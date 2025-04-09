SplashtopとInvGateを活用したリモートIT資産管理の強化
InvGate Asset Managementは、組織がIT資産を効率的に追跡、管理、最適化するのを支援します。Splashtopとの統合により、Windowsデバイスへのシームレスなリモートアクセスが可能になり、ITチームはシステムのトラブルシューティングとメンテナンスを簡単に行えます。
主な利点
効率的なリモートアクセス: InvGate Asset Managementプラットフォームから直接Windowsデバイスにアクセスして制御し、リモート管理タスクを簡素化します。
効率的な問題解決: ITの問題を迅速に診断し、リモートで解決することで、現地での介入の必要性を最小限に抑え、運用コストを削減します。
生産性の向上: リモート監視とサポートを通じてIT資産を積極的に維持し、最適なパフォーマンスと信頼性を確保します。
コスト削減: 現場でのサポートやメンテナンスの必要性を減らし、時間とリソースを節約します。
可用性:
この統合はWindowsオペレーティングシステム専用で、InvGate Asset ManagementのProおよびEnterpriseティアに加入しているユーザーが利用できます。
IT管理をSplashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)で拡張
資産管理はエンドポイント管理において重要な役割を果たしているため、ユーザーはIT運用をさらに効率化するためにSplashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)を探索できます。Splashtop AEMは、ルーチンタスクの自動化を可能にし、エンドポイントが安全で最新の状態を維持し、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。これにより、フルスケールのRMMやUEMプラットフォームの複雑さとコストをかけずに機能を提供します。
ユーザーは、Splashtop リモートサポートを購入して、InvGateで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスに対して迅速なトラブルシューティングと解決を可能にするアドホックリモートサポートを提供することもできます。