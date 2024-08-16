メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Remote device management and support from anywhere

IoTデバイスのリモートアクセス - どこからでも管理とサポート

モバイルコンピュータ、POSシステム、スキャナ、ELDなどの稼働時間を最大化

始める詳細はこちら

IoTデバイスのリモートサポート：サポートと監視を合理化して効率を最大化

SplashtopのリモートアクセスおよびサポートソフトウェアはSOC 2に準拠しており、GDPR、CCPA、PCI、HIPPA、FERPAなど、その他の業界および政府の基準や規制にも対応しています。

  • リモート監視とサポートによるIoT運用の最適化

    有人および無人のリモートサポート機能により、IoTへの投資を保護し、アップタイムを最大化します。ピーク時の営業時間帯にオンデマンドのデバイスサポートを提供し、長時間のデバイスのダウンタイムを排除します。デバイスをリモートで監視および管理して、デバイスが確実に更新され、業務を円滑に実行できるようにします。

  • リモートアクセスツールで技術者の生産性を向上

    技術者がサポートリクエストを迅速に管理して対応できるようにし、収益に影響を与えるタスクの中断を最小限に抑えます。リモートアクセスにより、一元化されたITチームは一度により多くの場所をサポートできるため、ローカルのオンサイトIT技術者が不要になります。高度な監視およびアラート機能により、技術者は問題をプロアクティブに解決し、効率を高め、コストを削減できます。

  • 拡張現実サポートでオンサイトでの技術訪問を最小限に抑える

    オンサイトのモバイルデバイスのカメラにアクセスし、インタラクティブな拡張現実の注釈と音声コミュニケーションを体験してください。特にデバイスがインターネットに接続できない場合に、問題を迅速に解決します。リモートまたはレベル 2 の技術専門家は、現場にいるかのようにトラブルシューティングを行い、オンサイト スタッフに段階的なガイダンスを提供します。技術者を派遣するのにかかる時間のほんの一部で問題を解決します。

業界ソリューション

小売・レストラン

POSシステムはビジネス運営の基盤であり、音楽システムとデジタルディスプレイは顧客体験を向上させます。POSデバイスがダウンすると、収益だけでなく顧客体験にも大きな影響を与える可能性があります。Splashtopを使用すれば、技術者はデバイスを簡単に監視でき、問題発生時には迅速かつ積極的に対応して解決できます。

持て成し

デジタルサイネージとキオスクは、作業するときにのみカスタマージャーニーを向上させます。ダウンタイムは顧客にとってイライラさせ、ブランドに否定的な体験をもたらす可能性があります。Splashtop を使用すると、Windows または Android ベースのデバイスに簡単にアクセスして、システムをリモートで再起動したり、システム アップデートをインストールしたりして、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

運輸

テレマティクスと ELD デバイスには、ルートの最適化、ドライバーの安全性の向上など、多くの利点があります。ただし、多数の異なる場所にあるデバイスをサポートすることは困難な場合があります。Splashtop を使用すると、リアルタイムで問題のトラブルシューティングと解決が容易になり、ユーザーがどこにいてもサポートできます。

ロジスティクス&倉庫

堅牢なデバイスとスキャナーは物流業務の中心であり、出荷と受け取りからピッキングと梱包まですべてを可能にします。デバイスのダウンタイムは従業員の生産性に影響を与え、最終的には出荷の遅延を引き起こし、顧客エクスペリエンスに影響を与える可能性があります。Splashtop を使用すると、一元化された IT チームはオンデマンド サポートを迅速に提供し、営業時間外にデバイスを更新および保守して、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。

Splashtop IoTリモートサポートの10の主な機能

  • モバイルコンピュータ、堅牢なデバイスとスキャナ、キオスク、デジタルサイネージ、POSシステム、ELDなどの幅広いデバイスサポート
  • オンライン状態の監視
  • 1対多 APK プッシュインストール
  • リモートでファイルを再起動してディスパッチする
  • Android システムのインベントリとレポート
  • Android Enterprise は、既存の MDM ソリューションで簡単に AppConfig と設定を行う準備ができています
  • 拡張現実(AR)
  • Raspberry Piのサポート
  • cloud またはオンプレミスの展開
  • TLSと256ビットAES暗号化による完全なセキュリティ機能

IoT リモートアクセス: サポートされているプラットフォームとオペレーティングシステム

Apple Logo
Android Logo
Windows Logo
Linux Logo
Ivanti One Certified

ケーススタディー

1000+ エンドポイント。46の場所。大丈夫。

Peter Pane Restaurantsが拡張現実を利用してオンデマンドのリモートサポートを提供し、デバイスのダウンタイムを削減した方法をご覧ください。

ケーススタディを読む

IoTデバイスにリモートアクセスする主な利点

IoT デバイスにリモート アクセスすると、ビジネス運営を大幅に強化できる多くの利点がもたらされます。

  1. 業務効率の向上: IoT デバイスにリモート アクセスすることで、企業は現場訪問を必要とせずにネットワークを管理および監視できます。これにより、業務の合理化、意思決定の迅速化、ダウンタイムの削減につながります。

  2. リアルタイムのトラブルシューティングとメンテナンス: リモートアクセスにより、 IoT デバイスのトラブルシューティングとメンテナンスを即座に行うことができます。 問題をリアルタイムで診断して解決できるため、潜在的な中断を防ぎ、継続的な運用を確保できます。

  3. 複数の場所にわたる拡張性: ビジネスが成長するにつれて、IoT デバイスのネットワークも成長します。Splashtop リモートアクセスは、追加のインフラストラクチャやオンサイト スタッフを必要とせずに、複数の場所にまたがる多数のデバイスを管理するために必要な拡張性を提供します。

  4. セキュリティ対策の強化: 定期的なリモートアップデートとセキュリティパッチにより、IoTデバイスは進化するサイバー脅威から安全に保たれます。リモートアクセスにより、高度なセキュリティ プロトコルの実装も可能になり、機密データを保護し、業界標準への準拠を維持します。

  5. コスト削減とリソースの最適化: リモートアクセスにより、物理的な移動やオンサイトメンテナンスの必要性が減り、大幅なコスト削減につながります。 リソースをビジネスの他の重要な領域に再配分できるため、生産性と効率がさらに向上します。

これらの利点により、リモートアクセス デバイスへの IoT は、ますます接続が進む世界で俊敏性、セキュリティ、効率性の維持を目指す企業にとって、単なる利便性だけでなく戦略的な利点となります。

始める準備はできましたか?

お問い合わせ詳細はこちら

よくある質問(FAQ)

リモートIoTとは?
リモート接続 IoT は安全ですか?
IoTデバイスは遠隔操作可能か?
インターネット経由でIoTデバイスをリモート制御する方法は?
リモート IoT デバイス アクセスにおける一般的な課題は何ですか?
IoT デバイスにリモートでアクセスする際のデータ プライバシーを確保するにはどうすればよいですか?
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。