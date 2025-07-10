メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

KACE CloudとSplashtopでリモートサポートが簡単に

KACE Cloud by QuestとSplashtopの統合リモートアクセスソリューションでエンドポイント管理機能を強化しましょう。このパートナーシップは、管理者にさまざまなオペレーティングシステムでデバイスをリモートで制御するための安全で使いやすい方法を提供します。

主な機能

  • クロスプラットフォームサポート: KACE Cloudインターフェース内から、Windows、macOS、Androidデバイスをリモートで制御し、iOSデバイスをリモートで表示します。

  • 統合ワークフロー: KACE Cloudのデバイスページから直接リモートセッションを開始し、サポートと管理プロセスを効率化します。

  • Secure Connections: Splashtopの高性能でセキュアなリモートアクセス技術を活用し、リモートセッション中のデータの整合性とプライバシーを確保します。

利用可能性

  • 含まれる: リモートアクセス機能は、KACE CloudのすべてのModernおよびComanagedサブスクリプションで利用可能です。

  • アップグレードオプション：Companion Editionを通じて管理されているデバイスは、Remoteサブスクリプションへのアップグレードでこの機能にアクセスできます。

今日から始めよう

無料トライアル詳細はこちら
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。