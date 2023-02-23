メインコンテンツへスキップ
Logo of US Immigration and Customs

建築とデザインのためのSplashtop Remote Access

パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、どこからでもCAD/CAM/BIMソフトウェアアプリケーションにアクセス

ハイエンドワークステーションをどこにでも持ち運べる

あなたは建築家、デザイナー、エンジニア、または処理集約型ソフトウェアにリモートでアクセスする必要がある都市主義者ですか?Splashtop は、外出先でも安全に接続して作業するのに役立ちます。

3Dマウスを使用する必要がありますか?大丈夫。Macをお持ちですか?私たちはあなたをカバーします。Splashtop は、 セキュアリモートアクセス 幅広いデバイスをサポートし、いつでもどこでも高性能ソフトウェアを使用できるようにします。

主な利点

  • どのデバイスからでも簡単にアクセス

    Windows、Mac、Linuxのコンピューターや仮想マシンに、任意のコンピューターやモバイルデバイス(タブレットやChromebookなど)からすばやくリモート接続できます。

  • 信頼性の高い高性能

    4Kストリーミングと最小限の遅延で、ほぼリアルタイムのリモートアクセスを実現します。モバイル コンピュータは、強力なオフィス ワークステーションと同じ速度とパフォーマンスを備えています。

  • どこからでも作業可能

    リモートアクセスにより、自由に移動できます。お気に入りのコーヒーショップやインスピレーションが湧いた場所ならどこでも簡単に作業できます。

  • 安全な接続を維持する

    暗号化された接続、マルチレベルのパスワードオプション、多要素認証、その他のセキュリティ機能により、クライアントのデータは安全です。詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。

2D/3Dモデルの設計とレンダリングのためのソフトウェアアプリケーションにリモートアクセス

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • さらに他にも！

幸せなお客様から

他の製品も検討しましたが、Splashtop はエンタープライズ レベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供しました。Splashtop を使用すると、ユーザーが通常のデスクトップにアクセスする際に、導入していた強力な構築済みマシンを活用することができました。

Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP

