リモートアクセス in Atera RMM
Atera RMMはSplashtopと完全に統合されており、技術者が管理しているコンピュータに即座にリモートアクセスできます。技術者はAteraプラットフォーム内から直接コンピュータにリモートアクセスできます。
Ateraユーザーは顧客のためにリモートアクセスを有効にできます
Ateraの顧客は、従業員が自宅から作業し、仕事用コンピュータにリモートアクセスできるように迅速に対応できます。リモートアクセスを有効化する方法を読むエンドユーザーに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供し、自宅での作業を可能にします。既存のAtera RMMエージェントアプリケーションを活用することで、エンドユーザーのためのリモートアクセスを簡単に設定できます。
Ateraは、Splashtop-Atera 統合を通じてこの新機能を発表するためにプレスリリースを発行しました。
Splashtop リモートアクセスを購入または無料トライアルを開始し、これらの簡単なステップに従って、エンドユーザーに自分のマシンへのリモートアクセスを設定してください。
追加のコンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドでリモートサポートを提供
Ateraユーザーは、Ateraプラットフォーム内からSplashtop SOSセッションを開始することもできます。Splashtop SOSは、アカウントで管理されていないデバイス、モバイルデバイスを含む、リモートサポートを提供する最も簡単な方法です。事前のインストールは不要です。簡単なセッションコードでお客様のデバイスに即座にリモートアクセス。Splashtop SOSを使用して、これらのクイックサポート機能でサービス提供を拡張できます。
Atera RMMアカウントで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスへの迅速なリモートアクセスを取得
無制限のデバイスをサポート
Launch SOS リモートサポート sessions from within the Atera console
エンドユーザーデバイスに事前インストールは不要です。顧客がサポートを必要とする場合、Splashtop SOSアプリ（一度だけ実行可能なファイル）を実行して、リモートアクセスに使用できる9桁のコードを生成するように指示します。
Autotask、ServiceNow、Freshservice、Zendeskなどのチケッティング/PSAシステムと統合