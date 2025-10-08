メインコンテンツへスキップ
Splashtop で Intune をさらに強力に

Splashtop 、リアルタイムのパッチ適用、信頼性の高いリモート サポート、証明書ベースのデバイス認証による、エンタープライズ グレードの完全なエンドポイントの可視性と制御でIntune強化します。

A person typing on a computer.

リアルタイムパッチ適用

すべてのエンドポイントに即座にパッチを適用し、保護します。

  • WindowsとMacOSの OS とサードパーティ製アプリの即時パッチ設定。

  • スキャン、更新、再起動のスケジュールを完全に制御します。

  • 詳細なパッチレポートと AI を活用した CVE 分析情報により、修復を迅速化します。

  • すべてのデバイスのインベントリと正常性状態。

Splashtop Autonomous Endpoint Managementについて詳しくはこちら

An IT support agent working on their computer.

リモートアクセスとサポート

誰でも、どこでも、摩擦なくサポートします。

  • あらゆるデバイスに対する高性能の有人および無人リモートアクセス。 Windows、Mac、Android デバイスをリモートで制御し、iOS および古いバージョンの Android には表示のみのサポートを提供します。

  • マルチモニターのサポート、ファイル転送、音声通話、ログ記録、セッション録画などの高度な機能。

  • ブランディングのカスタマイズとチケット発行および ITSM ツールとの統合により、シームレスなエクスペリエンスを実現します。

Splashtop Remote Supportの詳細

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

証明書ベースのデバイス認証

ゼロトラストを強化して侵入者を阻止します。

  • 証明書のライフサイクル全体（プロビジョニング、更新、失効）を簡単に管理し、証明書が常に有効で信頼できることを保証します。

  • 認証を強制します。アクセスを許可する前にすべての接続が検証されます。

  • すべてのネットワーク アクセス試行の詳細なログを記録して、監査対応のコンプライアンスを確保します。

  • Intune 以外のデバイスにも安全な認証を拡張します。

Foxpass cloud RADIUSについて詳しくはこちら

Splashtop + Intuneを選ぶ理由

Intune のポリシーの強さと Splashtop のリアルタイムの応答、制御、広範なカバレッジを組み合わせることで、次のことが可能になります。

  • セキュリティギャップを迅速に解消

  • ハイブリッドワーカーをサポートし、力を与える

  • IT運用を簡素化し、コストを削減

Splashtop を使い始めましょう– 今すぐ Intune 環境を拡張し、向上させましょう。

