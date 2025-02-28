SplashtopとSplunkでセキュリティイベントの監視を簡素化

Splashtopのセッションと設定イベントログをSplunkにエクスポートして、高度な分析を行うことでセキュリティ監視を強化します。この統合は貴重な洞察を提供し、コンプライアンスを合理化し、組織のセキュリティ体制を強化します。