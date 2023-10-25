Splashtopのリーディングリモートアクセスソリューションは、トップ教育機関に信頼されています
学生は、どのデバイスからでも、どこからでも、自分の時間でラボコンピュータにアクセスできます。教師は、教室でのコラボレーションとインタラクティビティを向上させることができます。ITはどこからでも学生や教師に即座にサポートを提供でき、混乱を最小限に抑えます。
ニーズで探索
世界中の学校で使われているSplashtop
ケーススタディ
ウェイン州立大学リモートラボ
Wayne Stateからの多くの人々がSplashtopのためにあなたのところに来るでしょう、彼らは私たちを見てきましたから。そして、彼らは私に再開委員会でどうしているかを尋ねてきました。私は彼らに「ただ動作する」と伝えています。
Gary Cendrowski - 技術ディレクター、Wayne State CFPCA
ケーススタディ
Laney College リモートラボ
秋には対面授業がないため、Splashtopを中心に多くのクラスを編成しています。私たちは、学生が証明書や学位を取得できるように、社会的距離を保ったクラスを開催しています。Splashtopがなければ、それを実現することはできなかったでしょう。」
ジェラルド・ケイシー - Laney College CTE
ケーススタディ
ISDリモートラボLenawee
「Splashtopは、リモートアクセスを提供することを可能にします。また、以前は必要とされていなかった24時間の仮想ラボシナリオの可能性を開きます。」
ニコラス・アダムス - Lenawee 中学校区
セキュリティは私たちの優先事項です
安全なインフラストラクチャ
Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。
高度なセキュリティ機能
Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。
規格とコンプライアンス
Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。
データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。
詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。