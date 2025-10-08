リアルタイムパッチ適用
すべてのエンドポイントに即座にパッチを適用し、保護します。
WindowsとMacOSの OS とサードパーティ製アプリの即時パッチ設定。
スキャン、更新、再起動のスケジュールを完全に制御します。
詳細なパッチレポートと AI を活用した CVE 分析情報により、修復を迅速化します。
すべてのデバイスのインベントリと正常性状態。
リモートアクセスとサポート
誰でも、どこでも、摩擦なくサポートします。
あらゆるデバイスに対する高性能の有人および無人リモートアクセス。 Windows、Mac、Android デバイスをリモートで制御し、iOS および古いバージョンの Android には表示のみのサポートを提供します。
マルチモニターのサポート、ファイル転送、音声通話、ログ記録、セッション録画などの高度な機能。
ブランディングのカスタマイズとチケット発行および ITSM ツールとの統合により、シームレスなエクスペリエンスを実現します。
証明書ベースのデバイス認証
ゼロトラストを強化して侵入者を阻止します。
証明書のライフサイクル全体（プロビジョニング、更新、失効）を簡単に管理し、証明書が常に有効で信頼できることを保証します。
認証を強制します。アクセスを許可する前にすべての接続が検証されます。
すべてのネットワーク アクセス試行の詳細なログを記録して、監査対応のコンプライアンスを確保します。
Intune 以外のデバイスにも安全な認証を拡張します。
Splashtop + Intuneを選ぶ理由
Intune のポリシーの強さと Splashtop のリアルタイムの応答、制御、広範なカバレッジを組み合わせることで、次のことが可能になります。
セキュリティギャップを迅速に解消
ハイブリッドワーカーをサポートし、力を与える
IT運用を簡素化し、コストを削減
Splashtop を使い始めましょう– 今すぐ Intune 環境を拡張し、向上させましょう。