Splashtop テクニカルサポート

私たちがお手伝いします。以下のサポートサイトを選択して開始してください。

Business Remote Access Icon

Splashtop Business サポート

Splashtop Remote Access 、 Remote Support 、 Enterprise 、 Autonomous Endpoint Management 、 SOS 、 SRS Premiumの場合

サポート記事、チケットの発行、チャットサポート、電話サポート

サポートを受ける

Splashtop On‑Prem サポート

Splashtop On‑Premの場合

サポート記事、チケットを開く

サポートを受ける
Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal サポート

Splashtop Personalとアドオンの場合

サポート記事、チケットを開く

サポートを受ける

その他の製品のサポート

検証済みの第三者から支援を受けている場合は、 sos.splashtop.com の指示に従って手続きを進めてください。

私たちの目標は、最高のリモートデスクトップエクスペリエンスを提供することです

私たちは、最も信頼性の高いリモートアクセスインフラストラクチャを確保するために懸命に取り組んでいます。当社の知識豊富なエンジニアが、必要なときにお手伝いいたします。

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

迅速なテクニカルサポート

米国に拠点を置き(米国の営業時間外に世界中にバックアップあり)、当社のチームは、問題が発生した場合にサポートする準備ができています。電話番号の隠しや自動エージェント、待ち時間が長くありません。私たちは、できるだけ早く問題をサポートすることがいかに重要であるかを理解しています。他のリモートアクセス企業は、待ち時間が長く、エージェントにアクセスできないことで有名です。Splashtop では、親切なサポート チームに電話、電子メール、およびサポート サイトからの質問で簡単に連絡できます。Splashtop で問題が見つかることはないと思いますが、問題が発生した場合は、いつでもお手伝いいたします。

Reading why IT support needs reliable remote access

信頼性の高いリモートアクセス

外出先で作業する場合は、信頼性の高いリモートアクセスソリューションが必要です。レポートを完成させるために職場のコンピューターにログインする必要がある場合や、問題が発生しているクライアントを迅速にサポートする必要がある場合があります。いずれにせよ、時間は貴重であり、高性能のリモートアクセスアプリケーションでなければ時間は十分ではありません。私たちのプラットフォームは、これを念頭に置いて構築されました。デバイスにリモート接続すると、リアルタイムで高速接続が得られるため、いつでも手間のかからないリモート アクセス エクスペリエンスを得ることができます。

