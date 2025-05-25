「Splashtop を使い始めて、製品と接続の品質に驚きました。はるかに高価な TeamViewer サブスクリプションを Splashtop に切り替えたのは理にかなったことでした。お金をかけずに、必要なことはすべてできます。私の同僚の中には、何年も Splashtop を使っていて、とても気に入っている人もいます。」