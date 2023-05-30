プライバシーポリシー
この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
これはグローバルなプライバシーポリシーです。特定のセクションは、EUやカリフォルニアなど、特定の地域にいる場合にのみ適用されることがあります。
1. はじめに
このプライバシーポリシー（「ポリシー」）は、Splashtop Inc.（「Splashtop」）が、当社のWebサイトを訪問し、当社がサブスクリプションとして販売する製品およびサービス（以下に定義）を登録して使用する個人のプライバシーを保護することへのコミットメントを詳細に説明しています。このポリシーの目的上、「Webサイト」という用語は、www.splashtop.comおよびこのポリシーへのリンクを含むSplashtopおよび/またはその関連会社が運営する他のWebサイトを総称して指します。
Splashtopでは、個人情報の収集、使用、および共有方法について透明性を持つことを目指しています。このポリシーの目的は、私たちが収集する可能性のある個人情報の種類とその情報の使用方法についてお知らせすることです。Splashtopは、Webサイトおよび製品群や関連サービス（それぞれ「サービス」）を通じて特定の個人情報を収集します。このポリシーに明示的に記載されている場合を除き、Splashtopは他の方法や目的で情報を使用しません。
あなたのデータがEUのデータ保護法によって管理されている場合、あなたの個人データの処理に責任を持つコントローラーは、オランダのアムステルダム（1019 GM）��に登録事務所を持つSplashtop B.V.です。
あなたのデータが英国のデータ保護法によって管理されている場合、コントローラーはSplashtop, Inc.です。私たちの英国代表はMyEDPO UK Limitedであり、info@myedpo.comで連絡を取ることができます。
個人データやプライバシー慣行に関する質問や希望がある場合は、privacy@splashtop.comまでご連絡ください。
2. このポリシーの範囲
このポリシーでは、個人情報とは、特定されたまたは特定可能な自然人に関連する情報を意味します。特定可能な人物とは、名前、識別番号、または位置データなどの識別子を参照することによって、直接または間接的に特定できる人物を指します。私たちのサービスを通じて収集された情報の使用は、加入者が関与したサービスを提供する目的に限定されます。
当社のWebサイトには他のWebサイトへのリンクが含まれている場合があり、その情報慣行およびコンテンツはそれらのWebサイトのプライバシー声明によって管理されています。他のウェブサイトのプライバシー慣行については責任を負いませんので、そのような他のウェブサイトの情報慣行を理解するためにプライバシー声明を確認することをお勧めします。
特定のケースでは、クライアントのサブスクライバーに代わってプロセッサーまたはサービスプロバイダーとして個人情報を処理することがあります。サービスを利用する際にサブスクライバーとやり取りする個人（たとえば、マネージドサービスプロバイダーやITサポート技術者の顧客など）で、連絡先情報を修正したい場合や、サービスを利用するサブスクライバーからの連絡を希望しない場合は、直接やり取りしているサブスクライバーに連絡してください。
3. プライバシーポリシーの更新
インターネットの急速な進化に伴い、時折このポリシーを更新する必要があるかもしれません。その場合、更新されたプライバシーポリシーを https://www.splashtop.com/legal/privacy-policyに掲載します。また、ウェブサイトの登録ユーザーには、ポリシーの変更を通知するメールを送信することがあります。
4. Webサイトで収集する情報
ウェブサイトを訪問する際、サービス登録を記入したり、調査やその他のフォームを完了したりするオプションが与えられることがあり、ユーザー識別名、メールアドレス、または私たちへの通信で自発的に送信するその他の情報など、個人を特定できる情報が含まれる場合があります。
さらに、Splashtopのウェブページを訪れるたびに、ブラウザがサーバーに特定の情報を送信し、それを記録します。この情報には、参照元のウェブページのURL、ブラウザ、OSの種類、以下に示す情報が含まれる場合があります:
クッキーとその他の追跡技術:
私たちと私たちの認定パートナーは、あなたのブラウザにクッキーやその他の情報収集技術を配置することがあります。これらの技術は、ウェブサイトにアクセスするために使用するデバイスやネットワークに関する情報、およびウェブサイトとのやり取りに関するその他の情報を提供します。ウェブサイトでのクッキー�の使用に関する詳細情報については、https://www.splashtop.com/legal/cookie-policyで見つけることができるクッキーポリシーをお読みください。EUまたはUKにいる場合、クッキーは同意を得た後にのみ配置されます。クッキーをいつでもオプトアウトまたはブロックすることができます。
私たちは、他のサイトでの広告を管理するために第三者と提携しています。私たちの第三者パートナーは、クッキーなどの技術を使用して、あなたのウェブサイトや他のサイトでの活動に関する情報を収集し、あなたの閲覧活動や興味に基づいて広告を提案することがあります。この情報を興味に基づく広告の提供に使用されたくない場合は、https://preferences-mgr.truste.com をクリックしてオプトアウトすることができます。（または、欧州連合に所在する場合は、クッキーの使用にオプトインすることができます）。
私たちは、ウェブビーコン、タグ、スクリプトをウェブサイトやあなたに送信するメールで使用することがあります。これらは、クッキーの配信、ウェブサイトへの訪問回数のカウント、使用状況とキャンペーンの効果の理解、メールが開封されて行動されたかどうかの判断に役立ちます。これらの技術の使用に基づくレポートを、個別および集計ベースで第三者サービスプロバイダーから受け取ることがあります。あなたが欧州連合または英国に所在する場合、これらの技術を使用するにはあなたの同意が必要です。
私たちは、HTML5のようなローカルストレージオブジェクト（「LSO」）を使用して、コンテンツ情報や設定を保存することがあります。各種ブラウザは、HTML5 LSOを削除するための独自の管理ツールを提供する場合があります。特定の機能を当社のウェブサイトで提供したり、ウェブ閲覧活動に基づいて広告を表示したりするために提携している第三者は、HTML5などのLSOを使用して情報を収集および保存します。Flash LSOの管理方法についての詳細は、https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.htmlをご覧ください。
ログ:
インターネット上で提供されるほとんどのウェブサイトやサービスと同様に、ウェブサイトやサービスとやり取りする際に特定の情報を収集し、ログファイルに保存します。この情報には、インターネットプロトコル（IP）アドレス、ブラウザの種類、インターネットサービスプロバイダー、参照/終了ページのURL、オペレーティングシステム、日付/時間スタンプ、検索した情報、ロケールと言語の設定、デバイスに関連付けられた識別番号、モバイルキャリア、システム構成情報が含まれます。時折、個人情報をログファイルで収集した情報に接続し、Webサイトとサービスを改善するために必要な場合があります。その場合、結合された情報をこのポリシーに従って取り扱います。Splashtopは、ウェブサイトとサービスが最適に機能するためにこの情報を必要としており（たとえば、コンテンツを正しく表示し、ウェブサイトとサービスを安全に保つため）、これらの個人データの処理はSplashtopが追求する正当な利益のために必要であ��り、1年間保存されます。
分析:
ウェブサイトを使用する際に分析情報を収集し、それを改善するために役立てています。また、ウェブサイト上での行動に関する匿名データを、分析サービスの第三者サービスプロバイダーと共有することがあります。
また、モバイルアナリティクスソフトウェアを使用して、あなたのデバイス上でのモバイルアプリケーションの機能をよりよく理解することができます。このソフトウェアは、モバイルアプリケーションを使用する頻度、モバイルアプリケーション内で発生するイベント、集計された使用状況、パフォーマンスデータ、モバイルアプリケーションがダウンロードされた場所などの情報を記録する場合があります。分析ソフトウェア内に保存する情報を、モバイルアプリケーション内で送信する個人を特定できる情報にリンクすることはありません。個人データの処理は、Splashtopが追求する正当な利益のために必要であり、サービスを改善するために行われ、2年以上保持されることはありません。
5. 私たちの会社に仕事を適用する際に収集する情報
If you 適用 for a position at Splashtop, you will provide your personal data such as your first and last name, full address, email address, phone number and your CV and other attachments to your application.Splashtopはこの情報を使用して、あなたの応募を確認し、応募に応答します。これらの個人データの処理は、あなたが当事者である契約を締結するため、およびSplashtopが追求する正当な利益、すなわち採用の目的で必要です。Splashtopは、拒否後4週間、または同意を得た場合は2年間、個人データを保持します。
6. サービスを通じてサブスクライバーから収集する情報 アカウントおよび登録情報:
アカウントを登録して1つ以上のサービスにアクセスまたは利用する際に、名前、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、および会社名やWebサイト名などの関連情報を求め、収集することがあります。また、アカウントに関連してサービスにログインし利用することを許可した個人から、メールアドレスや名前または別名などの個人情報を求め、収集します。
無料トライアルアカウントにサインアップする場合、サービスの有料サブスクリプションを継続することを決定するまで、クレジットカード情報を入力する必要はありません。クレジットカード処理を管理するためにサードパーティの仲介業者が使用されます。この仲介業者は、クレジットカード処理以外の目的であなたの請求情報を保存、保持、または使用することは許可されていません。
上記の情報を「アカウント情報」としてこのポリシーの目的で参照します。このコンテキストでのアカウント情報の処理は、あなたが当事者である契約のパフォーマンスに必要です。これらの個人の詳細を提供せずにアカウントを登録し、私たちのサービスを利用することはできません。あなたの名前、請求先および配送先住所、請求書記録、Splashtopとの契約書（「財務記録」）などの財務記録を除き、アカウント情報はアカウントを持っている限り保存され、privacy@splashtop.comに連絡することで削除されます。Splashtopは、請求書取引の日付から7年間、財務記録を保持する法的義務があります。
その他の提出物:
�ウェブサイトのウェブフォームを送信する際や、ウェブサイトのインタラクティブ機能を使用する際に、個人情報を求めたり収集したりすることがあります。これには、調査、コンテスト、プロモーション、スイープステークス、プログラム（販売代理店、紹介、ベータ、早期アクセスプログラムの申請を含む）への参加、カスタマーサポートの要求、またはその他の方法でのコミュニケーションが含まれます。個人情報の処理は、Splashtopが追求する正当な利益のために必要です。あなたの個人データは、メッセージへの応答、問題の解決、または調査、コンテスト、プロモーション、スイープステークス、プログラムの終了後1か月間保存されます。
ニュースレター:
Splashtopのニュースレターに登録している場合、サービスの開発に関する情報をお送りします。いつでもSplashtopのメールを受け取りたくない場合は、送信されるすべてのメールに提供されているオプトアウトオプションを使用して購読を解除できます。また、privacy@splashtop.comにメールを送信して購読を解除することもできます。購読するには、メールアドレスを提供する必要があります。この個人情報は、あなたの同意に基づいて処理され、いつでも購読を解除することで撤回できます。ニュースレターに登録している限り、そして購読を解除してから1年を超えない期間、あなたのメールアドレスとニュースレターに登録したことを示すデータを保持します。
参加者情報:
Splashtopチームのメンバーが参加するスポンサーイベントやその他のイベントに登録または参加する際に、名前、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を求め、収集する場合があります。したがって、あなたの個人データの処理は、あなたが当事者である契約のパフォーマンスに必要です。これらの個人の詳細を提供しないと、イベントに登録することはできません。あなたの個人情報は、このポリシーのニュースレターセクションに従って削除されます。
デスクトップソフトウェアとモバイルアプリケーション:
ダウンロード、インストール、またはサービスを使用する際に、以下の情報を収集します: (a) デバイス情報には、デバイス名、使用しているデバイスの種類、IPアドレスとMACアドレス、オペレーティングシステムのバージョンが含まれます。(b) セッション情報には、セッションの開始時間、終了時間、異なる地域のSplashtopサーバーへのアクセス速度、デスクトップソフトウェアまたはモバイルアプリケーションのクラッシュダンプ、またはエラーログが含まれます。Splashtopは、サービスが最適に機能するためにこの情報を必要とし（たとえば、コンテンツを正しく表示し、サービスを安全に保つため）、これらの個人データの処理は契約の履行に必要であり、privacy@splashtop.comに連絡することで顧客に転送または削除することができます。
7. 他の情報源から収集する情報
ソーシャルメディアウィジェット:
Webサイトには、Facebookの「いいね」ボタンや、Share Thisボタン、またはWebサイト上で実行されるインタラクティブなミニプログラムな��どのソーシャルメディア機能が含まれている場合があります。これらの機能は、インターネットプロトコルアドレス、Webサイトで訪問しているページを収集し、機能が適切に動作するためにクッキーを設定する場合があります。ソーシャルメディア機能とウィジェットは、サードパーティによってホストされているか、Webサイト上で直接ホストされています。これらの機能とのやり取りは、それらを提供する会社のプライバシー声明によって管理されます。あなたの個人情報がEUまたは英国のデータ保護法によって管理されている場合、Splashtopは、クッキーに同意した場合にのみそのデータ処理を許可します（上記のセクション4を参照）。
第三者サービスからの情報:
また、第三者から個人情報を含む他の情報を取得することがあります。例えば、私たちは、サービスと統合する第三者RMM（リモートモニタリングおよび管理）サービスからデバイス情報にアクセスすることがあります。第三者RMMサービスからの情報へのアクセスは、そのサービスが定めた認可手続きに従います。これらの第三者サービスでのプライバシー設定を確認し、私たちに送信される情報を理解し変更する必要があります。
8. 個人情報の使用方法
一般的な使用:
私たちは、あなたに関する情報（適用される範囲で個人情報を含む）を、(a) サービスの提供、運営、維持、改善、促進のため、(b) サービスへのアクセスと使用を可能にするため、(c) 取引を処理し完了し、購入確認や請求書を含む関連情報を送信するため、(d) あなたのコメント、質問、リクエストへの応答を含む取引メッセージを送信するため、カスタマーサービスとサポートを提供し、技術通知、更新、セキュリティアラート、サポートおよび管理メッセージを送信するため、(e) 製品やサービス、機能、調査、ニュースレター、オファー、プロモーション、コンテスト、イベントに関する情報を提供するなどのプロモーションコミュニケーションを送信するため、私たちやパートナーに関するその他のニュースや情報を提供するために使用します。私たちからのマーケティングコミュニケーションの受信をオプトアウトするには、privacy@splashtop.comに連絡するか、私たちのマーケティングコミュニケーションに含まれる購読解除の指示に従ってください。 (f) コンテストや抽選のエントリーと報酬を処理し配信するため、(g) ウェブサイトとサービスに関連するトレンド、使用状況、活動を監視し分析するため、マーケティングや広告目的のため、(h) 不正な取引、サービスへの不正アクセス、その他の違法行為を調査し防止するため、(i) あなたの興味や好みに合った機能や広告を提供することを含め、ウェブサイトとサービスをパーソナライズするため、(j) あなたの同意を得たその他の目的のため。
9. 処理の法的根拠:
私たちは、以下のいずれかが適用される場合にのみ、あなたの個人情報を収集します。(a) あなたの同意を得ている場合、(b) あなたとの契約を履行するために個人情報が必要な場合（例：あなたが要求したサービスを提供するため）、または(c) 処理が私たちまたは第三者の正当な利益にある場合（あなたのデータ保護の利益や基本的な権利と自由によって覆されない場合）。場合によっては、法的義務により個人情報を収集する必要がある場合や、あなたまたは他の人の重要な利益を保護するために個人情報が必要な場合があります。
個人情報の処理に同意を依拠する場合、いつでも同意を撤回または拒否する権利があります。ただし、撤回前の同意に基づく処理の合法性には影響しません。同意を撤回したい場合や、個人情報の収集および使用の法的根拠について質問がある場合は、privacy@splashtop.comまでご連絡ください。
10. 収集した情報の共有
第三者サービスプロバイダー:
私たちは、ウェブサイトのホスティングとメンテナンス、アプリケーション開発、バックアップ、ストレージ、支払い処理、メール通知サービス、分析、その他のサービスを提供するために使用する第三者のサービスプロバイダーと情報を共有します。これらの第三者サービスプロバイダーは、これらのサービスを提供する目的であなたの個人情報にアクセスしたり処理したりする場合があります。私たちは、第三者のサービスプロバイダーが、私たちが共有する個人情報を彼らのマーケティング目的や、彼らが私たちに提供するサービスに関連する目的以外で使用することを許可しません。
法律および法執行機関の要求への準拠; 当社の権利の保護:
特定の状況では、国家安全保障や法執行の要件を満たすために、公共機関からの合法的な要求に応じて個人情報を開示する必要がある場合があります。召喚状、裁判所命令、または法的手続きに応じるため、または法的権利を確立または行使するため、または法的請求に対抗するために個人情報を開示することがあります。また、違法行為、疑わしい詐欺、身体的安全に対する潜在的な脅威を含む状況、利用規約の違反、https://www.splashtop.com/terms/splashtopで利用可能な利用規約、または法律で要求される場合に、調査、防止、または行動を起こすためにその情報を共有することがあります。
お客様の声:
時折、ウェブサイトに個人情報を含む推薦文を掲載することがあります。推薦文にあなたの名前を掲載するために、あなたの同意を得ています。推薦文を更新または削除したい場合は、privacy@splashtop.comまでご連絡ください。
Splashtopシェアリング:
Splashtopチームのメンバーと情報を共有する場合があります。さらに、親会社、子会社、または関連会社に個人を特定できる情報および/または集約情報を共有することがあります。Splashtopが参加する合併、統合、またはその他の企業再編において、またはWebサイトまたはサービスに関連するSplashtopの資産のすべてまたは実質的にすべてを購入する購入者に、個人を特定できる情報および/または集約情報を後継企業に転送する場合があります。
お客様の同意を得て:
同意を得た場合、第三者と個人情報を共有することがあります。
11. 個人情報の保持期間
このポリシーに記載された目的を達成するために必要な期間、個人情報を保持します。ただし、法律（税務、会計、その他�の法的要件など）でより長い保持期間が必要または許可されている場合を除きます。個人情報を処理する正当な業務上の必要がなくなった場合、削除または匿名化します。ただし、これは不可能な場合（たとえば、個人情報がバックアップアーカイブに保存されている場合）、個人情報を安全に保管し、削除が自動的に完了するまでの2年間、さらなる処理から隔離します。
サブスクライバーに代わって処理する個人情報については、適用法に従い、彼らとの契約の条件に従ってその個人情報を保持します。
12. あなたのプライバシー権
要求に応じて、第三者のために保持または処理しているかどうかを含め、あなたの個人情報についての情報を提供します。この情報を要求するには、privacy@splashtop.comまでご連絡ください。私たちのサービスの加入者は、プロフィールや組織の記録を編集するか、support@splashtop.comに連絡して、アカウント情報を更新または変更することができます。より詳細な指示については、こちらをご覧ください。私たちが保持する個人情報を返却または削除するよう要求するには、privacy@splashtop.comまでメールしてください。あなたの情報へのアクセス、変更、削除のリクエストは、30日以内に処理されます。
加入者に代わって私たちが保存または処理する個人情報へのアクセスを求める、またはその不正確さを修正または変更する、または削除する個人は、その�問い合わせを加入者（データコントローラー）に向けるべきです。私たちの加入者からデータの削除を求めるリクエストを受け取った場合、30日以内にそのリクエストに応答します。私たちは、加入者にサービスを提供するために必要な限り、加入者に代わって保存および処理する個人情報を保持します。私たちは、法的義務を遵守し、紛争を解決し、契約を履行するために必要な限り、この個人情報を保持し使用します。
あなたの個人情報のセキュリティは私たちにとって重要です。私たちは、送信中および受信後に提出された個人情報を保護するために、一般的に受け入れられている基準に従います。あなたの個人情報のセキュリティについて質問がある場合は、support@splashtop.comまでご連絡ください。
サブスクライバーである場合や、Webサイトまたはサービスの利用に関連して個人情報を提供する場合、アカウントを維持している限り、またはサービスを提供するため、法的義務を遵守するため、紛争を解決するため、契約を履行するために必要な限り、この情報を削除します。
EEAおよびUKの追加の権利:
特定の地域（たとえば、欧州経済領域または「EEA」）からの方は、適用される法律に基づいて利用可能な追加の権利を行使する権利があります。
アクセス権: 自分に関する個人情報の処理について情報を得る権利があります。
訂正権: 自分に関する不正確な個人情報の訂正を要求する権利があります。
消去の権利: 特定の状況では、私たちが保持するあなたの個人情報の消去を求めるより広範な権�利を持つことがあります。たとえば、元々収集された目的に関連してもはや必要でない場合などです。ただし、記録保持の目的で、取引を完了するため、または法的義務を遵守するために、特定の情報を保持する必要がある場合がありますのでご注意ください。
処理に対する異議申し立ての権利: Splashtopがあなたの個人情報の処理を停止し、またはマーケティングコミュニケーションの送信を停止するよう要求する権利がある場合があります。
処理を制限する権利: 特定の状況（たとえば、当社が保持している個人情報が不正確または不法に保持されていると信じる場合）で、個人情報の処理を制限するよう要求する権利があるかもしれません。
データポータビリティの権利: 特定の状況下で、あなたは、構造化され、機械可読で一般的に使用される形式で個人情報を提供される権利を持ち、妨げられることなく個人情報を他のデータコントローラーに転送するよう要求する権利を持つことがあります。
同意を撤回する権利: あなたの個人情報の処理があなたの同意に基づいている場合、あなたはいつでも同意を撤回する権利を持っています。その場合、私たちは直ちにあなたのデータの処理を停止します。
そのような権利を行使したい場合は、privacy@splashtop.comまでご連絡ください。あなたの要求を適用法に従って検討します。プライバシーとセキュリティを保護するために、要求に応じる前に身元を確認する手順を取ることがあります。これらの権利は、Splashtop、Splashtopのスタッフおよびクライアント、または他者の権利と��競合する場合には行使できない場合があります。
通常、リクエストを受け取ってから1か月以内に不当な遅延なくリクエストに応答します。ただし、問題の複雑さと保留中のリクエストの量を考慮して、必要に応じて応答時間を2か月延長することがあります。通常の応答時間の延長が必要な場合は、初回リクエストを受け取ってから1か月以内に、遅延の理由とともに通知します。
要求に対して何らかの措置を講じないと判断した場合、要求の受領から1か月以内に遅滞なくその理由とともに通知します。その場合、適切な監督機関に苦情を申し立て、司法的救済を求める権利があります。
サブスクライバーに代わって保存または処理されている個人情報へのアクセス、修正、訂正、削除を求める個人は、サブスクライバー（データ管理者）に直接問い合わせるべきです。
カリフォルニア州の追加の権利:
カリフォルニア消費者プライバシー法（「CCPA」）は、2020年1月1日に施行されました。私たちはあなたのプライバシーを保護し、CCPAに準拠することを約束します。あなたがカリフォルニアの消費者である場合、CCPAはあなたの個人情報に関して特定の権利を提供します：
収集された個人情報のカテゴリ: 過去12か月間に、以下にリストされた個人情報のカテゴリを収集しました。すべての人からすべての情報カテゴリが収集されるわけではないことに注意してください。
名前、メールアドレス、インターネットプロトコルアドレス、アカウント名、またはその他の類似の連絡先情報識別子などの識別子
カリフォルニア顧客記録法（カリフォルニア民法第1798.80条）に記載されている個人情報のカテゴリ名前、電話番号、郵便住所、支払い情報、および雇用候補者の場合、教育および雇用履歴を含む
商業情報、製品使用データ、購入または検討された製品またはサービスの記録、または購入習慣
インターネットおよびその他の類似のネットワーク活動、たとえば、ウェブサイトの閲覧履歴や、ウェブサイト、メール、製品とのやり取りに関する情報、推論 - あなたの興味、好み、お気に入りのブランドや製品に関する情報を含む
顧客記録、請求先住所、クレジットまたはデビットカード情報、
位置情報データ
消費者および雇用候補者からの職業または雇用関連情報、職名およびビジネス連絡先情報を含む
あなたの権利: CCPAの下で、カリフォルニアの消費者は以下の権利を持っています: 過去12か月間に収集した特定の個人情報へのアクセスを要求する権利。また、私たちの情報慣行についての追加の詳細を要求することができます。これには、あなたについて収集した個人情報のカテゴリ、その収集のソースのカテゴリ、個人情報を収集するためのビジネスまたは商業目的、あなたの個人情報を共有する第三者のカテゴリ、過去12か月間にあなたについて開示した個人情報のカテゴリが含まれます。個人情報の訂正および削除を要求する権利（特定の例外を除く）。
処理に対する異議を申し立てる権利;
データポータビリティの権利;
個人情報の販売および行動プロファイリング（自動意思決定を含む）をオプトアウトすることができます。
CCPAの下での権利を行使することを選択した�場合、Splashtopはあなたに対して差別せず、CCPAの下での権利を行使しないことを選択した人と同じサービスへのアクセスと価格を引き続き提供します。
カリフォルニアの消費者は、このプライバシーポリシーの下部にあるメールおよび郵便の連絡オプションを通じて、無料で合理的な権利リクエストを行うことができます。あなたの要求には、私たちが合理的にあなたが個人情報を収集した人物であることを確認できる十分な情報が含まれている必要があります。これには、あなたのメールアドレス、名前、およびSplashtopアカウントのメールアドレス（すでにアカウントをお持ちの場合のみ必要）が含まれる場合があります。有効な要求を受け取ってから45日以内に、Splashtopは要求の要件を完了し、完了を確認するために必要なすべての関連文書を要求者に提出します。リクエストを完了するために合理的に必要な場合、リクエスト者に延長通知を提供した後、45日の延長が追加されます。
個人情報の販売と共有: 私たちは、通常の意味での「販売」という用語で、あなたの個人データを第三者に販売することはありません。ただし、このプライバシーポリシーに記載された目的のために、承認されたプロセッサーと個人情報を共有します。また、CCPAの下で「販売」と見なされる可能性のある個人情報を処理するウェブサイト分析サービスを使用しています。ウェブサイトでクッキーをブロックすることで、いつでもそれをオプトアウトできます。詳細については、私たちのサブプロセッサーリストを参照してください。
さらなる開示: CCPAにより要求される個人情報に関するさらなる開示�については、このプライバシーポリシーの残りの部分を参照してください。個人情報を収集するビジネスおよび商業目的、個人データを収集するソース、個人情報を開示する第三者のカテゴリ、および開示される個人情報のカテゴリに関する情報を見つけることができます。
13. 収集された情報の国際転送
Splashtopは米国を拠点とするグローバル企業です。グローバルな運営を促進し、サブスクライブしたサービスを提供するために、このポリシーに記載された目的のために、世界中の他の国から個人情報を転送およびアクセスすることがあります。あなたの個人情報を、あなたとは異なる国に所在する第三者の処理業者に転送することがあります。そのような国は、あなたの国の法律とは異なり、保護が不十分な法律を持っている可能性があります。Splashtopは、Splashtopに要求される義務と同等の義務が満たされることを保証するために、第三者プロセッサーとデータ処理契約（「DPA」）を締結しています。私たちのサービスプロバイダーの一部は、欧州経済領域（EEA）外、アメリカ合衆国、台湾、中国に所在しています。国際データ転送に関するEUのデータ保護法を遵守するため、EEA外のサービスプロバイダーは、Splashtopとサービスプロバイダーとの間で締結された契約に従ってのみあなたの個人データを処理することが許可されており、欧州委員会の標準契約条項を組み込んで、適切なデータ保護措置が講じられていることを保証します（GDPR第46.1(c)条）、またはGDPR第V章に詳細に記載されている国際転送のための他の保護措置が適用される場合。関連文書の入手方法についての詳細は、お問い�合わせください。
14. 子供のプライバシー
子供のプライバシーの利益を認識し、親や保護者が子供のオンライン活動や興味に積極的に関与することを奨励します。Webサイトは13歳未満の子供を対象としていません。13歳未満の子供を対象としたサービスやウェブサイトを提供していません。13歳未満の子供から個人を特定できる情報を故意に収集することはありません。13歳未満の子供の個人情報を処理していることに気付いた場合は、すぐにご連絡ください。そのデータをできるだけ早く削除します。
15. 第三者サイトへのリンク
Webサイトは、当社が管理していない他のWebサイトやリソースへのリンクを提供する場合があります（「外部Webサイト」）。そのようなリンクは、Splashtopによるそれらの外部ウェブサイトの推奨を構成するものではありません。これらのリンクは便宜上提供していることを認識してください。そのような外部Webサイトのコンテンツについては責任を負いません。外部ウェブサイトの利用は、その外部ウェブサイトにある利用規約およびプライバシーポリシーに従います。
16. セキュリティ
個人情報のセキュリティは重要です。提出された個人情報を保護するために、送信中および受信後に一般的に受け入れられている基準に従います。業界の慣行に従って、個人を特定できる情報を保護するための手続き的および技術的な対策を講じています。そのような措置は、あなたの個人を特定できる情報を紛失、不正アクセス、開示、改ざん、または破壊から保護するために合理的に設計されています。ファイアウォール、パスワード保護、暗号化、セキュアソケットレイヤーを使用し、物理的なセキュリティ対策を講じ、Splashtop内で誰があなたのデータにアクセスできるかを制限する内部制限を設けて、あなたの個人を特定できる情報への不正アクセスを防ぐ手助けをします。技術的および組織的な対策についての詳細はこちらで確認できます: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures。
このポリシーに関して質問がある場合は、以下にご連絡ください:
Eメールで: privacy@splashtop.com
郵送で: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
このポリシーは2023年10月2日に最終更新されました。
