Naveriskでのリモートコントロールアクセス

Naveriskは、RMM顧客がコンピュータにリモートアクセスできるようにするために、Splashtopのリモートコントロール技術を組み込んでいます。Naverisk RMMインターフェース内から、ユーザーはリスト内の任意のコンピュータに簡単にアクセスできます。