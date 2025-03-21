メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Jamf管理者とそのユーザーのためのリモートアクセスとリモートサポート

Jamf管理者は、Splashtopを使用してチームメンバーにPCやMacへのリモートアクセスを提供し、iOSデバイスをリモートでサポートできます。

主な機能

  • Jamf admins can easily set-up, provide, and manage リモートアクセス for team members to access workstations using Splashtop リモートアクセス.チームメンバーは、まるで自分のコンピュータの前に座っているかのように、作業用PCやMac上のすべてのアプリケーションやファイルにリモートでアクセスできます。

  • Jamf管理者は、Jamfアカウントで管理されているMacに無人リモートサポートを提供できます

  • 彼らは、Splashtop リモートサポートを使って、ローカルネットワーク外のコンピュータやモバイルデバイスをリモートコントロールできます。ユーザーは、iOSデバイスから画面共有セッションを開始することもでき、管理者がトレーニングやトラブルシューティングを簡単に行えます。

  • Splashtopは、ユーザーがどのデバイスからでも、どこでも、いつでもWindows、Mac、Linux、iOS、Androidデバイスにリモートアクセスできるようにします。

  • リモートセッション機能には、ファイル転送、リモート印刷、リモート再起動、チャット、技術者デスクトップの共有、マルチ対マルチモニターの表示などが含まれる場合があります。すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。セッション活動は自動的にmy.splashtopコンソールに記録されます。

  • Splashtopはクラウドおよびオンプレミスのソリューションを提供しています。

リソース

サポート記事: Jamf ProでのSplashtopの設定

詳細

Jamf MarketplaceのSplashtop

詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。