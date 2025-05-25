メインコンテンツへスキップ
Splashtop Remote Support

マルチプラットフォームサポートを提供し、迅速なトラブルシューティングと解決を可能にする使いやすいリモートサポートソリューションです。高速、安全、信頼性の高い接続により、効率と顧客満足度を向上させます。

ニーズに合った Remote Support プランをお選びください

SOS

開始価格

¥3,400/ 月

同時ユーザーごとに ¥40,800 または ¥67,200 で毎年請求されます

Enterprise

カスタマイズ可能なライセンスと価格についてはお問い合わせください

Autonomous Endpoint Management アドオン

¥6,069/ 月 / 同時ユーザーあたり

同時ユーザーごとに ¥72,825 で毎年請求されます。リモートサポートライセンスのアドオンとして利用できます。

すべてのエンドポイントを¥20/月/エンドポイントで効率的に管理、監視、保護します。

  • パッチ管理とソフトウェアアップデートを自動化して、IT運用を合理化します。

  • デバイスの健全性をリアルタイムで監視し、プロアクティブな問題解決を可能にします。

  • 複数のエンドポイントを一元的に制御し、手動介入を最小限に抑えます。

  • すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリを追跡および管理し、完全な可視性を実現します。

柔軟でスケーラブルなライセンス

柔軟なライセンスオプションで組織の要求に適応します。リモート アクセスライセンス を選択して、リモートワーカーが自分の仕事用コンピューターにアクセスできるようにし、リモートサポートライセンスを選択して、IT部門がデバイスをサポートおよび管理できるようにします。

エンドポイントごとの価格設定または従来のリモートサポート製品(Basic、Plus、Premium)をお探しの場合

プラン比較

Remote Support 機能のハイライト

シンプルな有人アクセス

9桁のセッションコードを使用して、無制限のデバイスを簡単にサポートします。Windows、Mac、Android デバイスをリモートで制御し、iOS および古い Android バージョンの表示のみのサポートを提供します。

無人アクセス:

どのデバイスからでも、Windows、Mac、Linux、Androidの物理マシン、仮想マシンへの無人リモートアクセスを実現します。

Chat icon

チャット

セッション中またはセッション外でリモート コンピューターでユーザーとチャットします。

Connected dots icon

チケット発行およびITSMとの統合

FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams などの主要な PSA チケット発行および ITSM ソリューションと統合します。

Elevate to admin icon

管理者に昇格

セッション権限を admin に昇格する Windows 標準ユーザー セッションにアクセスして UAC と対話し、管理者レベルの操作を実行し、再起動と再接続をサポートします。

Custom branding icon

カスタムブランディング

顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.

Two users remoting into one computer icon

1 つのサポート セッションで 2 人の技術者

2 人の技術者が同じサポート セッションで接続して共同作業できます (マルチライセンス サブスクリプションが必要です)。

Voice call icon

音声通話

セッション内音声通話により、リモートサポートセッション中にコミュニケーションするための追加の方法をユーザーに提供し、サポートセッションをより効率的にします。

無料の脆弱性インサイト

CVE (共通脆弱性識別子) と KEV (既知の悪用された脆弱性) を可視化し、AI を活用した分析情報を取得して、脆弱性の修復の優先順位付けに役立ちます。

Endpoint Monitoring and Management icon

Autonomous Endpoint Management (アドオン)

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定、ダッシュボードの洞察、ポリシーなどを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新 Splashtop コンソールから行います。 詳細はこちら

ナンバー1評価のリモートサポートソフトウェアソリューション

世界中のITチームや企業から信頼されており、生産性、効率、ユーザー満足度を向上させる安全、迅速、信頼性の高いサポートを提供しています。

始める

幸せなお客様から

私の肩から信じられないほどの重荷が下がった

「管理が簡単なリモート デスクトップ ソリューション、おそらく従業員のリモート アクセス、またはリモート IT サポートを探している組織にとって、 Splashtop以外に探す必要はないと思います。」

レビューを見る

確認済みレビュアー

情報技術の管理者–政府

幸せなお客様から

単純に最高

「私が使用したすべてのリモートサポート ソフトウェアの中で、これが最も使いやすく、最も信頼性が高くなります。 当社はコンピューターに簡単にアクセスし、必要な作業をすべて実行できるほか、Windows、Mac OS、Linux など、お客様が使用するすべてのデバイスをサポートできます。」

レビューを見る

確認済みレビュアー

情報技術ディレクター – エンターテインメントカンパニー

幸せなお客様から

クライアントをサポートするための信頼性が高く迅速なツール

「無人アクセス: コンピュータの使用経験がほとんどないエンド ユーザーにとっても、十分迅速かつ簡単です。 接続すると、ソフトウェアはシンプルでありながら、必要な機能を実行できるほど強力になります。弊社にとって生命線となり、常時使用させていただいております。」

レビューを見る

トレルドンH.

プロダクトサポートマネージャー、中小企業

幸せなお客様から

リモートサポートに使用した中で最高の製品

「私はSplashtop Remote Support 10 年近く使用しています。 彼らは、中小企業やサービス プロバイダーのニーズを理解していることを示す改善を継続的に追加してきました。実装は問題なく完了しました。」

レビューを見る

デビッド・M.

情報技術ディレクター、ミッドマーケット(51-1000人)

幸せなお客様から

「Splashtop を使い始めて、製品と接続の品質に驚きました。はるかに高価な TeamViewer サブスクリプションを Splashtop に切り替えたのは理にかなったことでした。お金をかけずに、必要なことはすべてできます。私の同僚の中には、何年も Splashtop を使っていて、とても気に入っている人もいます。」

トッド・リンカーン

TMLコンサルティング プリンシパル

幸せなお客様から

「Splashtop は、サポート担当者にとってもサポート対象ユーザーにとっても使いやすいです。インストールが簡単で、直感的な UI です。私の経験では、AnyDesk や TeamViewer と比べて、画面レンダリングが非常に高速です。」

アラン・アドラー

オーナー、傑出したデザイン

幸せなお客様から

「Splashtop は、オンデマンド サポート アプリケーションに必要なすべての機能を提供します。お客様にとって使いやすく、価格も最高です。強くお勧めします！

コリン・ピアース

Inderly 創設者

幸せなお客様から

「LogMeIn、TeamViewer など他の製品も使用しましたが、Splashtop が最も高速で信頼性が高いことがわかりました。サポートを受ける人々も、このサポート ソフトウェアが最も使いやすく、問題なく機能していると感じています。」

マイケル・トット

フォアコンピュータ

幸せなお客様から

「Splashtop 製品ラインには非常に感銘を受けました。これは、リモートサポート/リモートアクセスの中で最も優れた価値です。 私はそのシンプルさと信頼性に満足しており、私のクライアントも同様に満足しています。素晴らしい製品です。"

スティーブン・レビン

イマジン・ネットワーク

幸せなお客様から

「私は長年にわたってリモートサポートにTeamViewerとLogMeIn使用してきました。 その後、Splashtop が登場し、より高速かつ安価になりました。シンプルな UI、非常に効率的、そして素晴らしいカスタマー サポート!

ニック・カピナキス

統合されたIntellinet品質システム

GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTSは、承認とともに使用されています。 全著作権所有。Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験に基づく意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものでもありません。ガートナーは、このコンテンツに記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、このコンテンツに関して、その正確性または完全性について明示または黙示を問わずいかなる保証も行いません。

高度なデータ保護とセキュリティ

次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。

  • 安全なインフラストラクチャ

    24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。

    詳細情報

  • 高度なセキュリティ機能

    2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

    詳細情報

  • 規格とコンプライアンス

    最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。

    詳細情報

よくある質問(FAQ)

技術者/同時ユーザーとは何ですか?
リモート アクセス ライセンスとリモート サポート ライセンスの違いは何ですか?
有人サポートと無人サポートとは何ですか?
一度に何台のコンピューターまたはデバイスにアクセスできますか?
2 人が同時にリモート コンピューターにアクセスできますか?
エンドポイント管理機能を取得するにはどうすればよいですか?
Splashtop はどこでダウンロードできますか?
既存のサブスクリプションをアップグレードまたは追加するにはどうすればよいですか?
月額サブスクリプションはありますか?
ダウンロード

始める準備はできましたか?

