、画像をレタッチする写真家、見事なビジュアルを作成するグラフィック デザイナーなど、ローカルの Wacom タブレットをリモート コンピューターに接続されているかのように使用できる Splashtop の機能により、場所に関係なくクリエイティブ プロセスが中断されることはありません。
限界のない創造性: Wacom タブレットを、リモート ワーク コンピューターに接続しているかのように、どこでも使用できます。
Splashtopでワコムタブレットを使用する3つの方法
ワコムブリッジ
USBデバイスのリダイレクト
リモートスタイラス
それは何ですか
ワコムとSplashtopが共同開発した独自のテクノロジーを体験し、いつでもどこでもワコムデバイスとデジタルワークスペース間のシームレスなコラボレーションを提供します。
ローカルコンピュータ上のワコムタブレットなどのUSBデバイスをリモートコンピュータにリダイレクトします。
リモートセッション中にスタイラスまたは描画タブレットを使用し、 Windows 10 のペン入力インジェクション機能を活用します。
OSのサポート
Windows 10 以降
Windows 10、11、またはWinサーバー2016/2019(ローカルおよびリモート用)
MacOS 11以降(ローカル用)、MacOS 12以降(リモート用)
Windows 10、iPad iOS 13、Android 4.0以降からWindows 10に接続する場合にのみ使用できます
潜在
非常に低い
高い
非常に低い
タブレットの使用
ローカルとリモートの両方
ローカルまたはリモート
リモートのみ
アプリ設定の同期
自動
該当なし
該当なし
潜在的なレイテンシーを埋めるインクライン機能
はい
いいえ
いいえ
筆圧、向き、傾きなどのペンイベントのサポート
一杯
一杯
限定的なサポート
可用性
幸せなお客様から
Splashtopを導入すると、すぐにアーティストからメールが届きます – うわー、これは素晴らしいです、今では本当に仕事ができるようになりました、本当に仕事を(リモートで)終わらせることができます。したがって、ユーザーの満足度が得られ始めます。
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
Splashtop を使用した後、ユーザーのフィードバックは、フレーム レートがはるかに向上し、応答性の高いエクスペリエンスが得られたというものでした。Splashtopを使用すると、編集者はオフィスにいるかのように、遅延をほとんどまたはまったく経験しません。
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand