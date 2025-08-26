Splashtop Tutorials - Splashtop AR
拡張現実対応リモートサポートソフトウェア
Splashtop Augmented Reality (AR) で問題を最大 50% 高速に解決
ARリモートアシス�タンスソフトウェアの利点
生産性の向上
技術者が複数のオフサイト拠点をサポートし、トラックロールを削減できるようにする
共有とコラボレーション
現場の技術者以外の人員に権限を与え、問題を解決したり、現場で研修生を支援したりできるようにします。
問題をより迅速に解決
インタラクティブな注釈でダウンタイムを削減し、問題を解決します
満足度の向上
経験豊富なガイダンスで従業員と顧客が技術的な問題を解決できるようにします
AR リモートサポートソフトウェアの仕組み
接続: モバイルデバイスのカメラを介して接続し、現場にいるかのように環境をリモートで表示します。
協力する： 問題を仮想的に確認し、あたかも並んでいるかのように現場の担当者と作業します。
解く： ARアノテーションを使用して、ITが現場にいなくても問題を解決することで、ダウンタイムを削減します。
Splashtop ARリモートサポートの主な機能
- 双方向のインタラクティブAR注釈
- カメラ共有とVoIP通信
- リモート懐中電灯制御
- セッション録画
- ユーザーデバイス管理
- その他!
