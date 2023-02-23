ハイエンドワークステーションをどこにでも持ち運べる
あなたは建築家、デザイナー、エンジニア、または処理集約型ソフトウェアにリモートでアクセスする必要がある都市主義者ですか?Splashtop は、外出先でも安全に接続して作業するのに役立ちます。
3Dマウスを使用する必要がありますか?大丈夫。Macをお持ちですか?私たちはあなたをカバーします。Splashtop は、 セキュアリモートアクセス 幅広いデバイスをサポートし、いつでもどこでも高性能ソフトウェアを使用できるようにします。
主な利点
どのデバイスからでも簡単にアクセス
Windows、Mac、Linuxのコンピューターや仮想マシンに、任意のコンピューターやモバイルデバイス(タブレットやChromebookなど)からすばやくリモート接続できます。
信頼性の高い高性能
4Kストリーミングと最小限の遅延で、ほぼリアルタイムのリモートアクセスを実現します。モバイル コンピュータは、強力なオフィス ワークステーションと同じ速度とパフォーマンスを備えています。
どこからでも作業可能
リモートアクセスにより、自由に移動できます。お気に入りのコーヒーショップやインスピレーションが湧いた場所ならどこでも簡単に作業できます。
安全な接続を維持する
暗号化された接続、マルチレベルのパスワードオプション、多要素認証、その他のセキュリティ機能により、クライアントのデータは安全です。詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。
2D/3Dモデルの設計とレンダリングのためのソフトウェアアプリケーションにリモートアクセス
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- さらに�他にも！
幸せなお客様から
他の製品も検討しましたが、Splashtop はエンタープライズ レベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供しました。Splashtop を使用すると、ユーザーが通常のデスクトップにアクセスする際に、導入していた強力な構築済みマシンを活用することができました。
Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP