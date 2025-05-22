メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A team of four people discussing new ideas in a meeting room.

どこからでも働けるソリューションのリーダーになる

Splashtopを使えば、高性能で使いやすいリモートソリューションを簡単に提供できます

Splashtop PartnerConnectエコシステム

Splashtop販売代理店パートナー

当社の付加価値再販業者 (VAR) およびディストリビューターは、 Splashtopのチャネル チームと緊密に連携して、お客様のビジネス ニーズに最適なリモート アクセス ソリューションを提供します。

販売代理店を探す

Splashtop 統合パートナー

リモートアクセスとワイヤレススクリーンミラーリングテクノロジーをITSM、チケットシステム、RMMソリューションなどに統合して、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

統合パートナーを探す

Splashtop 共同マーケティングパートナー

当社は、お客様が最適な補完的ソフトウェアおよびハードウェアソリューションを入手できるよう、ソフトウェアプロバイダーのマーケットプレイスやエクスチェンジと連携しています。

共同マーケティングパートナーを探す

Splashtopパートナーになる

私たちのパートナーは、顧客基盤を拡大し、柔軟な働き方をすべての人にとって容易にすることを可能にしてくれます。

パートナーになるパートナーポータルにサインイン

私たちはお客様に以下を保証します:

  • 最高の価値を持つリモートアクセス
  • サポートソリューション

現在のパートナーを探索

SHI Logo
Insight Logo
Carahsoft Logo
AK Networks Logo
Aerion Logo
KDDI logo
Bitdefender logo
Autodesk Logo
Adobe Logo
The Weather Company Logo
zendesk logo
TD SYNNEX logo
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。