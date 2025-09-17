Splashtop Enterprise

「設置面積が小さいため、学生のラップトップ リソースをほとんど占有しません。学生はクライアントをアンインストールしたり強制終了したりすることはできません。3,000 台のデバイスがある当社の環境では、1 日に 10 回以上使用しています。Intune での実装は非常に簡単でした。これ以上簡単な統合は考えられませんでした。」