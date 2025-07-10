KACE CloudとSplashtopでリモートサポートが簡単に
KACE Cloud by QuestとSplashtopの統合リモートアクセスソリューションでエンドポイント管理機能を強化しましょう。このパートナーシップは、管理者にさまざまなオペレーティングシステムでデバイスをリモートで制御するための安全で使いやすい方法を提供します。
主な機能
クロスプラットフォームサポート: KACE Cloudインターフェース内から、Windows、macOS、Androidデバイスをリモートで制御し、iOSデバイスをリモートで表示します。
統合ワークフロー: KACE Cloudのデバイスページから直接リモートセッションを開始し、サポートと管理プロセスを効率化します。
Secure Connections: Splashtopの高性能でセキュアなリモートアクセス技術を活用し、リモートセッション中のデータの整合性とプライバシーを確保します。
利用可能性
含まれる: リモートアクセス機能は、KACE CloudのすべてのModernおよびComanagedサブスクリプションで利用可能です。
アップグレードオプション：Companion Editionを通じて管理されているデバイスは、Remoteサブスクリプションへのアップグレードでこの機能にアクセスできます。