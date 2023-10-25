メインコンテンツへスキップ
A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Splashtop リモートアクセス、サポート、教育向けコラボレーションソリューション

学生、教師、ITのためのソリューションでリモートおよび対面学習体験を向上させましょう

Splashtopのリーディングリモートアクセスソリューションは、トップ教育機関に信頼されています

学生は、どのデバイスからでも、どこからでも、自分の時間でラボコンピュータにアクセスできます。教師は、教室でのコラボレーションとインタラクティビティを向上させることができます。ITはどこからでも学生や教師に即座にサポートを提供でき、混乱を最小限に抑えます。

リモートサポート

生徒と教師をリモートでサポートし、ITの問題を迅速に解決します

Enterprise

The complete remote support solution with advanced security and control

Enterprise

Enable students and teachers to securely access and control lab computers from anywhere, using any device.

教室

教師が教室全体に参加するための画面共有および注釈ソフトウェア

Mirroring360

ケーブルなしでモバイルまたはデスクトップ画面を PC または Mac にミラーリングする

Foxpass WI-FIおよびサーバーアクセス制御

当社のすぐに使えるソリューションにより、IT チームとエンジニアリング チームは数分以内に高度なアクセス制御を使用できます。

世界中の学校で使われているSplashtop

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia

Outside photo of the Wayne State University

ケーススタディ

ウェイン州立大学リモートラボ

Wayne Stateからの多くの人々がSplashtopのためにあなたのところに来るでしょう、彼らは私たちを見てきましたから。そして、彼らは私に再開委員会でどうしているかを尋ねてきました。私は彼らに「ただ動作する」と伝えています。

Gary Cendrowski - 技術ディレクター、Wayne State CFPCA

Laney College building

ケーススタディ

Laney College リモートラボ

秋には対面授業がないため、Splashtopを中心に多くのクラスを編成しています。私たちは、学生が証明書や学位を取得できるように、社会的距離を保ったクラスを開催しています。Splashtopがなければ、それを実現することはできなかったでしょう。」

ジェラルド・ケイシー - Laney College CTE

Lenawee Intermediate School District logo

ケーススタディ

ISDリモートラボLenawee

「Splashtopは、リモートアクセスを提供することを可能にします。また、以前は必要とされていなかった24時間の仮想ラボシナリオの可能性を開きます。」

ニコラス・アダムス - Lenawee 中学校区

セキュリティは私たちの優先事項です

Two IT security professionals reviewing data logs

安全なインフラストラクチャ

Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高度なセキュリティ機能

Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。

IT professional reviewing cybersecurity threats

規格とコンプライアンス

Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。

データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。

詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。

教育用Splashtopを使い始める

