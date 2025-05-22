どこからでも働けるソリューションのリーダーになる
Splashtopを使えば、高性能で使いやすいリモートソリューションを簡単に提供できます
Splashtop PartnerConnectエコシステム
Splashtop販売代理店パートナー
当社の付加価値再販業者 (VAR) およびディストリビューターは、 Splashtopのチャネル チームと緊密に連携して、お客様のビジネス ニーズに最適なリモート アクセス ソリューションを提供します。
Splashtop 統合パートナー
リモートアクセスとワイヤレススクリーンミラーリングテクノロジーをITSM、チケットシステム、RMMソリューションなどに統合して、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。
Splashtop 共同マーケティングパートナー
当社は、お客様が最適な補完的ソフトウェアおよびハードウェアソリューションを入手できるよう、ソフトウェアプロバイダーのマーケットプレイスやエクスチェンジと連携しています。
Splashtopパートナーになる
私たちのパートナーは、顧客基盤を拡大し、柔軟な働き方をすべての人にとって容易にすることを可能にしてくれます。
私たちはお客様に以下を保証します:
- 最高の価値を持つリモートアクセス
- サポートソリューション