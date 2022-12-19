メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

SplashtopのOEMおよびパートナー向けリモートアクセスの機会

Splashtopリモートアクセスと画面ミラーリングをソリューションに統合

Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

実績のあるリモートアクセスとワイヤレススクリーンミラーリングテクノロジーをサービス、ソフトウェア、ハードウェアソリューションに組み込む

SDK、共同ブランド、プライベートブランドソリューション、オプションのフルサービスのカスタム開発および統合コンサルティングなど、柔軟なオプションが利用可能です。

テクノロジーとソリューションには次のものが含まれます。

  • Splashtop リモートコンピュータアクセステクノロジーをRMMまたはMSPソリューションに組み込む
  • モバイルデバイス iOSおよびAndroidの画面リモート表示、またはMDMソリューションのリモートコントロールAndroid
  • IoTデバイス、キオスク、デジタルサイネージ(Zebra、Honeywell、Sonim、Panasonicのデバイスを含む)へのリモートアクセスと制御
  • スマートボードおよびディスプレイ用のワイヤレス画面ミラーリング技術
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo

SplashtopとCanopyが提携し、IoTデバイスのリモート管理を強化

合理化されたIoTデバイス管理に対する需要の高まりに応えるため、SplashtopのセキュアなリモートアクセスとCanopyの最先端のリモート監視・管理（RMM）プラットフォームが連携するパートナーシップが実現しました。

Splashtopは、人気のあるRMMソリューションでリモートアクセスを強化

Datto、Naverisk、Atera、NinjaOneなどを含みます。

Ivanti Wavelink は Splashtop テクノロジーを使用

業界リーダーであるIvanti Wavelinkは、スマートデバイスのリモートコントロールにSplashtopテクノロジーを使用しています。

トップ スマートボード メーカーが Splashtop Screen Mirroring を組み込んでいます

Sharp Business や Promethean などのトップ スマートボード メーカーは、Splashtop 画面ミラーリング テクノロジーをソリューションに組み込んでいます。

出荷するソフトウェア、ソリューション、デバイス/マシンに Splashtop を含めます

AICPA SOC icon
