Jamf管理者とそのユーザーのためのリモートアクセスとリモートサポート
Jamf管理者は、Splashtopを使用してチームメンバーにPCやMacへのリモートアクセスを提供し、iOSデバイスをリモートでサポートできます。
主な機能
Jamf admins can easily set-up, provide, and manage リモートアクセス for team members to access workstations using Splashtop リモートアクセス.チームメンバーは、まるで自分のコンピュータの前に座っているかのように、作業用PCやMac上のすべてのアプリケーションやファイルにリモートでアクセスできます。
Jamf管理者は、Jamfアカウントで管理されているMacに無人リモートサポートを提供できます
彼らは、Splashtop リモートサポートを使って、ローカルネットワーク外のコンピュータやモバイルデバイスをリモートコントロールできます。ユーザーは、iOSデバイスから画面共有セッションを開始することもでき、管理者がトレーニングやトラブルシューティングを簡単に行えます。
Splashtopは、ユーザーがどのデバイスからでも、どこでも、いつでもWindows、Mac、Linux、iOS、Androidデバイスにリモートアクセスできるようにします。
リモートセッション機能には、ファイル転送、リモート印刷、リモート再起動、チャット、技術者デスクトップの共有、マルチ対マルチモニターの表示などが含まれる場合があります。すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。セッション活動は自動的にmy.splashtopコンソールに記録されます。
Splashtopはクラウドおよびオンプレミスのソリューションを提供しています。