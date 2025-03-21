Splashtop リモートアクセス Add-on for NinjaOne
NinjaOneの顧客は、Splashtopの統合アドオンをライセンスに追加できます。これにより、NinjaOneコンソール内から簡単にクリックするだけで管理されたコンピュータにリモートアクセスできます。
NinjaOneユーザー向けの追加のリモートアクセス/リモートサポートツール
NinjaOneのユーザーは、Splashtopアドオンと統合することで、リモートアクセスを提供/再販し、任意のデバイスに対して有人リモートサポートを提供する機会も得られます。
エンドユーザーアクセスの再販/有効化
Splashtopリモートアクセスを入手して、エンドユーザーに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供し、在宅勤務を可能にしましょう。既存のNinjaOne / Splashtopエージェントアプリケーションを活用することで、エンドユーザー向けのリモートアクセスを簡単に設定できます。
Splashtop リモートアクセスを購入するか無料トライアルを開始し、これらの簡単なステップに従ってエンドユーザーに自分のマシンへのリモートアクセスを設定してください。
有人のオンデマンドリモートサポートを提供
Splashtop リモートサポートを入手して、オンデマンドのリモートサポートをモバイルデバイス（iOSとAndroid）およびNinjaアカウントで管理されていないコンピュータに提供します。コンピュータに事前インストールは不要で、即座にリモートサポートを提供できます。