実績のあるリモートアクセスとワイヤレススクリーンミラーリングテクノロジーをサービス、ソフトウェア、ハードウェアソリューションに組み込む
SDK、共同ブランド、プライベートブランドソリューション、オプションのフルサービスのカスタム開発および統合コンサルティングなど、柔軟なオプションが利用可能です。
テクノロジーとソリューションには次のものが含まれます。
- Splashtop リモートコンピュータアクセステクノロジーをRMMまたはMSPソリューションに組み込む
- モバイルデバイス iOSおよびAndroidの画面リモート表示、またはMDMソリューションのリモートコントロールAndroid
- IoTデバイス、キオスク、デジタルサイネージ(Zebra、Honeywell、Sonim、Panasonicのデバイスを含む)へのリモートアクセスと制御
- スマートボードおよびディスプレイ用のワイヤレス画面ミラーリング技術
SplashtopとCanopyが提携し、IoTデバイスのリモート管理を強化
合理化されたIoTデバイス管理に対する需要の高まりに応えるため、SplashtopのセキュアなリモートアクセスとCanopyの最先端のリモート監視・管理（RMM）プラットフォームが連携するパートナーシップが実現しました。
Ivanti Wavelink は Splashtop テクノロジーを使用
業界リーダーであるIvanti Wavelinkは、スマートデバイスのリモートコントロールにSplashtopテクノロジーを使用しています。
トップ スマートボード メーカーが Splashtop Screen Mirroring を組み込んでいます
Sharp Business や Promethean などのトップ スマートボード メーカーは、Splashtop 画面ミラーリング テクノロジーをソリューションに組み込んでいます。