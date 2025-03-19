メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop Remote Support with Atera RMM Demo
Splashtop Remote Support with Atera RMM Demo

リモートアクセス in Atera RMM

Atera RMMはSplashtopと完全に統合されており、技術者が管理しているコンピュータに即座にリモートアクセスできます。技術者はAteraプラットフォーム内から直接コンピュータにリモートアクセスできます。

はじめに

Ateraユーザーは顧客のためにリモートアクセスを有効にできます

Ateraの顧客は、従業員が自宅から作業し、仕事用コンピュータにリモートアクセスできるように迅速に対応できます。リモートアクセスを有効化する方法を読むエンドユーザーに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供し、自宅での作業を可能にします。既存のAtera RMMエージェントアプリケーションを活用することで、エンドユーザーのためのリモートアクセスを簡単に設定できます。

Ateraは、Splashtop-Atera 統合を通じてこの新機能を発表するためにプレスリリースを発行しました。

Splashtop リモートアクセスを購入または無料トライアルを開始し、これらの簡単なステップに従って、エンドユーザーに自分のマシンへのリモートアクセスを設定してください。

追加のコンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドでリモートサポートを提供

Ateraユーザーは、Ateraプラットフォーム内からSplashtop SOSセッションを開始することもできます。Splashtop SOSは、アカウントで管理されていないデバイス、モバイルデバイスを含む、リモートサポートを提供する最も簡単な方法です。事前のインストールは不要です。簡単なセッションコードでお客様のデバイスに即座にリモートアクセス。Splashtop SOSを使用して、これらのクイックサポート機能でサービス提供を拡張できます。

  • Atera RMMアカウントで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスへの迅速なリモートアクセスを取得

  • 無制限のデバイスをサポート

  • Launch SOS リモートサポート sessions from within the Atera console

  • エンドユーザーデバイスに事前インストールは不要です。顧客がサポートを必要とする場合、Splashtop SOSアプリ（一度だけ実行可能なファイル）を実行して、リモートアクセスに使用できる9桁のコードを生成するように指示します。

  • Autotask、ServiceNow、Freshservice、Zendeskなどのチケッティング/PSAシステムと統合

リソース

Ateraを使用して接続する方法 + エンドユーザーアクセスを有効にする方法

詳細

AteraでSplashtopリモートアクセスを使用する方法

詳細

Splashtop SOSをAteraで使用する方法

詳細

Splashtop in Ateraについて

詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。