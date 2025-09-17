メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Splashtop Enterprise

高度なセキュリティとビジネスのニーズに対応するエンタープライズグレードのリモートアクセスおよびサポートソリューション。

Splashtop Enterprise を選ぶ理由

高度なセキュリティと管理性

エンタープライズ グレードのセキュリティ機能とアクセス制御による一元管理性で運用を保護し、チームの安心感を確保します。

ハイブリッドチームのリモートワーク

高性能と セキュアリモートアクセス 従業員、請負業者、ハイブリッド チームがどこからでも生産性を維持できるようにします。

一元化されたソリューションによるITの簡素化

効率的なリモートサポートを提供 あらゆるデバイスに、自動パッチ適用、リアルタイムの洞察、簡素化されたワークフローによりエンドポイント管理を合理化します。

比類のないカスタマーサービス

迅速な応答時間、効率的な技術サポート、継続的な戦略的ガイダンス、成功に専念するチームを備えた世界クラスの顧客サービスを体験してください。

柔軟でスケーラブルなライセンス

柔軟なライセンスオプションで組織の要求に適応します。リモートアクセスライセンスを選択して、リモートワーカーが自分の仕事用コンピューターにアクセスできるようにし、リモートサポートライセンスを選択して、IT部門がデバイスをサポートおよび管理できるようにします。 詳細はこちら

オンプレミスのソリューションをお探しですか?

あなたを前進させる機能

Performance icon

高性能

最大60fpsの4Kストリーミングと低遅延のiMac Pro Retina 5Kストリーミングの高フレームレートと、設定を微調整する機能。

無人アクセス:

どのデバイスからでも、Windows、Mac、Linux、Androidの物理マシン、仮想マシンへの無人リモートアクセスを実現します。リモートアクセスライセンスで最大10台のコンピューターにアクセスし、リモートサポートライセンスで300台のコンピューターにアクセスできます。

SSO and SAML integration key icon

SSO/SAML 統合

Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suiteなどで認証し、アクセス管理を簡素化します。

高度なセキュリティとアクセス制御

cloudセッション録画、きめ細かなアクセス制御、リアルタイム監視のためのSIEM統合、IPホワイトリストにより、セキュリティとコンプライアンスを強化します。

高度なリモートセッションコントロール

USB デバイスやスタイラス ツール (スマート カード、セキュリティ キーなど) をリダイレクトするか、ローカル マイクをリモート コンピューターの入力として使用します。4:4:4 カラー モードと忠実度の高いオーディオを体験して、シームレスで没入型のワークフローを実現します。

ワコムブリッジ

ワコムのペンテクノロジーをローカルおよびリモートコンピュータでシームレスに使用し、遅延を短縮し、デジタルワークフローを強化します。

リモートサポート機能

シンプルな有人アクセス

9桁のセッションコードを使用して、無制限のデバイスを簡単にサポートします。Windows、Mac、Android デバイスをリモートで制御し、iOS および古い Android バージョンの表示のみのサポートを提供します。

リモートサポート機能

バックグラウンドアクション

エンドユーザーを中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。

リモートサポート機能

サービスデスク

高度なオンデマンドサポートを提供 技術者 グループ化、サービスチャネル管理と招待リンク、 SOS Call およびWebフォームウィジェットを介したサポートリクエスト、セッションルーティングなど

リモートサポート機能

高度な統合

チケット発行やその他のプラットフォームと統合してシームレスなリモートサポートを行い、オープン API を活用してワークフローを自動化し、IT 運用を強化します

リモートサポート機能

無料の脆弱性インサイト

CVE (共通脆弱性識別子) と KEV (既知の悪用された脆弱性) を可視化し、AI を活用した分析情報を取得して、脆弱性の修復の優先順位付けに役立ちます。

エンタープライズアドオン

Autonomous Endpoint Management

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定、ダッシュボードの洞察、ポリシーなどを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新 Splashtop コンソールから行います。

Splashtop Augmented Reality (AR)

オフサイトの場所に接続し、カメラ共有とAR注釈で問題をライブで解決します。

Splashtopコネクタ

VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、RDP、VNC、およびSSH接続をコンピューターやサーバーに安全にブリッジします。

Splashtop Antivirus

エンドポイントをさまざまな脅威から保護し、シームレスな設定とポリシー管理を可能にします Bitdefenderを利用したウイルス対策ソリューションを使用して、Splashtop内から管理します。

EDR

Bitdefender を活用した高度なエンドポイント検出と対応を利用して、脅威をリアルタイムで特定、分析、対応し、組織の堅牢な保護を確保します

お客様からの満足の声

Splashtop:信頼性が高く、フル機能で、手頃な価格

「他の選択肢も試してみましたが、Splashtop はシンプルさと信頼性を、私たちが支払える価格で提供してくれていると感じました。IT 部門にとっては、トラブルシューティングのスピードが大幅に上がり、いくつかの作業にリモートの IT 担当者を活用できるようになりました。」

レビューを見る

トム・ヴァン・ゴーコム

放送エンジニア/メディアディレクター – 教育機関

お客様からの満足の声

素晴らしい製品と素晴らしい価値

「ユーザーフレンドリーなインターフェース、信頼性の高いパフォーマンス、GDPR や HIPAA などの標準への強力な準拠により、信頼できる選択肢となっています。Splashtop のわかりやすいライセンスとカスタマイズされたプランにより、柔軟性が向上します。」

レビューを見る

確認済みレビュアー

情報技術の管理者–教育管理会社

お客様からの満足の声

簡単で効率的

「Splashtop は簡単に導入でき、ユーザーもすぐに適応できました。各ワークステーションへのアプリケーション設定とウイルス対策ソリューションはシンプルでした。 Web を含むあらゆるデバイスを使用してどこからでもリモート操作できる機能により、Splashtop は他のオプションよりも優れたソリューションとなっています。」

レビューを見る

グレン・T.

CTO、ミッドマーケット(従業員51-1,000人)

お客様からの満足の声

K-12 学校に最適です。

「設置面積が小さいため、学生のラップトップ リソースをほとんど占有しません。学生はクライアントをアンインストールしたり強制終了したりすることはできません。3,000 台のデバイスがある当社の環境では、1 日に 10 回以上使用しています。Intune での実装は非常に簡単でした。これ以上簡単な統合は考えられませんでした。」

レビューを見る

デビッド・M.

ミッドマーケットのテクノロジーディレクター(従業員数51-1000人)

お客様からの満足の声

これは私がリモートサポートに使用した中で最高の製品です

「これは私がリモートサポートに使用した中で最高の製品です。 私はSplashtop Remote Supportをほぼ 10 年間使用しています。 彼らは、中小企業やサービスプロバイダーのニーズを理解していることを示す改善を継続的に追加してきました。」

レビューを見る

デビッド・M.

情報技術ディレクター、ミッドマーケット(51-1000人)

お客様からの満足の声

「より手頃な価格でより良い体験を提供してくれるので、Splashtop を選択しました。Splashtop は最高のカスタマー サポートを提供し、アカウント マネージャーと直接、良好な関係を築いています。」

エリクソン・オリベイラ

プロセススペシャリスト、Tivit

お客様からの満足の声

「Splashtop を誰にでもお勧めします。ぜひお試しいただき、その使いやすさとカスタマー サポートの素晴らしさを実感してください。Splashtop を使用すると、レジストリ、グループ ポリシー、および関連項目に関するすべてを簡単に制御できます。これにより、当社の環境に Splashtop を迅速に実装できるようになりました。簡単で、手頃な価格で、非常にスマートなサポートです。」

ビョルン・ルンゲ

Paniceus の IT 責任者

お客様からの満足の声

「Splashtop を導入してすぐに、アーティストから次のようなメールが届くようになりました。『すごい、これで本当に仕事ができる、仕事をきちんとこなせる』。そうすることで、ユーザー満足度が得られ始めます。」

アンドレス・レイエス

最高技術責任者、Boxel Studio

お客様からの満足の声

「Splashtop は私たちの要件をすべて満たしてくれました。1 つのスケーラブルなソリューションにより、どこからでも画面をリモート制御し、クライアントと社内スタッフのさまざまなデバイスをサポートできるようになりました。すべて、オンデマンドで起動できる非侵入型で安全なソフトウェアで実現します。」

マイケル・トンプソン

デジタルアーキテクトおよびデジタルサイネージの専門家、Beyond Digital Solutions

お客様からの満足の声

「 Splashtop使用した後のユーザーのフィードバックは、フレームレートがはるかに優れており、より応答性の高いエクスペリエンスが得られたというものでした。 Splashtop を使用すると、編集者はまるでオフィスにいるかのように、遅延をほとんどまたはまったく感じません。」

Mike Marsh

WBITVPニュージーランドのITマネージャー

GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTSは、承認とともに使用されています。 全著作権所有。Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験に基づく意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものでもありません。ガートナーは、このコンテンツに記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、このコンテンツに関して、その正確性または完全性について明示または黙示を問わずいかなる保証も行いません。

#1 評価のリモートアクセスおよびサポート ソフトウェア ソリューション

Splashtop Enterprise が組織のセキュリティ、IT 運用、リモートワーク機能をどのように強化できるかをご覧ください。

高度なデータ保護とセキュリティ

次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。

  • 安全なインフラストラクチャ

    24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。

    詳細情報

  • 高度なセキュリティ機能

    2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

    詳細情報

  • 規格とコンプライアンス

    最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。

    詳細情報

よくある質問(FAQ)

リモート アクセス ライセンスとリモート サポート ライセンスの違いは何ですか?
より多くのコンピューターにアクセスする必要がある場合はどうすればよいですか?
エンドポイント管理機能を取得するにはどうすればよいですか?
オンプレミス設定のオプションはありますか?
複数の技術者がサポート セッションをどのように管理できますか?
Splashtop EnterpriseはAndroidおよびIoTデバイスをサポートしていますか?
RDP、SSH、またはVNC経由でコンピューターにアクセスできますか?
Splashtop Enterprise を使い始める

著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。