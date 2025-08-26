メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Splashtop Tutorials - Splashtop AR
拡張現実対応リモートサポートソフトウェア

Splashtop Augmented Reality (AR) で問題を最大 50% 高速に解決

ARリモートアシスタンスソフトウェアの利点

  • 生産性の向上

    技術者が複数のオフサイト拠点をサポートし、トラックロールを削減できるようにする

  • 共有とコラボレーション

    現場の技術者以外の人員に権限を与え、問題を解決したり、現場で研修生を支援したりできるようにします。

  • 問題をより迅速に解決

    インタラクティブな注釈でダウンタイムを削減し、問題を解決します

  • 満足度の向上

    経験豊富なガイダンスで従業員と顧客が技術的な問題を解決できるようにします

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

AR リモートサポートソフトウェアの仕組み

  • 接続: モバイルデバイスのカメラを介して接続し、現場にいるかのように環境をリモートで表示します。

  • 協力する： 問題を仮想的に確認し、あたかも並んでいるかのように現場の担当者と作業します。

  • 解く： ARアノテーションを使用して、ITが現場にいなくても問題を解決することで、ダウンタイムを削減します。

Splashtop ARリモートサポートの主な機能

  • 双方向のインタラクティブAR注釈
  • カメラ共有とVoIP通信
  • リモート懐中電灯制御
  • セッション録画
  • ユーザーデバイス管理
  • その他!

ケーススタディー

1000+ エンドポイント。46の場所。大丈夫。

Peter Pane Restaurantsが拡張現実を利用してオンデマンドのリモートサポートを提供し、デバイスのダウンタイムを削減した方法をご覧ください。

ケーススタディを読む

リソース

Splashtop Augmented Reality (AR) - サポート記事

Splashtop Enterprise を使い始める

デモをスケジュールする

よくある質問(FAQ)

AR リモート アシスタンス ソフトウェアはビデオ チャットをどのように優れていますか?
AR 対応リモートサポートソフトウェアは運用コストをどのように削減できますか?
ARベースのリモートサポートソフトウェアはどの程度安全ですか?
