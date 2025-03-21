Naveriskでのリモートコントロールアクセス
Naveriskは、RMM顧客がコンピュータにリモートアクセスできるようにするために、Splashtopのリモートコントロール技術を組み込んでいます。Naverisk RMMインターフェース内から、ユーザーはリスト内の任意のコンピュータに簡単にアクセスできます。
Naverisk RMMユーザー向けの追加リモートアクセス/リモートサポートツール
Naveriskユーザーは、リモートアクセスを提供/再販し、任意のデバイスに対して有人リモートサポートを提供するための追加のSplashtopツールを利用する機会があります。
再販/エンドユーザーアクセスの有効化
Splashtopリモートアクセスを入手して、エンドユーザーに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供し、在宅勤務を可能にしましょう。既存のNaveriskエージェントアプリケーションを活用することで、エンドユーザーのためのリモートアクセスを簡単に設定できます。
Splashtop Business Accessを購入または無料トライアルを開始し、これらの簡単な手順に従ってエンドユーザーに自分のマシンへのリモートアクセスを設定します。
有人、オンデマンドリモートサポートを提供
Get Splashtop リモートサポート to provide on-demand リモートサポート to mobile デバイス (iOS and Android), and computers not managed under your Naverisk account. コンピュータに事前インストールは不要で、即座にリモートサポートを提供できます。